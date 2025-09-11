Mẹ Hà Nội chia sẻ: Thử tiêu tiền theo cách sáng 70 nghìn, trưa 40 nghìn, tối 120 nghìn - tôi bất ngờ sống dư dả hơn tưởng tượng

Vì sao tôi quyết định thử?

Là mẹ một con, tôi luôn thấy chi phí ăn uống chiếm phần lớn trong tổng chi tiêu gia đình. Sáng vội vàng, cả nhà hay mua đồ ăn nhanh, trưa tôi thường đặt suất văn phòng, tối đi chợ không có kế hoạch nên cứ “vung tay” vài trăm nghìn.

Kết quả là trung bình một ngày, tiền ăn uống ngốn 500–600 nghìn. Tháng nào cũng hết 15–17 triệu chỉ riêng cho bữa ăn, chưa kể chi phí khác.

Tôi tự hỏi: nếu chia ngân sách từng bữa rõ ràng thì sao? Và tôi đặt thử thách: sáng 70k, trưa 40k, tối 120k.

7 ngày thử nghiệm – từ khó tin đến hiệu quả rõ rệt

Ngày 1:

Sáng: Mua 2 bánh mì trứng + 1 xôi nhỏ, tổng 65k cho cả nhà.

Trưa: Cơm hộp 40k, đủ món thịt – rau – canh.

Tối: Đi chợ hết 110k (cá kho 60k, rau muống 20k, canh bí 30k).

Tổng 215k, giảm gần nửa so với bình thường.

Ngày 3:

Sáng: Phở gà 3 bát, 70k.

Trưa: Tôi tự mang cơm từ tối hôm trước, chi phí tính ra chỉ 35–40k.

Tối: Gà rang 70k, rau xào 20k, thêm canh rau cải 25k, tổng 115k.

Gia đình ăn no đủ, không vượt khung.

Ngày 5:

Sáng: Bánh cuốn 2 suất 40k + bún cho con 25k, tổng 65k.

Trưa: Suất cơm văn phòng 40k.

Tối: Làm nồi lẩu tại nhà 130k (thịt bò, rau, nấm).

Tuy vượt 10k nhưng bữa lẩu đủ cho cả tối và sáng hôm sau, nên tính ra vẫn hợp lý.

Ngày 7:

Sáng: Cháo sườn 2 bát 40k + xôi đỗ cho con 20k, tổng 60k.

Trưa: Cơm hộp 38k.

Tối: Sườn rim 70k, canh chua cá 50k, tổng 120k vừa khít ngân sách.

Bảng chi tiêu trước và sau thử thách

Khoản mục Trước (nghìn đồng/ngày) Sau (nghìn đồng/ngày) Ghi chú Buổi sáng (cả nhà) 120–150 70 Ăn sáng gọn, món dân dã Buổi trưa (cá nhân) 100–150 40 Tự mang cơm hoặc cơm hộp nhỏ Buổi tối (cả gia đình) 250–300 120 Đi chợ có kế hoạch, nấu vừa đủ Tổng/ngày 500–600 230 Tiết kiệm 55–60% Tổng/7 ngày ~3.800 ~1.600 Dư ra hơn 2,2 triệu

Điều bất ngờ nhận được ngoài tiền bạc

- Bữa ăn gia đình ấm cúng hơn: Trước kia hay ăn ngoài, nay tối nào cũng có cơm nhà, con háo hức hơn.

- Ít lãng phí: Mỗi bữa vừa đủ ngân sách, không còn cảnh thừa nhiều đồ trong tủ lạnh.

- Kỷ luật chi tiêu: Có giới hạn rõ ràng giúp tôi không dễ “vung tay”.

- Dư tiền thấy rõ: Một tuần dư hơn 2 triệu – bằng một khoản tiết kiệm nhỏ.

Kết

Sau thử thách một tuần, tôi nhận ra rằng cách tiêu tiền theo giờ không chỉ là một mẹo quản lý chi tiêu, mà còn là một phương pháp thay đổi tư duy sống. Trước đây, tôi luôn nghĩ rằng muốn dư dả thì phải tăng thu nhập. Nhưng thực tế, chỉ cần biết phân bổ lại từng đồng tiền, mình đã thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Giới hạn sáng 70k, trưa 40k, tối 120k nghe tưởng nhỏ, nhưng chính những giới hạn ấy khiến tôi bớt bốc đồng trong mua sắm, học cách ưu tiên cái cần thiết hơn cái muốn. Tôi bắt đầu có thói quen ghi chép lại, mỗi ngày nhìn số tiền còn dư, cảm giác giống như “thắng nhỏ” giúp bản thân vui hơn.

Quan trọng nhất, tôi thấy sự thay đổi trong cách nhìn: sống dư dả không hẳn là có nhiều tiền, mà là khi mình biết kiểm soát, biết tiêu đúng chỗ. Với phụ nữ ngoài 40, điều này càng có ý nghĩa, bởi vừa giúp gia đình cân đối tài chính, vừa tạo cho mình cảm giác an tâm và tự chủ. Và có lẽ, tôi sẽ duy trì thói quen này không chỉ 1 tuần, mà lâu dài – như một cách sống mới.