MC Hồng Nhung VOV Giao thông: “Tôi không có ý định kết hôn”

MC Hồng Nhung, giọng nói quen thuộc trên sóng VOV Giao thông, mới đây thẳng thắn cho biết cô không có ý định kết hôn. Chia sẻ được nữ MC đưa ra cùng lúc với một dấu mốc trong đời sống cá nhân: chính thức trở thành thủ nhang đồng đền của Đền Sùng Tích (Gia Lâm, Hà Nội).

“Có những quyết định không phải là sự chối bỏ, mà là một sự lựa chọn trọn vẹn hơn cho tâm hồn. Với tôi, cuộc đời này thật đẹp khi tôi được phép sống hai cuộc đời song hành và tôi không có ý định kết hôn”, cô chia sẻ.

Hồng Nhung vừa đón nhận một vai trò mới tại Đền Sùng Tích (Gia Lâm, Hà Nội). Ảnh: NVCC

Nữ MC cho biết cô thường nhận được những câu hỏi như: “Sao còn trẻ, lại chọn con đường này?” hay “Sao không tính chuyện trăm năm như bao người?”. Trước sự quan tâm ấy, Hồng Nhung khẳng định đây là lựa chọn xuất phát từ mong muốn của bản thân.

Khi chưa gặp đúng người, tôi chọn sống trọn vẹn với hiện tại

Đây không phải lần đầu Hồng Nhung bày tỏ quan điểm về hôn nhân. Cô từng không ít lần chia sẻ với truyền thông về việc đã độc thân nhiều năm, “đến mức đôi khi tôi còn không nhớ chính xác là mình đã độc thân bao lâu”.

“Khi chưa gặp đúng người, tôi chọn sống trọn vẹn với hiện tại, với công việc và những mối quan hệ xung quanh mình”, nữ MC từng tâm sự.

Nữ MC chọn sống trọn vẹn với hiện tại, với công việc và những người xung quanh. Ảnh: NVCC

Hai cuộc đời song hành mà Hồng Nhung nhắc tới gắn với những điều cô trân trọng. Ở vai trò MC, cô tiếp tục dành nhiệt huyết cho công việc, tìm niềm vui trong mỗi lần xuất hiện trên sân khấu. Ở đời sống tâm linh, cô tìm thấy sự bình yên sau những biến cố về gia đình, cuộc sống và tình cảm.

Hồng Nhung tâm sự, phía sau nụ cười khi cầm micro là những giai đoạn khó khăn ít người biết. Cô không kể cụ thể từng câu chuyện riêng, chỉ cho biết chính những trải nghiệm ấy đã đưa mình đến quyết định hiện tại.

“Tôi nhận ra rằng: An yên không phải là không có sóng gió, mà là khi lòng mình tìm được chốn đi về”, nữ MC bày tỏ.

Hồng Nhung trong một hoạt động văn hóa truyền thống. Ảnh: NVCC

Với vai trò mới, Hồng Nhung nói cô ý thức trách nhiệm gìn giữ hương khói tại Đền Sùng Tích, đồng thời mong góp phần bảo tồn những nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc.

Sau nhiều biến cố, nữ MC nói mình đã tìm được sự an yên. Ảnh: NVCC

Dù vậy, nữ MC vẫn muốn tiếp tục gắn bó với nghề dẫn chương trình. Cô nhấn mạnh, dù xuất hiện trên sân khấu hay trở về cửa đền, cô vẫn giữ sự chân thành và nhiệt huyết trong những việc mình làm.

Hồng Nhung gửi lời cảm ơn tới khán giả, thính giả cùng những người thân đã thấu hiểu, đồng hành với mình qua các chặng đường. “Cầu mong bình an, hỷ lạc luôn đến với tất cả chúng ta!”, cô nhắn nhủ.

Hồng Nhung cảm ơn khán giả, thính giả và người thân đã luôn thấu hiểu, đồng hành. Ảnh: NVCC

Từ diễn viên múa đến 15 năm cầm micro

Trước khi trở thành MC chuyên nghiệp, Hồng Nhung từng là diễn viên múa. Cô gái quê Điện Biên chuyển từ biểu diễn bằng ngôn ngữ hình thể sang công việc sử dụng giọng nói, khả năng tư duy và ứng biến để dẫn dắt chương trình. Hành trình cầm micro của cô đến nay đã kéo dài khoảng 15 năm.

Với thính giả phát thanh, Hồng Nhung được biết đến qua các chương trình trực tiếp như Giờ cao điểm, Trên mọi nẻo đường, Hẹn hò radio, Đường khuya… Công việc đòi hỏi cô cập nhật thông tin, xử lý tình huống và duy trì sự tương tác với người nghe.

Hành trình cầm micro của Hồng Nhung đã kéo dài khoảng 15 năm. Ảnh: NVCC

Nhiều năm qua, bên cạnh công việc tại VOV Giao thông, Hồng Nhung tham gia dẫn chương trình ở các lễ hội, sự kiện văn hóa truyền thống. Theo cô, dẫn lễ hội đòi hỏi người cầm micro phải có sự am hiểu văn hóa, lựa chọn cách diễn đạt phù hợp và biết kết nối cảm xúc với công chúng.

Theo Hồng Nhung, dẫn lễ hội đòi hỏi sự am hiểu văn hóa và cách diễn đạt phù hợp. Ảnh: NVCC

Những năm gần đây, nữ MC còn xuất hiện tại nhiều sân khấu sự kiện, cuộc thi nhan sắc. Cô được Hoa hậu Phan Kim Oanh mời đồng hành trong các chương trình như Hoa hậu Văn hóa Việt Nam, Miss Multicultural World, Mrs Earth Vietnam, Mrs Grand Vietnam…