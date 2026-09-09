Mẹ đơn thân Vbiz 3 lần cưới hụt, ngừng đóng phim ở tuổi 39

Ngọc Lan là một trong những nữ diễn viên quen thuộc của màn ảnh Việt. Cô bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ những năm 2000 và từng bước ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim truyền hình như Cổng mặt trời, Kiều nữ và đại gia, Thuyền giấy, Bán chồng... Với lối diễn xuất tự nhiên, giàu cảm xúc, Ngọc Lan thường được giao các vai có diễn biến tâm lý phức tạp và dần khẳng định vị trí trong lĩnh vực phim truyền hình.

Sau hơn 20 năm gắn bó với nghề, Ngọc Lan sở hữu gia tài vai diễn đáng chú ý và từng nhận nhiều giải thưởng, đề cử về diễn xuất. Bên cạnh phim ảnh, cô còn tham gia sân khấu, dẫn chương trình và xuất hiện trong nhiều gameshow, chương trình truyền hình.

Ngọc Lan là một trong những nữ diễn viên quen thuộc của màn ảnh Việt, bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ những năm 2000. Ảnh: FBNV

3 lần làm cô dâu hụt

Chuyện tình cảm của Ngọc Lan từng nhiều lần nhận được sự quan tâm của công chúng. Năm 2008, nữ diễn viên làm lễ đính hôn với chuyên gia trang điểm và làm tóc sau một thời gian yêu nhau. Cả hai từng sống chung và có kế hoạch tiến tới hôn nhân, nhưng cuối cùng chia tay sau khoảng 4 năm gắn bó.

Sau đó, Ngọc Lan từng có một mối quan hệ khá kín tiếng với một người đàn ông ngoài showbiz. Nữ diễn viên từng giới thiệu người này là chồng nhưng không chia sẻ nhiều thông tin về chuyện tình cảm. Tuy nhiên, chuyện tình này cũng đứt gánh giữa đường trước khi đi đến lễ cưới.

Đến năm 2014, Ngọc Lan công khai chuyện tình cảm với diễn viên Đoàn Thanh Tài. Cặp đôi từng về ra mắt gia đình, lên kế hoạch tổ chức đám cưới và chụp ảnh cưới. Tháng 8/2014, Đoàn Thanh Tài từng cầu hôn Ngọc Lan, nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, cả hai xác nhận chia tay.

Sau 3 lần dang dở, Ngọc Lan trở nên kín tiếng hơn trong chuyện tình cảm. Đến năm 2016, cô kết hôn với diễn viên Thanh Bình. Cặp đôi từng có khoảng thời gian được nhiều khán giả yêu mến và đón con trai Louis vào năm 2017. Những hình ảnh gia đình nhỏ của Ngọc Lan - Thanh Bình từng xuất hiện thường xuyên trên truyền thông, với cuộc sống bình dị bên con trai.

Sau 3 lần lỡ dở duyên phận, Ngọc Lan kết hôn với diễn viên Thanh Bình vào năm 2016. Ảnh: FBNV

Hôn nhân đổ vỡ, trở thành mẹ đơn thân

Sau hơn 2 năm chung sống, Ngọc Lan và Thanh Bình xác nhận ly hôn vào tháng 11/2019. Khi công khai chuyện riêng, nữ diễn viên cho biết cả hai đến với nhau bằng tình cảm thật và quyết định rời xa nhau sau khi cân nhắc. Dù không còn là vợ chồng, cả hai vẫn thống nhất cùng chăm sóc và nuôi dạy con trai Louis.

Ngọc Lan từng chia sẻ Louis sẽ ở với mẹ, trong khi Thanh Bình có thể thăm con bất cứ lúc nào. Cô cũng nhấn mạnh rằng điều quan trọng nhất sau đổ vỡ là con trai vẫn nhận được tình yêu thương đầy đủ từ cả cha và mẹ.

Sau ly hôn, nữ diễn viên dành nhiều thời gian hơn cho Louis. Có thời điểm cô chủ động giảm nhận phim để ở bên con, đồng thời sắp xếp cuộc sống sao cho cậu bé không cảm thấy quá nhiều thay đổi sau khi cha mẹ chia tay. Với Ngọc Lan, việc chăm sóc và đồng hành cùng con trở thành một trong những ưu tiên lớn nhất của cuộc sống.

Tuy nhiên cả hai thông báo đường ai nấy đi vào năm 2019. Ảnh: FBNV

Sau ly hôn, nữ diễn viên dành nhiều thời gian hơn cho Louis. Có thời điểm cô chủ động giảm nhận phim để ở bên con. Ảnh: FBNV

39 tuổi tạm ngừng đóng phim

Tháng 8/2024, Ngọc Lan gây bất ngờ khi thông báo tạm ngừng đóng phim truyền hình sau 21 năm gắn bó với nghề. Vai Ánh Dương trong Hạnh phúc bị đánh cắp được cô xem như lời chào tạm biệt gửi đến khán giả màn ảnh nhỏ.

Nói về lý do dừng đóng phim, Ngọc Lan cho biết cô đã suy nghĩ về quyết định này khoảng một năm. Sau 21 năm làm nghề, nữ diễn viên nhận ra bản thân không còn cảm thấy vui và không còn phù hợp với cách làm việc hiện tại. Bên cạnh đó, cô muốn dành nhiều thời gian hơn cho con trai.

Ngọc Lan từng ví von bản thân chỉ có thể lựa chọn hai trong ba vai trò: làm cha, làm mẹ và diễn xuất. Sau nhiều năm dành thời gian cho phim trường, cô muốn tập trung hơn cho việc làm mẹ và không muốn bỏ lỡ thêm những khoảnh khắc đặc biệt trong quá trình trưởng thành của Louis.

Tháng 8/2024, Ngọc Lan gây bất ngờ khi thông báo tạm ngừng đóng phim truyền hình sau 21 năm gắn bó với nghề. Ảnh: FBNV