Mới đây, MC Lại Văn Sâm đã đưa ra cảnh báo trên trang Facebook cá nhân có tích xanh chính chủ, thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Ông cho biết: "Gần đây tôi được rất nhiều người, cả người quen và không quen, hỏi có phải bài này, bài kia (lấy tên hoặc đăng ảnh tôi, thậm chí nhại giọng tôi...) trên Youtube, trên TikTok, trên Facebook...là của tôi thật không?".

Trước tình trạng này, Lại Văn Sâm khẳng định dứt khoát: “Tôi chỉ có duy nhất trang Facebook này (có gắn tích xanh liền tên tôi)! Tôi không tham gia bất kỳ hoạt động nào trên các loại mạng xã hội như YouTube, TikTok, Facebook...”.

Cảnh báo của MC Lại Văn Sâm thu hút sự chú ý của hàng nghìn người

Nam MC chia sẻ thêm 100% các nội dung dạng “giảng đạo lý, phê phán, chỉ trích ai đó, khuyên răn, quảng cáo...” lấy tên tuổi, hình ảnh hay giọng nói của ông đều là lừa đảo, sai sự thật.

Vì thế, ông mong khán giả cảnh giác, không tin và không chia sẻ những thông tin thất thiệt này. "Xin mọi người đừng tin! Nay xin phép nói một lần rồi thôi! Xin trân trọng cảm ơn mọi người đã lắng nghe!" , ông bày tỏ.

Lời cảnh báo mạnh mẽ này của MC Lại Văn Sâm được đưa ra trong bối cảnh tình trạng giả mạo người nổi tiếng để trục lợi trên mạng xã hội ngày càng phổ biến. Với uy tín và sức ảnh hưởng lớn, MC Ai là triệu phú trở thành mục tiêu bị lợi dụng nhằm lôi kéo người xem và gây hiểu lầm.

Nhiều khán giả lo ngại rằng, nếu không cảnh giác, công chúng có thể bị lừa bởi những nội dung sai sự thật này, đồng thời gửi lời cảm ơn đến Lại Văn Sâm khi ông đã đưa ra thông báo kịp thời.

MC Lại Văn Sâm là gương mặt kỳ cựu của VTV được nhiều người hâm mộ, kính trọng

Lại Văn Sâm được biết đến là gương mặt gắn bó với nhiều chương trình đình đám của VTV như SV 96 , Chiếc nón kỳ diệu , Ai là triệu phú , Ký ức vui vẻ ... Với lối dẫn dắt gần gũi, dí dỏm và trí tuệ, ông là một trong những MC được khán giả yêu mến nhất qua nhiều thế hệ.

Năm 2017, Lại Văn Sâm chính thức nghỉ hưu tại VTV sau hơn ba thập kỷ gắn bó. Ở tuổi 68, nam MC sống giản dị, dành nhiều thời gian cho gia đình, song vẫn được mời cộng tác trong nhiều chương trình giải trí.