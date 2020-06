Mâu thuẫn gia đình, con tưới xăng đốt cha khiến 4 người bỏng nặng

Ngày 8/6, lãnh đạo Công an thị xã An Nhơn (Bình Định) cho biết, đã chuyển hồ sơ vụ việc con dùng xăng tưới đốt khiến 4 người trong gia đình bị bỏng nặng, lên phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh này để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý.

Thông tin ban đầu, khoảng 23h ngày 5/6, ông Nguyễn Tấn Lợi (52 tuổi, ở khu phố Tân Hòa, phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn), sau khi đi nhậu về xảy ra mâu thuẫn với con trai là Nguyễn Minh Tới (21 tuổi).

Cãi nhau một lúc, Tới lấy 5 lít xăng trong can nhựa tưới vào người cha mình rồi bật quẹt ga đốt. Phát hiện ông Lợi lăn lộn kêu cứu, vợ và con trai còn lại của nạn nhân xông vào dập lửa.

Hậu quả cả 4 người bị bỏng nặng, riêng ông Lợi đang rất nguy kịch.