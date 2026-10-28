Mất tiền sau một lần phòng gym "lật kèo", tôi học được cách thương chiếc ví của mình

Những ngày này, nhiều hội viên California Fitness & Yoga ở Hà Nội đứng trước cửa phòng tập đã tạm đóng, trong tay là tấm thẻ dài hạn chưa biết sẽ đi về đâu. Câu chuyện ấy khiến tôi nhớ lại lần chính mình cầm tấm thẻ tập đã trả tiền trước, rồi nhận ra nó không còn giá trị như ngày mua.

Từ ngày 26/10, toàn bộ phòng tập California Fitness & Yoga tại Hà Nội tạm ngưng hoạt động, theo thông báo doanh nghiệp gửi tới hội viên. Trước đó, nhiều cơ sở ở TP.HCM và một số tỉnh thành cũng lần lượt tạm đóng trong tháng 10.

Ngày 19/10, ông Dane Fort, nhà sáng lập kiêm chủ tịch chuỗi, đã trực tiếp đến phòng tập xin lỗi hội viên, nhận trách nhiệm về những hạn chế trong quản lý, vận hành và xin thêm khoảng 30 ngày để tái cấu trúc. Một thương hiệu từng có khoảng 35 câu lạc bộ trên cả nước vào năm 2025 giờ khiến không ít người đã đóng tiền tập nhiều năm, thậm chí trọn đời, chỉ biết chờ đợi một phương án chưa rõ hình hài.

Đọc những dòng chia sẻ lo lắng của hội viên, tôi thấy mình trong đó.

Ngày tôi đến phòng tập và nhận tin “đã đổi chủ”

Cách đây ít lâu, tôi cũng từng mua một gói thẻ tập ở một phòng tập có tiếng, không phải chỗ mở ra rồi đóng lại vội vàng. Gói của tôi có kèm các buổi tập với huấn luyện viên cá nhân, thứ mà tôi đã cân nhắc khá lâu trước khi quyết định xuống tiền, vì nghĩ rằng có người kèm thì mình mới đi tập đều được.

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Rồi một ngày đẹp trời, tôi xách túi đến phòng tập như mọi hôm và được thông báo rằng chủ cũ đã bán phòng tập cho một người khác. Phòng tập vẫn ở đó, máy móc vẫn ở đó, nhưng tấm thẻ của tôi thì không còn được tính như cũ. Tôi được đưa ra hai lựa chọn. Một là chuyển sang gói tập mới của chủ mới và đóng thêm tiền bù cho chênh lệch, chứ phần tiền đã đóng thì không được hoàn lại. Hai là lấy số tiền còn dư trong gói cũ quy đổi ra một vài buổi tập, tính theo bảng giá mới, mà bảng giá mới thì dĩ nhiên cao hơn.

Tôi nhớ cảm giác lúc ấy không hẳn là tức giận, mà là hụt hẫng. Mình đâu có làm gì sai. Mình trả tiền đầy đủ, đi tập chăm chỉ, vậy mà chỉ sau một cuộc mua bán mình không được hỏi ý kiến, quyền lợi của mình đã bị co lại. Số tiền còn lại trong thẻ, thứ tôi vẫn nghĩ là “của mình”, hóa ra chỉ có giá trị khi người bán còn muốn giữ lời hứa.

Chữ “trọn đời” là đời của ai?

Từ lần đó, tôi nhìn những tấm thẻ dài hạn bằng con mắt khác. Khi mua thẻ một năm, ba năm hay trọn đời, mình không mua một món đồ cầm về nhà. Mình trả trước cho một lời hứa rằng phòng tập sẽ còn mở cửa, còn giữ chất lượng, còn đúng người chủ ấy, đúng những điều kiện ấy trong suốt chừng ấy năm. Và chữ “trọn đời” trên tấm thẻ, nói cho công bằng, là trọn đời của phòng tập chứ không phải trọn đời của mình.

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Một phòng tập có thể đổi chủ, có thể làm ăn khó khăn, có thể dời đi chỗ khác. Còn mình thì cũng thay đổi chẳng kém. Chị em mình có thể mang bầu, sinh con, chuyển nhà, đổi chỗ làm, bị đau lưng đau gối phải nghỉ một thời gian, hay đơn giản là một ngày chán gym và muốn chuyển sang bơi, sang yoga, sang đi bộ quanh hồ. Một tấm thẻ dài hạn buộc mình vào một chỗ, trong khi cuộc sống của phụ nữ chúng ta hiếm khi đứng yên lâu đến vậy.

Mức giá ưu đãi cho gói dài luôn rất hấp dẫn, tính ra mỗi tháng rẻ hơn hẳn. Nhưng cái “rẻ” ấy chỉ đúng khi mình dùng hết, và khi phòng tập còn đó để mình dùng. Nếu giữa chừng có chuyện, phần rủi ro gần như dồn hết về phía người đã trả tiền trước. Nhìn từ góc tài chính gia đình, đó là một khoản tiền mình đưa ra sớm mà không ai đứng ra bảo đảm cho nó.

Vài điều tôi tự dặn mình trước khi rút ví lần nữa

Bây giờ, mỗi lần được tư vấn gói tập, tôi thường chọn gói ngắn, vài tháng một lần, dù biết là tính ra đắt hơn một chút. Tôi coi phần chênh lệch ấy như một khoản phí cho sự linh hoạt, để nếu có chuyện gì, mình mất ít và rời đi nhẹ nhàng. Với những gói trả góp dài hạn, tôi càng cẩn thận, vì khoản góp vẫn phải trả đều đặn kể cả khi phòng tập không còn mở cửa cho mình đến tập.

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Tôi cũng tập thói quen đọc kỹ hợp đồng trước khi ký, đặc biệt là những dòng nói về chuyện phòng tập đóng cửa, chuyển nhượng hay đổi chủ thì quyền lợi hội viên được xử lý thế nào. Hợp đồng, hóa đơn, tin nhắn xác nhận, tôi đều giữ lại cẩn thận, vì đó là thứ duy nhất giúp mình lên tiếng khi cần. Trước khi mua, tôi tập thử vài buổi, hỏi han người quen đang tập ở đó, để ý xem phòng tập có đông đúc ổn định không, có những dấu hiệu lạ như đột ngột thu thêm phí hay cắt bớt dịch vụ hay không.

Và điều quan trọng nhất tôi học được là sức khỏe đúng là khoản đầu tư dài hạn, nhưng con đường đi đến nó không cần phải khóa chặt vào một tấm thẻ. Có những năm tôi tập ở phòng gym, có những tháng tôi chỉ đi bộ buổi tối, trải thảm tập ở nhà theo video. Cơ thể vẫn khỏe lên, còn ví tiền thì không phải thấp thỏm.

Những hội viên California đang chờ phương án của doanh nghiệp, tôi mong mọi người sớm nhận được câu trả lời thỏa đáng. Còn với chị em đang cầm trên tay một lời mời mua thẻ dài hạn thật hời, có lẽ đây là lúc để chậm lại một nhịp và tự hỏi: mình đang mua sức khỏe, hay đang mua một lời hứa?