Mất tiền oan vì tin vào thần dược trị mất ngủ, kích dục bán qua mạng, khách hàng lập mưu "tóm" nhân viên bán hàng giao công an

Không hiệu nghiệm, người đàn ông lo lắng về sức khỏe



Trao đổi với chúng tôi, anh Nguyễn Thanh T. (quận Hai Bà Trưng) cho hay: "Do bị áp lực công việc khiến tôi mất ngủ 3 ngày liền, tôi tìm hiểu về thuốc ngủ thì thấy trên mạng quảng cáo loại xịt có công dụng tốt, an toàn và hiệu quả nên đã gọi ship mang đến".

Anh T. đã bỏ ra gần 2 triệu đồng mua sản phẩm nhưng khi dùng vẫn không có tác dụng gì.

"Trước khi mua, bên bán hàng yêu cầu tôi phải đặt cọc bằng hình thức chuyển khoản 100 nghìn đồng, tôi đã làm theo yêu cầu. Sau đó, một thanh niên đã ship hàng đến cho tôi và thanh toán như đã giao dịch. Thấy không hiệu quả, tôi nhắn tin, điện thoại không thể nào liên lạc được, thậm chí họ còn chặn số của tôi. Khi tôi liên hệ với shipper (nhân viên đã mang hàng đến) cũng rất khó khăn. Tìm hiểu thì được biết, người vận chuyển cũng có thể là của bên bán hàng này.

Bức xúc và lo ngại sức khỏe của mình bị ảnh hưởng do thuốc giả, tôi phải trình báo với công an và dùng số lạ đặt hàng để "câu" đến địa chỉ cạnh công an và áp tải vào luôn".

Nguồn tin của chúng tôi thu thập được, tại công an phường nhân viên bán hàng được làm rõ là một sinh viên mới ra trường.

"Cô gái còn trẻ tuổi, hoàn cảnh vô cùng éo le, cô này khai nhận rằng tại địa chỉ trên là nơi bán hàng nhưng nguồn gốc sản phẩm thì không rõ từ đâu. Ước tính mỗi ngày doanh thu khoảng 8 triệu đồng tiền bán hàng", nguồn tin cho hay.

Theo "Biên bản bàn giao tài liệu, đồ vật, dữ liệu điện tử" tại trụ sở công an, cán bộ trực ban đã tiếp nhận 01 túi giấy đã bóc, bên trong có 01 hộp màu trắng đen, kích thước 12cmx4,5cm và hộp in chữ tiếng Nhật, bên trong có 01 bình xịt dài 11,5cm.

Theo thông tin mới nhất từ anh T., sau quá trình làm việc với cơ quan công an, nhân viên bán hàng đã tìm gặp trực tiếp anh T. để xin lỗi và mong muốn bỏ qua sự việc.

"Tìm hiểu về hoàn cảnh của nhân viên giao dịch bán hàng, tôi biết người này hết sức khó khăn và éo le nên đã rút đơn. Tuy nhiên, tôi đã yêu cầu người này phải nghiêm khắc nhìn nhận lại việc làm, họ hứa không tiếp tục theo con đường này", anh T. chia sẻ.

Website vẫn hoạt động

Mặc dù sự việc trên đã được tạm "bỏ qua", tuy nhiên, sáng 7/1 chúng tôi vào trang web bán hàng mà anh T. giao dịch để mua hàng thì thấy trang này vẫn đang hoạt động. Đáng chú ý, một số hình ảnh giới thiệu về sản phẩm còn được thay đổi bắt mắt hơn so với những ngày trước.

Công an làm việc với những người liên quan

Người vận chuyển hàng được mời về công an phường

Trang web vẫn bán hàng và hoạt động sau cảnh báo

Mua thuốc dễ như mua rau, nguy cơ ngộ độc cao

BV Bạch Mai từng tiếp nhận nhiều bệnh nhân ngộ độc thuốc do tự mua.

Chỉ một cú nhấp chuột với từ khoá "thuốc trên mạng" sẽ có hàng trăm trang bán hàng, trang cá nhân rao bán thuốc với đủ các loại, đặc biệt thực phẩm chức năng xách tay.

Theo những người có kinh nghiệm trong nghề bán thuốc online, việc tạo lập những "hiệu thuốc trên mạng" rất dễ dàng.

Thậm chí nhiều người tận dụng những website chuyên về rao vặt, mua bán để lập tài khoản và thành lập cho mình một cửa hàng online trên mạng, sau khi điền một vài thông tin cá nhân; hoặc mua hẳn một tên miền riêng để đăng tải những sản phẩm muốn bán.

Chính việc quá dễ dàng để tạo một gian hàng "ảo" như vậy nên các nhà thuốc online mọc lên như nấm sau mưa.

Vì lợi ích kinh tế, nhà thuốc online sẵn sàng phục vụ yêu cầu của khách hàng. Bên cạnh đó, người tiêu dùng dễ dãi với sức khoẻ của bản thân, sẵn sàng mua thuốc trên mạng.

Thị trường tân dược chữa bệnh vốn đã khó kiểm soát với nạn thuốc kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, thuốc giả trôi nổi. Đặc biệt là tình trạng mua và bán thuốc không có đơn của bác sĩ dễ như "mua rau" ngoài chợ thật đáng báo động.

Tang vật thu giữ sau sự việc

Trước sự bùng phát dịch vụ mua bán thuốc qua mạng, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã lên tiếng cảnh báo về tình trạng này: Tới 50% lượng thuốc bán trên mạng là thuốc giả, ở Việt Nam tỷ lệ này có thể còn cao hơn. Tuy nhiên, do kinh doanh thuốc qua mạng không dễ xác định được danh tính cũng như địa chỉ đối tượng kinh doanh, nên tình trạng này vẫn chưa được ngăn chặn hiệu quả.

Vì thế, không có cách nào khác, người tiêu dùng phải có biện pháp tự bảo vệ mình và người thân bằng việc mua thuốc ở những cơ sở có uy tín.