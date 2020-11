Mẹ chồng cùng con dâu tổ chức đánh ghen, bắt nhốt nữ tiếp viên

Sáng 17-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Trần Thị Kim Loan (SN 1976, chủ quán karaoke H.L); Nguyễn Xuân Hùng (SN 1964, chồng bà Loan; cư trú ấp Mỹ Phước, xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới); Bùi Thị Lệ Quyên (SN 1986); Lê Thị Huệ (SN 1993); Đoàn Thị Tuyền (SN 1997) và Nguyễn Thị Tú Trinh (SN 1991) về hành vi "Bắt giữ người trái pháp luật".

Đối tượng Loan và Hùng tại cơ quan công an

Từ trái qua phải: Trinh, Quyên, Huệ và Tuyền

Theo thông tin, chị T.T.M.N. (SN 1999; cư trú xã Phú Hữu, huyện An Phú, tỉnh An Giang) trong lúc làm tiếp viên tại quán karaoke H.L có mượn số tiền 40 triệu đồng của bà Loan. Thời gian này, chồng của Nguyễn Thị Mai Ngọc (SN 1991, con dâu bà Loan) là Nguyễn Đức H. nảy sinh tình cảm yêu thương N. Đến khoảng cuối tháng 9-2020, H. đi làm công nhân tại một công ty thuộc khu công nghiệp ở tỉnh Long An. Đầu tháng 11-2020, N. xin nghỉ làm ở quán để lên ở với H.

Phát hiện sự việc trên, khoảng 9 giờ ngày 3-11, Loan, Hùng, Mai Ngọc, Trinh, Quyên, Huệ và Tuyền thuê xe ô tô 7 chỗ lên nơi làm việc của H. để đánh ghen thì phát hiện N. đang ngồi trên xe của H. trước cổng công ty.

Tại đây, Loan, Mai Ngọc, Trinh, Quyên, Huệ và Tuyền dùng tay chân đánh, dùng kéo cắt tóc N.; đồng thời quay phim phát trực tiếp lên mạng xã hội. Sau đó, cả nhóm đưa N. lên xe chở về nhốt tại quán karaoke H.L và điện thoại cho gia đình của N. đem số tiền đến trả nợ thì mới cho nữ tiếp viên này về nhà.

Đến khoảng 14 giờ ngày 4-11, cha ruột của N. đến cơ quan công an tố cáo hành vi của gia đình bà Loan. Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Riêng đối tượng Ngọc do đang nuôi con nhỏ nên được tại ngoại để phục vụ công tác điều tra.