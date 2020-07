"Mẹ ghẻ": Thúy Diễm báo có thai, Lương Thế Thành vừa nghe đã nói là đồ con hoang phải phá bỏ

Trailer tập 47 của phim truyền hình Mẹ ghẻ vừa được ekip sản xuất tung ra khiến khán giả rùng mình vì sự độc ác của Quân (Lương Thế Thành).

Sau thời gian hẹn hò bí mật ở Đà Lạt, Phương đã trao cho Quân đời con gái. Rồi đến ngày kia, cô gọi Quân đến và bảo rằng đã có thai. Vừa nghe chuyện Phương có mang, Quân đã tái xanh mặt mũi. Quân vội vàng trách Phương rằng chẳng phải những lúc ở bên nhau cô đều uống thuốc tránh thai cả sao, thế mà tại sao bây giờ lại thông báo chuyện có em bé.

Chưa dừng lại ở đó, Quân còn khuyên Phương đi phá thai.

Hé lộ tập 47 - Mẹ ghẻ - Phương thông báo với Quân chuyện đã có thai.

Đến lúc Phương về nhà gặp mẹ ghẻ là bà Diệu (Tuyết Thu), cậu Phúc và chị gái Thư (Thanh Trúc), cô bật khóc nức nở kể chuyện mình đã có thai nhưng bị bạn trai ruồng bỏ. Đau đớn hơn, trong đoạn phim kế tiếp, Quân còn xuất hiện và bảo rằng đứa trẻ Phương đang mang chỉ là con hoang, anh hoàn toàn rũ bỏ trách nhiệm của 1 người cha.

Phương thông báo cho Quân chuyện cô đã có thai nhưng lại nhận cái kết phũ phàng.

Quân chính là An - con ruột của bà Diệu. Năm xưa, An và Thư cùng bị rớt xuống sông, thay vì cứu An thì bà Diệu lại bơi đến để cứu Thư trước. Đến lúc bà Diệu quay lại tìm An thì cậu bé đã bị nước cuốn trôi. Trước khi biến mất, An còn nói với theo rằng hận mẹ. 20 năm đã trôi qua, bà Diệu luôn canh cánh bên lòng nỗi đau về cái chết của An mà chẳng hề hay biết An đã được cứu sống.

Sau đó, An còn đổi tên thành Quân và trở thành cháu trai đích tôn của Chủ tịch 1 tập đoàn kinh tế lớn. An sống trong thân phận Quân suốt 20 năm, đến lúc biết rõ tung tích về gia đình bà Diệu, cậu mới quay lại trả thù. Việc Quân lừa tình chị em Thư và Phương cũng xuất phát từ tâm lý muốn trả mối hận năm xưa.



Quân đòi Phương bỏ đứa trẻ.

Những tập tiếp theo của phim truyền hình Mẹ ghẻ sẽ lên sóng vào lúc 20g00 các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy hằng tuần trên THVL1.