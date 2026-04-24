Mạng xã hội đang chia sẻ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc vô cùng ấm áp của một phụ nữ trung niên khi đứng trước căn biệt thự, chào đón con gái ở Hà Nội về chơi.

Theo nội dung đoạn clip, khi thấy chiếc xe ô tô của con gái về tới đầu ngõ, người mẹ đội nón lá, nhún nhảy, vẫy tay chào mừng với biểu cảm rạng rỡ. Màn chào đón đầy năng lượng của bà khiến cô con gái vô cùng thích thú và lấy điện thoại ghi lại.

Được biết, chủ nhân của đoạn clip đang gây chú ý trên mạng xã hội là Nguyễn Phương Thảo (SN 2001). Chia sẻ trên tờ Tri Thức - Znews, Phương Thảo cho hay cô hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Cứ khoảng 2 - 3 tuần, Thảo lại về nhà ở Vĩnh Phúc cũ (nay là Phú Thọ) và thường ở lại vài ngày để dành thời gian cho gia đình.

Cũng theo chia sẻ của Thảo, mỗi lần cô về nhà, mẹ cô lại chào đón một kiểu khác nhau. Vì quá vui nên cô đăng khoảnh khắc này lên mạng làm kỷ niệm, không ngờ lại được nhiều người quan tâm.

Nói về mẹ, Thảo chia sẻ mẹ có tính cách rất hài hước và trẻ trung nên hai mẹ con giống như bạn bè, có thể tâm sự và chia sẻ nhiều chuyện trong cuộc sống.

Hiện đoạn clip vẫn đang nhận được nhiều sự chú ý trên mạng xã hội.