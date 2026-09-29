MC Đường Lên Đỉnh Olympia từng là dân chuyên Toán-Tin, tốt nghiệp Ngoại giao rồi đi làm bảo hiểm

Phạm Ngọc Huy là một trong những gương mặt gắn bó lâu năm nhất với Đường Lên Đỉnh Olympia. Anh bắt đầu đồng hành với chương trình từ năm thứ 13 và từng đảm nhận nhiều vai trò khác nhau, từ biên tập viên, MC giao lưu với thí sinh và khán giả đến phụ dẫn rồi sau đó là vị trí dẫn chính.

Điều thú vị là trước khi đứng trên sân khấu Olympia, Ngọc Huy có một hành trình học tập và công việc khá khác với nghề MC hiện tại.

MC Ngọc Huy được xem là MC lâu năm nhất của Đường Lên Đỉnh Olympia

MC Ngọc Huy sinh năm 1988 tại Hà Nội. Năm 18 tuổi, anh trở thành sinh viên Học viện Ngoại giao. Trước đó, anh là học sinh khối chuyên Toán-Tin của Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Tiếng Anh tại Học viện Ngoại giao, Ngọc Huy không lập tức bước vào lĩnh vực truyền hình. Anh từng làm nhân viên bảo hiểm, phóng viên và trải qua một số công việc khác trong khoảng 2-3 năm sau khi ra trường. Chính Ngọc Huy từng ví vui quãng thời gian này cuar mình như một “dancer” vì “nhảy việc” khá nhiều.

Đến năm 24 tuổi, anh bước chân vào Đài Truyền hình Việt Nam, ban đầu làm những công việc phía sau máy quay. Một năm sau, ở tuổi 25, MC Ngọc Huy lần đầu cầm micro dẫn Đường Lên Đỉnh Olympia mùa thứ 13.

Thực tế, Ngọc Huy không chủ động xin trở thành MC Olympia ngay từ đầu. Anh tham gia tuyển dụng cho chương trình Café Sáng của VTV3. Trong buổi phỏng vấn, BTV Tùng Chi nhận xét Ngọc Huy phù hợp với Đường Lên Đỉnh Olympia và gợi ý anh thử sức với chương trình. Ban đầu nam MC còn từ chối, nhưng sau đó được động viên và nhận lời.

Đây cũng là chương trình đầu tiên Ngọc Huy dẫn trước đám đông. Điều đặc biệt là Olympia vốn đã quen thuộc với anh từ trước. Khi còn trẻ, Ngọc Huy từng xem chương trình hàng tuần và thậm chí từng muốn đăng ký thi, nhưng cuối cùng không tham gia. Nhiều năm sau, anh lại xuất hiện trên chính sân khấu ấy, nhưng ở vị trí người dẫn chương trình.

Nam MC từng trải nghiệm nhiều vai trò, vị trí khác nhau

Và hiện tại anh là "cặp bài trùng" đầy thú vị bên cạnh MC Khánh Vy tại sân khấu Olympia

Trong hơn 12 năm gắn bó, Ngọc Huy không chỉ đứng trước máy quay. Anh còn tham gia công việc biên tập hậu kỳ cho Olympia, xem lại những thiếu sót sau mỗi lần ghi hình để điều chỉnh ở các chương trình tiếp theo. Với những vòng thi quan trọng như Chung kết năm, anh cho biết phải đọc kỹ kịch bản, lưu ý về câu hỏi và giữ nhịp cảm xúc cho cả trường quay.

Có một điều Ngọc Huy đặc biệt nhắc đến khi nói về quãng thời gian gắn bó với Olympia là anh được chứng kiến các thí sinh trưởng thành theo năm tháng. Từ những cô cậu học sinh còn bỡ ngỡ trước máy quay, anh gặp lại họ vài năm sau ở sân bay, bệnh viện, phòng lab, các trường đại học và những nơi họ tiếp tục học tập, nghiên cứu. Với nam MC, Olympia không kết thúc ở sân khấu mà tiếp tục trong cuộc đời của mỗi thí sinh.

Hậu Olympia, nam MC vẫn dõi theo hành trình trưởng thành của các thí sinh

Anh cũng từng thay mặt chương trình trao học bổng Olympia cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng vươn lên học tốt. Những khoảnh khắc ấy khiến Ngọc Huy nhận ra mình không chỉ đang dẫn một gameshow kiến thức mà còn được đứng ở một vị trí rất đặc biệt trong những năm tháng trưởng thành của nhiều thế hệ học sinh.

Sau hơn một thập kỷ, từ một học sinh chuyên Toán-Tin, một sinh viên Ngoại giao rồi từng làm bảo hiểm và phóng viên, Ngọc Huy trở thành người dẫn chương trình gắn bó lâu năm với một trong những sân chơi kiến thức quen thuộc nhất với học sinh Việt Nam.

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