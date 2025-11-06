Mẹ an tâm chọn siro ho Prospan – Nhờ thành phần lá thường xuân chuẩn Đức

Lá thường xuân – Chìa khóa tạo nên hiệu quả trị ho của Prospan

Từ lâu, lá thường xuân (Hedera helix) đã được xem là món quà tự nhiên giúp làm dịu những cơn ho và hỗ trợ hô hấp hiệu quả. Loài cây xanh quanh năm này phổ biến ở châu Âu, được biết đến với khả năng làm loãng đờm, thông thoáng đường thở và giảm kích thích gây ho.

Theo các nghiên cứu dược học, lá thường xuân chứa nhóm hoạt chất saponin tự nhiên, trong đó nổi bật là Hederacoside C và Alpha-hederin – hai hợp chất đóng vai trò chính giúp long đờm, giảm viêm và giảm co thắt phế quản.

Các hoạt chất này kích thích cơ thể tiết chất hoạt diện (surfactant), làm loãng và dễ tống đờm ra ngoài, đồng thời giúp giảm co thắt cơ trơn đường thở, hỗ trợ giảm ho tự nhiên mà không làm mất phản xạ ho của cơ thể.

Lá thường xuân – thảo dược tự nhiên giúp làm dịu ho, thông thoáng đường thở

Nhờ những đặc tính sinh học quý giá đó, chiết xuất lá thường xuân ngày nay được ứng dụng rộng rãi trong các sản phẩm hỗ trợ giảm ho – trong đó nổi bật là Prospan , thuốc ho thảo dược từ Đức được tin dùng tại hơn 100 quốc gia trên thế giới trong suốt 75 năm qua.

Lá thường xuân trong Prospan có gì khác biệt?

Trên thị trường có không ít sản phẩm trị ho từ lá thường xuân, nhưng Prospan luôn là cái tên được các gia đình Việt tin chọn suốt hơn một thập kỷ qua nhờ hiệu quả và chất lượng vượt trội – đến từ quy trình sản xuất chuẩn GMP châu Âu tại nhà máy Đức, khép kín và chuẩn hóa từng chi tiết.

Tuyển chọn đầu vào khắt khe, đảm bảo nguồn nguyên liệu chuẩn châu Âu

Nguồn nguyên liệu của Prospan được thu hái từ vườn trồng đạt chuẩn châu Âu, nơi cây thường xuân được chăm sóc, kiểm soát nghiêm ngặt từ giống, đất trồng đến khí hậu.

Chỉ những lá khỏe, xanh, có hàm lượng hoạt chất đạt chuẩn mới được lựa chọn đưa vào quy trình chiết xuất. Sau đó, nguyên liệu được làm sạch bằng công nghệ cao, loại bỏ tạp chất mà vẫn giữ trọn tinh chất tự nhiên của lá.

Chiết xuất chuẩn hóa độc quyền EA 575® – bảo chứng cho hiệu quả

Điểm tạo nên chất lượng và hiệu quả của Prospan chính là công nghệ chiết xuất lá thường xuân độc quyền của Engelhard Arzneimittel, tạo nên dịch chiết EA 575®. Công nghệ này đã được đăng ký bảo hộ tại Cơ quan Sáng chế châu Âu (EPO) và Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO).

Sản phẩm Prospan – Siro ho chiết xuất từ lá thường xuân theo chuẩn công nghệ Đức

Công nghệ này giúp chuẩn hóa và ổn định hoạt tính sinh học của dịch chiết, đảm bảo mỗi chai Prospan đều chứa tỷ lệ hoạt chất đồng nhất với độ ổn định cao, mang lại hiệu quả giảm ho – long đờm – làm dịu phế quản tự nhiên và bền vững.

Tỷ lệ hoạt chất "vàng" được nghiên cứu bởi chuyên gia hàng đầu Đức

Tên gọi của dịch chiết cao khô lá thường xuân EA575 phản ánh tỷ lệ chiết xuất là 5–7.5: 1, tức là từ 5–7.5g dược liệu khô chiết ra 1g cao khô. Điều đó cho thấy, không chỉ khác biệt về công nghệ, Prospan còn được phát triển dựa trên nền tảng khoa học bài bản từ đội ngũ chuyên gia của Engelhard Arzneimittel – thương hiệu dược phẩm hơn 150 năm tuổi tại Đức.

Prospan được phát triển trên nền tảng khoa học, tận dụng lợi thế thảo dược

Sự kết hợp hài hòa này giúp phát huy tối đa công dụng giảm ho, giãn phế quản nhưng vẫn an toàn tuyệt đối cho trẻ nhỏ, nhờ nguồn gốc thảo dược tự nhiên và quy trình kiểm soát nghiêm ngặt.

Sản xuất trên dây chuyền hiện đại chuẩn GMP-EU

Toàn bộ sản phẩm Prospan được sản xuất tại duy nhất một nhà máy đạt chuẩn GMP-EU (Good Manufacturing Practice – European Union) của Engelhard Arzneimittel tại Đức.

Chất lượng Đức – niềm tin toàn cầu: Prospan được sản xuất theo triết lý "1 dây chuyền – 1 công thức – 1 hiệu quả toàn cầu"

Quy trình khép kín, tự động hóa, cùng hệ thống kiểm soát nhiệt độ – độ ẩm – vệ sinh nghiêm ngặt giúp bảo toàn trọn vẹn dược tính tự nhiên của lá thường xuân, tạo nên chất lượng đồng nhất toàn cầu: Một dây chuyền – Một công thức – Một hiệu quả. Dù bạn mua Prospan tại Đức, Pháp hay Việt Nam, sản phẩm vẫn luôn đạt chuẩn chất lượng Đức – đồng nhất ở mọi quốc gia.

Chọn Prospan trị ho – Gia đình khỏe mạnh, mẹ yên lòng

Trải qua hơn 75 năm đồng hành cùng các gia đình trên thế giới, Prospan luôn được tin dùng nhờ hiệu quả giảm ho, tiêu đờm, và tính an toàn cho mọi lứa tuổi, đặc biệt là trẻ nhỏ.

Tại Việt Nam, Prospan được nhập khẩu chính hãng bởi Tập đoàn Dược phẩm Sohaco, đảm bảo:

- Nhập khẩu nguyên hộp từ Đức, có số đăng ký lưu hành của Bộ Y tế Việt Nam.

- Bao bì song ngữ Anh – Việt, giúp người tiêu dùng dễ hiểu – dễ sử dụng.

- Mỗi sản phẩm có mã vạch, khách hàng có thể quét bằng ứng dụng iCheck để kiểm tra nguồn gốc, thông tin sản phẩm và giấy phép lưu hành.

- Giá niêm yết minh bạch, ổn định – chỉ khoảng dưới 100.000 đồng/hộp, dễ dàng tìm mua tại hơn 20.000 nhà thuốc trên toàn quốc.

Prospan chính hãng – sản phẩm nhập khẩu nguyên hộp từ Đức, được phân phối rộng rãi tại hệ thống nhà thuốc trên toàn quốc

So với hàng xách tay, Prospan nhập khẩu chính ngạch mang đến mức giá hợp lý, được kiểm định chất lượng và bảo quản đúng chuẩn. Khi mua tại nhà thuốc, người tiêu dùng còn được tư vấn và hướng dẫn sử dụng bởi đội ngũ dược sĩ.

Prospan – Giải pháp trị ho thảo dược chuẩn Đức, an tâm cho cả gia đình

Với hơn 7 thập kỷ gìn giữ một công thức chuẩn Đức, một dây chuyền sản xuất duy nhất, Prospan không chỉ mang đến hiệu quả trị ho vượt trội từ lá thường xuân, mà còn là biểu tượng của sự an tâm trong mỗi gia đình. Từ trẻ nhỏ, người lớn cho tới người cao tuổi – mọi thành viên đều có thể tìm thấy giải pháp phù hợp để bảo vệ hệ hô hấp, nhẹ dịu và an toàn.

Với công thức được nghiên cứu dành riêng cho từng độ tuổi, Prospan mang đến sự lựa chọn linh hoạt cho mọi thành viên trong gia đình:

Prospan Syrup: Siro an toàn cho trẻ từ 0 tháng tuổi.

Prospan Forte: Siro bạc hà cho trẻ từ 6 tuổi và người lớn.

Prospan Lozenges: Viên ngậm mềm, không gây rát lưỡi, cho trẻ từ 6 tuổi và người lớn.

Sản phẩm không chứa cồn, đường hay chất tạo màu, an toàn với người tiểu đường và ăn kiêng – giúp mẹ yên tâm, bé dễ thở, cả nhà khỏe mạnh mỗi ngày. Chọn Prospan là chọn sự tin cậy và chất lượng đã được khẳng định qua thời gian – để mỗi hơi thở của cả nhà luôn trong lành, khỏe mạnh và tràn đầy yêu thương.

Đơn vị phân phối chính thức:

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM VÀ THƯƠNG MẠI SOHACO

Địa chỉ: Số 5 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội

Nhà sản xuất:

ENGELHARD ARZNEIMITTEL GMBH & CO.

Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG, Herzbergstrasse 3, D-61138 Niederdorfelden, CHLB Đức