"Mẹ ghẻ": Đẻ 3 con vẫn đi ngoại tình, vừa ngủ với bồ nhí cô tiểu thư Tuyết (Mai Thanh Hà) đã về mắng chồng

Tập 4 của phim truyền hình Mẹ ghẻ vừa lên sóng vào tối 12/5. Trong tập này, khán giả tiếp tục tức tối bởi loạt tình tiết xoay quanh các nhân vật Phong (Hà Trí Quang) - Diệu (Văn Phượng) - Tuyết (Mai Thanh Hà).

Dù đã sinh cho Phong 3 đứa con nhưng Tuyết vẫn ra ngoài ngoại tình. Dẫu vậy, đến lúc hay tin Phong muốn giúp đỡ tình cũ là Diệu, Tuyết lại nổi cơn ghen lồng lộn.

Trong vòng tay nhân tình tên Vũ, Tuyết xin hắn cho mình thêm thời gian để có thể dứt khoát với Phong và giành quyền nuôi con. Trở về nhà khi trời đã sáng, Tuyết nói dối mình qua nhà bạn gái ngủ và ngầm trách Phong không quan tâm đến mình. Không muốn gia đình tiếp tục xào xáo, Phong xin lỗi Tuyết.

Tuyết mắng Phong sau khi đi ngoại tình về nhà.

Nhưng, chuyện này chưa qua chuyện khác lại tới, vì mải mê hẹn hò với nhân tình, Tuyết đã lơ là chăm sóc con cái. Thay vì tự mình đi đón con, Tuyết lại giao cho cô giúp việc quán phở. Mà oái oăm thay, cô giúp việc này vì mê làm đẹp nên đã đón bé Thư và bé Kiệt trễ. Cuối cùng, bé Thư gặp tai nạn giao thông phải vào bệnh viện.

Lúc này, An cũng bị đau bụng dữ dội khiến Diệu phải đưa con đến bệnh viện. Bác sĩ chẩn đoán An bị vỡ ruột thừa phải mổ cấp cứu khiến Diệu lo lắng khóc nức nở. Tình cờ, Phong vào thăm Thư và nhìn thấy Diệu. Khi biết An đang phải mổ ruột thừa mà Diệu không có tiền trả viện phí, Phong bèn giúp cô thanh toán viện phí để tránh việc Diệu phải đi vay mượn nơi khác.

Khi thấy Tuyết vào thăm con, Phong đã trách vợ quá ham chơi đến mức bỏ bê con cái. Hai bên lại tranh cãi lớn tiếng với nhau khiến y tá phải nhắc nhở. Quá chán nản cô vợ đỏng đảnh, Phong bỏ ra ngoài, còn Tuyết thì đứng nhìn theo mà lòng lo lắng không yên. Tuyết sợ Phong sẽ đi tìm Diệu.

Tuyết luôn lo sợ Phong sẽ quay lại với Diệu.

Có lẽ duyên chưa dứt nên Phong và Diệu vẫn mãi còn gặp nhau, dù ở một nơi không mong muốn như thế này! Phong đến thăm Diệu và An. Diệu tỏ vẻ lúng túng vì không muốn Tuyết nhìn thấy. Phong lại dúi vào tay Diệu một số tiền để cô lo thuốc thang và bồi bổ cho bé An. Cuộc đời nghiệt ngã cứ liên tục thử thách mẹ con Diệu, và sự xuất hiện của Phong lại làm cho trái tim cô xáo trộn nhiều hơn. Chẳng biết đến khi nào thì mối nghiệt duyên này mới chịu khép lại.

Phong giúp Diệu trả tiền viện phí cho bé An.

Những tập tiếp theo của phim truyền hình Mẹ ghẻ lên sóng vào lúc 20g00 các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy hằng tuần trên THVL1.