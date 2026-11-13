Mẹ 2 con ở Hà Nội lương 9 triệu, tháng nào cũng tiết kiệm 4 triệu: Hóa ra bí quyết nằm ở 3 việc

Gia đình 4 người ở Hà Nội, lương 9 triệu đồng chi tiêu thế nào cho đủ?

Với nhiều gia đình sinh sống tại Hà Nội, việc cân đối chi tiêu khi có hai con nhỏ không phải chuyện dễ dàng. Từ tiền ăn uống, học hành, điện nước đến những khoản phát sinh bất ngờ, tất cả đều đòi hỏi phải có kế hoạch cụ thể.

Thế nhưng, Khánh - một bà mẹ hai con đang sinh sống tại Hà Nội, lại có cách quản lý tài chính khiến nhiều người chú ý. Sau 10 năm dành thời gian chăm sóc gia đình và các con, chị quyết định trở lại thị trường lao động với công việc văn phòng, mức lương cố định 9 triệu/tháng.

"Nhiều người sẽ thắc mắc không biết với mức lương này thì làm sao tôi có thể vun vén chi tiêu đủ cho gia đình ở giữa Thủ đô. Và đây là ba cách mà tôi đã và đang áp dụng suốt hai năm nay" - Khánh chia sẻ.

Theo Khánh, bí quyết đầu tiên không nằm ở việc phải kiếm thật nhiều tiền, mà là biết phân chia và kiểm soát những khoản tiền mình đang có. Ngay từ đầu tháng, chị phân bổ 9 triệu tiền lương vào 4 nhóm chi tiêu cơ bản: Tiền ăn uống, tiền học hành của hai con, tiền điện nước, sinh hoạt, chi phí phát sinh.

Việc chia tiền thành từng khoản riêng biệt giúp chị chủ động hơn trong sinh hoạt, hạn chế tình trạng tiêu quá tay hoặc lấy tiền của khoản này bù sang khoản khác.

"Nếu cứ để chung tất cả vào một quỹ, đến lúc hết tiền lại chẳng biết mình đã tiêu vào những đâu" - Khánh chia sẻ.

Ngoài việc phân chia ngân sách, cô còn duy trì thói quen giúp tiết kiệm mỗi tháng:

Cách làm này không chỉ giúp kiểm soát tiền ăn mà còn tiết kiệm đáng kể thời gian cho một người mẹ vừa đi làm vừa chăm sóc hai con nhỏ. Gia đình cũng hạn chế ăn ngoài và ưu tiên những bữa cơm gia đình để giảm các khoản chi không cần thiết.

Mẹ 2 con còn tranh thủ làm thêm để tăng vài triệu mỗi tháng

Điều đáng chú ý là dù lương văn phòng chỉ 9 triệu, tổng thu nhập của Khánh không dừng lại ở con số này. Ngoài công việc chính, chị còn nhận chỉnh sửa video, viết nội dung, xây dựng kênh và kinh doanh thêm.

"Tối sau khi hai bạn nhỏ ngủ mình thường học thêm edit, viết content. Học kỹ năng mới chưa chắc đã có tiền ngay đâu. Nhưng không học thì thu nhập sẽ khó tăng lên".

Ban ngày đi làm, buổi tối sau khi lo cơm nước và kèm các con học bài, chị mới tranh thủ dành thời gian cho những công việc phụ. Ngoài thu nhập từ lương cố định là 9 triệu, mỗi tháng còn tiền kinh doanh, chỉnh sửa video và các hợp đồng quảng bá, có tháng thêm 6-7 triệu.

Như vậy, tổng thu nhập trong tháng hơn 16 triệu. Từ số tiền này, chị chủ động trích ngay 4 triệu gửi tiết kiệm, phần còn lại hơn 12 triệu được phân bổ cho sinh hoạt gia đình.

"Tháng nào dù kiếm được ít hay nhiều, mình cũng sẽ trích ra 4 triệu để gửi tiết kiệm. Khoản này phải để riêng ngay từ đầu tháng, chứ không phải đợi tiêu còn bao nhiêu mới tiết kiệm" - cô chia sẻ

Đây cũng là nguyên tắc tài chính được Khánh duy trì trong thời gian dài: Ưu tiên khoản tích lũy trước, sau đó mới cân đối những khoản chi tiêu còn lại.

Mỗi tháng để riêng 4 triệu gửi tiết kiệm và phân bổ số còn lại cho tiền sinh hoạt của cả nhà

Trong tháng có tổng thu nhập hơn 16 triệu, Khánh chia sẻ kế hoạch phân bổ chi tiêu cụ thể như sau:

Theo Khánh chia sẻ, không phải tháng nào các khoản chi cũng đúng như kế hoạch. Chẳng hạn, vào đầu năm học, gia đình phát sinh thêm 1 triệu tiền đóng góp quỹ lớp cho 2 con. Trong khi đó, tiền điện nước lại dư khoảng 100.000 đồng.

Đáng chú ý, khoản ăn uống dự kiến 5,5 triệu nhưng cuối tháng vẫn dư 650.000 đồng, một phần nhờ được ông bà gửi cho khá nhiều thực phẩm. Ngân sách giải trí cũng dư 200.000 đồng, còn khoản sữa và đồ ăn vặt được sử dụng hết. Riêng quỹ dự phòng 1,9 triệu, chị đã chi 1,5 triệu cho một chuyến về quê dự đám giỗ.

Với bà mẹ hai con, việc theo dõi từng khoản thu chi giúp chị nhìn rõ những khoản nào có thể tiết kiệm, khoản nào cần điều chỉnh trong tháng tiếp theo.

Sống đơn giản để dành tiền mua vàng tích lũy

Bên cạnh việc lập kế hoạch chi tiêu và tăng thu nhập, Khánh còn đề cao lối sống đơn giản. Không chạy theo những món đồ đắt tiền hay liên tục mua sắm theo xu hướng, bà mẹ hai con lựa chọn sử dụng những gì thực sự cần thiết.

Quần áo chỉ cần vài bộ thay đổi, mỹ phẩm và sản phẩm chăm sóc da cũng ưu tiên những món cơ bản. Cô cho rằng không nhất thiết phải chi nhiều tiền để có cuộc sống thoải mái. Với cô, đây không phải sự hà tiện mà là cách ưu tiên cho những mục tiêu lớn hơn.

Một trong những mục tiêu ấy là tích lũy tiền để mua vàng.

Ví dụ trong một tháng tổng kết tài chính, gia đình tổng kết thu nhập từ công việc phụ và tiền rút từ các sổ tiết kiệm cộng lại được 13,5 triệu. Theo tính toán của Khánh tại thời điểm đó, số tiền vừa đủ để mua một chỉ vàng.

Với bà mẹ hai con, tiết kiệm không có nghĩa là phải từ bỏ mọi niềm vui hiện tại, mà là lựa chọn chi tiêu phù hợp để gia đình có thêm khoản dự phòng và từng bước xây dựng tương lai ổn định hơn.

(Nguồn: Khánh Đây Nè!)



