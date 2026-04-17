Mẹ đơn thân Vbiz 40 tuổi, có 2 con riêng vẫn khiến đại gia châu Âu chú ý, bị dọa: "Giữ chồng kỹ nha chị"

Mới đây, diễn viên Bảo Trúc gây chú ý khi chia sẻ loạt tin nhắn "kém duyên" từ cư dân mạng xoay quanh cuộc sống hôn nhân của cô. Là mẹ đơn thân có hai con riêng, lại bước qua tuổi 40, nữ diễn viên vẫn khiến nhiều người bất ngờ khi tìm được hạnh phúc bên chồng sắp cưới ngoại quốc thành đạt.

Bảo Trúc và chồng sắp cưới là một doanh nhân châu Âu

Cô viết: "Mấy nay nhận được rất nhiều tin nhắn kiểu. Chị ơi chị ngoài 40 tuổi, 2 con, thế nào mà chị lụm được ông vừa phong độ, vừa giàu vậy chị? Chị ơi, sao chị may thế? Chồng chị chắc giàu lắm ha!

Chị ơi, em cũng muốn có chồng giàu như chị, em mới 22 tuổi, chưa con, body em chắc chắn đẹp hơn chị, xin lỗi chị, nhưng ai cũng phải thừa nhận sinh 2 con, ngoài 40 tuổi sao body chuẩn bằng gái chưa con được.

Giữ chồng kỹ nha chị ơi, không là tụi em khiến anh rời xa chị đấy. Chị ơi, bí quyết gì chị khiến ông lấy chị hay vậy? Em cũng tập gym này, phòng tập chị tên gì á? Nhiều lắm. Trả lời sao cho ngầu ta? Cứu tôi!".

Không né tránh, Bảo Trúc đáp trả bằng thái độ thẳng thắn. Dưới phần bình luận, cô đăng tải hình ảnh quyến rũ của bản thân, khoe vóc dáng săn chắc dù đã trải qua hai lần sinh nở.

Bảo Trúc đăng ảnh khoe nhan sắc quyến rũ và body nóng bỏng ở tuổi 40

Đồng thời, nữ diễn viên viết: "Để đây và khi các em có cái nết bất ổn sinh 2 con, 40 tuổi rồi hãy nói chuyện với chị. Ngoài chiếc body ra thì chị còn giỏi, còn giàu nữa á!". Phản ứng này nhanh chóng nhận được sự ủng hộ từ nhiều khán giả, cho rằng cô xử lý tình huống vừa khéo léo vừa thể hiện sự tự tin.

Bảo Trúc từng trải qua 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ trước khi trở thành mẹ đơn thân. Cô một mình nuôi hai con và tập trung phát triển sự nghiệp kinh doanh, giữ cuộc sống khá kín tiếng trong nhiều năm.

Bước ngoặt đến khi nữ diễn viên tìm được hạnh phúc mới bên một doanh nhân giàu có người Đức hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và kinh doanh phòng gym. Cả hai quen nhau tại phòng tập gym ở Đức. Họ nhanh chóng tìm thấy sự đồng điệu trong suy nghĩ, cùng yêu thể thao, sống lành mạnh.

Cặp đôi dự kiến tổ chức đám cưới tại Đà Nẵng vào tháng 7 sắp tới

Bảo Trúc cho biết bạn đời của cô là người giàu tình cảm, luôn đặt gia đình lên hàng đầu và quan tâm, chăm lo cho những người xung quanh một cách tận tâm. Chính sự chân thành và ấm áp ấy khiến cô càng vững tin vào quyết định gắn bó lâu dài.

Điều khiến nhiều người ngưỡng mộ không chỉ là điều kiện kinh tế của chồng Bảo Trúc, mà còn là cách anh đối xử với hai con riêng của cô. Theo nữ diễn viên, bạn đời luôn yêu thương các con như ruột thịt và tạo cho cô cảm giác an toàn sau nhiều biến cố.

Bảo Trúc hiện đang gấp rút hoàn tất các khâu chuẩn bị cho lễ cưới lần thứ ba, dự kiến diễn ra vào tháng 7 tới tại một khu nghỉ dưỡng sang trọng ở Đà Nẵng.