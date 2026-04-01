Mới đây, một phụ huynh đã lên mạng cầu cứu vì con gái 10 tuổi bị hôi chân dù ngày nào cũng rửa chân sạch sẽ. Qua những hình ảnh chia sẻ, có thể thấy giày của bé gái bên ngoài trông khá sạch nhưng miếng lót bên trong đã ố vàng vì mồ hôi do vận động nhiều.

Khi được cư dân mạng khuyên nên thay giày thường xuyên, người mẹ này mới ngỡ ngàng phản hồi: "Để tôi thử xem, hiện tại 5 ngày tôi mới cho cháu thay giày một lần" .





Đôi giày bị ố vàng

Khi sự thiếu thốn trong quá khứ trở thành rào cản nhận thức

Câu trả lời của người mẹ khiến nhiều người nhận ra một thực tế xót xa: Cô không hề lười biếng hay thiếu thương con, mà đơn giản là cô không biết trẻ con đi học cần thay giày mỗi ngày.

Vì tuổi thơ nghèo khó, cả mùa đông chỉ có một đôi giày để đi, cô đã mặc định đó là điều bình thường. Ngay cả khi điều kiện vật chất đã khá hơn, tư duy cũ vẫn bám rễ, khiến cô vô tình chăm sóc con một cách sơ sài.

Bài học rút ra: Khoảng trống trong cách nuôi dạy con thường là hình chiếu của những thiếu thốn trong tuổi thơ của cha mẹ.

Thay đổi tư duy để phá vỡ vòng lặp

Sự thức tỉnh của cha mẹ bắt đầu từ việc chấp nhận những khiếm khuyết trong quá khứ và chủ động cập nhật kiến thức mới. Thứ nhất, đừng rập khuôn quá khứ: Hãy bỏ tư duy "ngày xưa mình thế nào, giờ con cũng thế ấy".

Thứ hai, hãy chủ động học hỏi. Việc người mẹ sẵn sàng nhận sai và thay đổi sau khi nghe góp ý là một dấu hiệu tích cực.

Bản chất của việc nuôi dạy con không phải là tái hiện lại quá khứ, mà là sự tự hoàn thiện của chính cha mẹ. Chỉ khi cha mẹ chữa lành được những "lỗ hổng" nhận thức của chính mình, họ mới có thể tạo ra một môi trường phát triển tốt hơn cho con cái.