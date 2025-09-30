Máy hút ẩm không rõ nguồn gốc - Mối nguy cận kề

Hàng nhật bãi, hàng ODM tràn lan không rõ nguồn gốc xuất xứ, không bao bì tem mác được giao bán trên các group mua bán hút ẩm cũ

Tránh mua hàng second-hand

Mua máy hút ẩm đã qua sử dụng có thể tiết kiệm chi phí, nhưng đi kèm với nhiều rủi ro. Dàn đồng cũ và khí gas không được kiểm định tiềm ẩn nguy hiểm, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất và an toàn. Dưới đây là những vấn đề mà người tiêu dùng cần đặc biệt cảnh giác.

Nguy cơ từ dàn đồng cũ

Dàn đồng là bộ phận trao đổi nhiệt cốt lõi của máy hút ẩm. Với máy đã qua sử dụng, dàn đồng cũ có thể đã bị ăn mòn, rỉ sét hoặc hư hỏng, không chỉ làm giảm hiệu suất thiết bị mà còn tiềm ẩn nguy cơ rò rỉ chất lỏng, thậm chí là hỏa hoạn, gây nguy hiểm cho người dùng.

Rủi ro từ khí gas không được kiểm định

Máy hút ẩm sử dụng gas làm lạnh để thu gom độ ẩm từ không khí. Tuy nhiên, một chiếc máy đã qua sử dụng có thể chứa gas không được kiểm định, nguy cơ rò rỉ cao.

Tình trạng này không chỉ làm suy giảm hiệu suất máy mà còn gây nguy hiểm nghiêm trọng cho sức khỏe và an toàn ngôi nhà. Hơn nữa, việc sử dụng gas không đạt chuẩn cũng vi phạm các quy định về an toàn và bảo vệ môi trường.

Cẩn thận với bình khí Gas bị hoen rỉ, có khả năng gây ra cháy nổ

Giảm hiệu suất hoạt động

Máy hút ẩm đã qua sử dụng thường hoạt động kém hiệu quả và tiêu thụ nhiều điện năng hơn máy mới. Điều này không chỉ làm giảm hiệu suất hút ẩm mà còn gây lãng phí, khiến chi phí sử dụng hàng tháng tăng cao.

Rủi ro khi mua máy hút ẩm ODM không rõ nguồn gốc

Các sản phẩm ODM (Original Design Manufacturer) không rõ nguồn gốc thường không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn, tiềm ẩn nguy cơ chập điện hoặc hỏa hoạn.

Đặc biệt, máy hút ẩm sử dụng gas phải có chứng nhận an toàn chuẩn mực như (Material Safety Data Sheet) và CNAS (China National Accreditation Service for Conformity Assessment). Thiếu các giấy tờ này, sản phẩm có thể chứa hóa chất độc hại, gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe người dùng.

Ngoài ra, thiếu minh bạch về nguồn gốc cũng đồng nghĩa với việc người tiêu dùng sẽ không nhận được bất kỳ bảo hành hay hỗ trợ nào nếu xảy ra sự cố.

Hàng giả – hàng nhái có tem mác tiếng Trung, các chỉ số thông số kém hơn. Không đảm bảo tiêu chuẩn, an toàn chất lượng sản phẩm.

Hiểu rõ về trách nhiệm của người bán và quyền lợi khi mua hàng

Khi mua máy hút ẩm, người tiêu dùng cần hiểu rõ về các quyền lợi và trách nhiệm của người bán đối với sản phẩm.

Không có đảm bảo chính hãng

Hầu hết các sản phẩm xách tay không được bảo hành chính hãng tại quốc gia mua hàng. Điều này có nghĩa là nếu sản phẩm hỏng hoặc có vấn đề kỹ thuật, người tiêu dùng sẽ khó có thể yêu cầu sửa chữa hoặc thay thế.

Vấn đề pháp lý khi có tranh chấp

Rủi ro pháp lý và quy định

Việc mua bán các thiết bị gia dụng không rõ nguồn gốc tại Việt Nam tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý. Theo Nghị định 115/2019/NĐ-CP về quản lý hàng hóa nhập khẩu: Các sản phẩm này cần được kiểm tra chất lượng, có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt với đầy đủ các thông tin như nguồn gốc xuất xứ, nhà nhập khẩu, thông số và chế độ bảo hành rõ ràng theo quy định Pháp luật. Việc thiếu các giấy tờ và chứng nhận này không chỉ vi phạm quy định mà còn khiến người tiêu dùng đối mặt với nhiều rủi ro.

Người mua chịu rủi ro lớn nhất

Khi xảy ra sự cố, người tiêu dùng sẽ khó đòi quyền lợi do người bán không có trụ sở hay đại diện pháp lý rõ ràng tại Việt Nam. Các thủ tục pháp lý phức tạp và tốn kém thường không mang lại kết quả như mong đợi.

Đáng chú ý, người mua sẽ phải tự chịu trách nhiệm hoàn toàn về mọi rủi ro phát sinh từ sản phẩm, bao gồm cả chi phí sửa chữa, thay thế hoặc những thiệt hại về sức khỏe.

Lời khuyên khi mua hàng

Chọn mua sản phẩm có nguồn gốc, thương hiệu rõ ràng

Việc đầu tiên và quan trọng nhất khi chọn máy hút ẩm là ưu tiên sản phẩm từ các thương hiệu uy tín. Các thương hiệu có chế độ bảo hành và dịch vụ hậu mãi đáng tin cậy. Hãy ưu tiên các kênh phân phối chính thức hoặc đại lý ủy quyền để đảm bảo chất lượng và quyền lợi cho bản thân.

Trung tâm bảo hành chuyên nghiệp có đầy đủ linh phụ kiện chính hãng để thay thế

Ngoài ra, hãy kiểm tra xem sản phẩm có đầy đủ thông tin về nguồn gốc xuất xứ, các chứng nhận an toàn và tiêu chuẩn chất lượng hay không.

Sản phẩm ULTTY HERCULES được đài truyền hình quốc gia VTV - ban khoa giáo đưa tin.

Cân nhắc rủi ro

Luôn yêu cầu hoá đơn và chứng từ mua hàng chính thức để đảm bảo có thể yêu cầu bảo hành hoặc hỗ trợ khi cần thiết.

Để bảo vệ quyền lợi và sức khỏe, người tiêu dùng cần là người mua hàng thông thái. Hãy nói không với sản phẩm không rõ nguồn gốc, tránh xa cạm bẫy "hàng rẻ".

Thông tin liên hệ Công ty U ULTTY Việt Nam

Hotline: 1800 888 929