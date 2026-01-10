Mẹ Hà Nội chia sẻ: Tết 2025 tôi tiêu 50 triệu mà không ra đâu vào đâu - Tết năm nay, tôi chốt 25 triệu, mặc kệ đến đâu thì đến

Chỉ đến sau Tết, khi ngồi cộng lại từng khoản, tôi mới giật mình: gần 50 triệu đã đi đâu mất mà tôi không nhớ nổi một khoảnh khắc nào thật sự đáng giá.

Tết 2025: Tiền đi rất nhanh, còn cảm giác thì không ở lại

Tết 2025, nhà tôi không làm gì quá khác thường: sắm sửa đầy đủ, quà cáp hai bên, mâm cỗ không thiếu món, con cái có đồ mới, lì xì không để ai phật ý. Nhìn bề ngoài, đó là một cái Tết “ổn”.

Nhưng cảm giác của tôi thì không ổn chút nào. Sau mùng 6, khi nhịp sống quay lại, tôi bắt đầu lo tiền. Không phải vì thiếu ăn, mà vì tài khoản mỏng đi rõ rệt.

Tôi mở file chi tiêu và cộng lại.

BẢNG CHI TIÊU TẾT 2025 – GẦN 50 TRIỆU NHƯNG “KHÔNG ĐỌNG LẠI GÌ”

Khoản chi Số tiền (VNĐ) Nhận xét sau Tết Thực phẩm Tết 12.000.000 Mua dư, bỏ lại nhiều Quà biếu nội - ngoại 10.000.000 Có phần để “đẹp mặt” Lì xì 6.000.000 Phát sinh liên tục Trang trí - dọn dẹp 5.000.000 Nhiều món mua theo cảm xúc Quần áo Tết 8.000.000 Mặc vài ngày rồi cất Đi lại - phát sinh 7.000.000 Không có trần Tổng cộng 48.000.000 Gần 50 triệu

Nhìn bảng này, tôi hiểu ra một điều rất thẳng: 50 triệu đó không tạo ra một cái Tết nhẹ đầu. Nó chỉ tạo ra một cái Tết “cho xong”, và một tháng sau Tết đầy lo lắng.

Tôi đã tiêu tiền để né ánh nhìn của người khác

Tôi mua thêm đồ vì sợ bị nói là “ăn Tết gọn”. Tôi chọn quà biếu nhỉnh hơn vì sợ so sánh. Tôi lì xì rộng tay vì ngại mang tiếng.

Nói thẳng: tôi tiêu tiền không phải cho gia đình mình, mà cho cảm giác “đừng để ai chê”.

Và điều cay đắng nhất là: những lời chê (nếu có) vẫn có, còn tiền thì không quay lại.

Quyết định cho Tết năm nay: Chốt 25 triệu, hết là hết

Sau Tết 2025, tôi tự đặt ra một giới hạn rất rõ ràng: Tết năm tới, tôi chỉ chi 25 triệu. Không hơn.

Không phải vì tôi nghèo đi. Mà vì tôi không muốn lặp lại cảm giác mệt mỏi sau Tết.

Tôi nói với chồng, với chính mình: Mặc kệ đến đâu thì đến. Không chạy theo nữa.

BẢNG DỰ KIẾN CHI TIÊU TẾT NĂM NAY – CHỐT 25 TRIỆU

Khoản chi Dự kiến (VNĐ) Nguyên tắc Thực phẩm Tết 6.000.000 Lên thực đơn, mua vừa đủ Quà biếu hai bên 6.000.000 Gọn – thiết thực – không so bì Lì xì 4.000.000 Chia sẵn phong bao Dọn dẹp - trang trí 2.000.000 Tận dụng đồ cũ Mua sắm cho gia đình 4.000.000 Chỉ mua đồ dùng sau Tết Phát sinh - đi lại 3.000.000 Có trần Tổng cộng 25.000.000 Không vượt

Nguyên tắc cứng: Chi xong Tết, tài khoản vẫn phải còn tiền.

“Mặc kệ” không phải là buông xuôi, mà là tự cứu mình

Tôi biết, sẽ có người nói:

- “Ăn Tết thế thì gọn quá”

- “Nhà khác làm rình rang hơn”

- “Tết mà tính toán thế thì mất vui”

Nhưng tôi cũng biết một điều rất thực tế: sau Tết, chỉ gia đình tôi là người gánh hậu quả tài chính.

- Không ai trả giúp tiền phát sinh

- Không ai bù cho tháng chi tiêu căng thẳng

- Không ai nhớ tôi đã chi bao nhiêu

Vậy thì tại sao tôi phải tiêu tiền để làm vừa lòng người khác?

Kết lại: 25 triệu nhưng là một cái Tết có kiểm soát

So với Tết 2025, Tết năm nay của tôi:

- Ít mua hơn

- Ít so sánh hơn

- Ít lo hơn

Và quan trọng nhất: tôi biết rõ từng đồng mình chi đi để làm gì.

Nếu phải chọn giữa:

- Một cái Tết 50 triệu nhưng nặng đầu

- Và một cái Tết 25 triệu nhưng không lo sau đó

Tôi chọn phương án thứ hai, không do dự.

Bị chê keo một chút không làm tôi mất giá. Tiêu tiền không kiểm soát mới là thứ khiến gia đình phải trả giá sau Tết.