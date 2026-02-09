Mâu thuẫn với con dâu, mẹ chồng phóng hỏa đốt căn hộ

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Quảng Ninh, sau quá trình điều tra, thu thập, đánh giá đầy đủ tài liệu, chứng cứ, mới đây Cơ quan CSĐT đã ban hành bản kết luận điều tra vụ án hình sự, đề nghị truy tố bà S. về tội Giết người theo quy định tại khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Bà S. diễn tả lại hành vi phạm tội tại hiện trường. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh.

Trước đó, ngày 20/8/2025, tại phòng 601, tòa B, chung cư N. (phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh) đã xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng xuất phát từ mâu thuẫn trong sinh hoạt gia đình giữa mẹ chồng và con dâu.

Theo tài liệu điều tra, do bất đồng trong việc sắp xếp chỗ ở và cách ứng xử hằng ngày, giữa bà S. (mẹ chồng) và chị H. (con dâu) nảy sinh mâu thuẫn kéo dài, khiến bà S. rơi vào trạng thái bức xúc, ức chế về tâm lý. Không kiềm chế được cảm xúc, khoảng 1h30 ngày 20/8/2025, khi các thành viên trong gia đình đã ngủ, bà S. có hành vi tự gây thương tích cho bản thân nhưng không dẫn đến hậu quả chết người. Sau đó, bà S. tiếp tục mang xăng ra khu vực ban công, tẩm vào quần áo và châm lửa đốt, gây ra đám cháy tại căn hộ.

Vụ cháy khiến 2 cháu nhỏ (là con của chị H.) bị bỏng nhẹ, nhiều tài sản trong căn hộ bị hư hỏng, đồng thời đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng của các thành viên trong gia đình và cư dân sinh sống trong tòa nhà. Rất may, đám cháy đã được phát hiện và khống chế kịp thời nên không gây thiệt hại về người.

Vụ án là hồi chuông cảnh tỉnh về những hệ lụy đặc biệt nghiêm trọng có thể phát sinh từ mâu thuẫn gia đình nếu không được giải quyết kịp thời, đúng cách. Giữ gìn hạnh phúc gia đình không chỉ là trách nhiệm của riêng ai mà là trách nhiệm chung của tất cả các thành viên, cần được xây dựng trên cơ sở yêu thương, tôn trọng và thấu hiểu lẫn nhau, để mỗi gia đình thực sự là chốn bình yên, không trở thành điểm khởi nguồn của những bi kịch đau lòng.

Hải Vân