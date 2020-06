Bé gái 6 tuổi bị cha đánh đập, giẫm đạp dã man đã có nơi ở tạm

Do Danh Đa đã bị Công an thị xã Vĩnh Châu khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng về hành vi hành hạ người khác nên bé N. tạm thời được cậu ruột đón về nuôi dưỡng. Mẹ, bà ngoại và bà nội N. đã lấy chồng khác nên hai em của N. đang được bà cố nội chăm sóc.

Bé N. đã về ở tạm nhà cậu ruột

Như đã thông tin, vào chiều 28-5, một tài khoản Facebook đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông đang có hành vi trói, đánh, giẫm đạp… tàn nhẫn vào đầu, lưng, bụng bé gái mặc cho bé kêu gào thảm thiết.

N. lúc bị cha đánh đập dã man. Ảnh cắt ra từ clip

Sau khi xem clip, cơ quan công an ở Vĩnh Châu khẩn trương vào cuộc xác minh và xác định được danh tính người đàn ông trong clip là Danh Đa nên đưa thanh niên này về trụ sở Công an xã Lai Hòa để làm việc. Bé N. sau đó được cơ quan chức năng đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu điều trị. Hiện, sức khỏe của N. đã bình phục.

Danh Đa, người cha đánh đập dã man con gái ruột của mình

Tại cơ quan điều tra, Danh Đa khai nhận người bị Đa trói, rượt đánh là con gái lớn của mình. Nguyên nhân xảy ra vụ việc là do Đa phát hiện con gái mình lấy gạo đổ vào đống cát để đùa nghịch nên anh ta tức giận dẫn đến việc đánh con gái như trong đoạn clip.