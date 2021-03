MC Trác Thuý Miêu phát ngôn gây tranh cãi "đàn bà vụng việc nhà là dở", nhà báo - tiến sĩ Nguyễn Phương Mai thẳng thắn bác bỏ: "Những kẻ bảo thủ thường nói, bếp núc là trách nhiệm của đàn bà"

Nguyễn Phương Mai được biết đến là nhà báo tự do. Với sự am hiểu và vốn kiến thức sâu rộng, trang cá nhân của nhà báo Nguyễn Phương Mai luôn nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận. Bài đăng của cô luôn đạt hàng nghìn lượt like, share và comment.