Chiều 21/11, MC Vũ Mạnh Cường đứng sóng truyền hình trực tiếp Lễ trao giải Bông Lúa Vàng lần thứ 33, cuộc thi tìm kiếm giọng ca tài tử Nam Bộ mang sắc thái mộc mạc, sâu lắng và trữ tình của nghệ thuật đờn ca tài tử - cải lương. Chỉ vài giờ sau, anh có mặt bên bờ sông Sài Gòn để bước vào một sóng trực tiếp khác với phong cách hoàn toàn đối lập: Lễ Khai mạc Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ X - năm 2026, nơi lời dẫn phải sôi động, rực lửa và hào sảng.

MC Vũ Mạnh Cường dẫn dắt Lễ Khai mạc Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ X tối 21/11. Ảnh: NVCC

Hai sóng trực tiếp, hai thái cực trong cùng một ngày

Theo Vũ Mạnh Cường, đây là một trong những chương trình có độ khó cao nhất từ trước đến nay của anh, chính vì sự chuyển đổi rõ rệt về sắc thái sân khấu. Làm chủ trọn vẹn 2 sóng trực tiếp liên tiếp ở 2 thái cực khác biệt đòi hỏi người dẫn phải điều tiết cảm xúc linh hoạt và có bản lĩnh nghề nghiệp vững vàng.

Buổi chiều cùng ngày, anh đứng sóng trực tiếp Lễ trao giải Bông Lúa Vàng lần thứ 33. Ảnh: NVCC

Để tạo dấu ấn riêng cho sân khấu thể thao, nam MC chọn cách hòa nét trữ tình, phóng khoáng của con người phương Nam vào lời dẫn. Có những đoạn bùng nổ khí thế, nhưng cũng có những khoảng lắng đầy tự hào, giống dòng sông Sài Gòn lúc hiền hòa, êm ả, lúc lại dậy sóng mạnh mẽ.

Sân khấu Bông Lúa Vàng mang sắc thái mộc mạc, trữ tình của đờn ca tài tử Nam Bộ. Ảnh: NVCC

125 phút trên sân khấu ngày hội thể thao lớn nhất cả nước

Sau 20 năm, TP.HCM mới trở lại đăng cai Đại hội Thể thao Toàn quốc. Lần thứ X quy tụ 36 đoàn thể thao, đại diện 34 tỉnh, thành phố cùng 2 ngành Công an và Quân đội, với hơn 12.000 vận động viên, huấn luyện viên tranh tài ở 48 môn và 973 nội dung. Lễ Khai mạc diễn ra tại không gian mở Công viên Bờ sông Sài Gòn, kết hợp các nghi thức cấp quốc gia với đại cảnh nghệ thuật tái hiện hành trình "Những dòng sông hội tụ" và khí thế "Vươn vai Phù Đổng".

Các đoàn thể thao diễu hành trong Lễ Khai mạc bên bờ sông Sài Gòn. Ảnh: NVCC

Trong suốt 125 phút trực tiếp, từ phần bình luận hành trình rước đuốc từ Bến Nhà Rồng qua Cột cờ Thủ Ngữ, Cầu đi bộ Thủ Thiêm, Bến Bạch Đằng về lễ đài, đến phần giới thiệu 36 đoàn diễu hành và Đoàn Trọng tài 2.921 thành viên, Vũ Mạnh Cường giữ phong độ ổn định. Anh cho biết đặc biệt ấn tượng với tinh thần hăng hái, quyết tâm thi đấu trung thực, cao thượng vì màu cờ sắc áo của các đoàn, và chính nguồn năng lượng đó đã tiếp thêm lửa cho người cầm mic ngay trên sân khấu.

125 phút trực tiếp đòi hỏi người dẫn giữ phong độ ổn định từ đầu đến cuối. Ảnh: NVCC

Biến áp lực thành động lực

Nhắc lại thời điểm nhận lời dẫn chương trình, Vũ Mạnh Cường thừa nhận cảm xúc đầu tiên là bất ngờ xen lẫn áp lực trước quy mô của sự kiện. Nhưng anh chọn biến áp lực ấy thành động lực, vì cảm nhận rõ sự tin cậy từ Ban Tổ chức. Thời gian gần đây, nam MC liên tục được giao dẫn nhiều sự kiện lớn của đất nước và TP.HCM như các lễ kỷ niệm A50, A80, cột mốc 50 năm Thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các lễ tri ân, tưởng niệm. Những trải nghiệm đó giúp anh giữ được sự điềm tĩnh trên sóng trực tiếp.

Vũ Mạnh Cường ở hậu trường sau khi hoàn thành sóng trực tiếp. Ảnh: NVCC

Tuần lễ cao điểm của Vũ Mạnh Cường tại TP.HCM vẫn chưa dừng lại. Tối 22/11, anh tiếp tục dẫn dắt Lễ Khai mạc Ngày hội Đại đoàn kết - Sắc màu văn hóa Việt tại Đường đi bộ Nguyễn Huệ, mở màn chuỗi 3 đêm biểu diễn nghệ thuật hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (22-24/11).