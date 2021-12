Mặt nạ gương tập 19: Ăn diện ra mắt nhà bạn trai, Hoa (Lương Thu Trang) lại bị Tùng cho leo cây

Trong tập 19 của Mặt nạ gương, Khôi đã ra lệnh đám lưu manh gây tai nạn cho mẹ Tùng. Sau khi biết tin, ông Nghị đã đến nhà để hỏi han tình cũ.

Tại đây, ông Nghị gặp được Tùng (Bảo Anh) và biết tin Hoa (Lương Thu Trang) đang hẹn hò cùng con trai tình cũ. Ông Nghị khuyên Tùng hãy nói cho Hoa biết tất cả sự thật. Ông Nghị hy vọng con gái không nghĩ rằng cả thế giới đều đang lừa dối Hoa.

Nghe lời ông Nghị, Tùng đã hẹn Hoa đến nơi cả hai lần đầu tiên hôn nhau. Tại đây, Tùng dự định nói ra việc mẹ là tình cũ của ông Nghị. Tuy nhiên, sự cố xuất hiện khiến Tùng không thể thực hiện đúng mục đích ban đầu. Thay vào đó, anh đã mời Hoa đến ra mắt gia đình. Khi đến nơi, Tùng lại gọi điện hủy hẹn vì có công việc đột xuất. Điều này khiến Hoa không khỏi tức giận và cãi nhau gay gắt với Tùng.

Tại đây, Hoa bất ngờ gặp phải mẹ Tùng ở trước cổng nhà. Cô biết được mẹ bạn trai là người thứ ba khiến gia đình tan nát. Sau đó, Hoa đã nhắn tin đề nghị chia tay với Tùng, đồng thời quyết định rời khỏi nhà. Tuy nhiên, ông Nghị đã nhanh chóng ngăn cản hành động nóng nảy này. Ông nội cũng hết lời khuyên bảo Hoa đừng rời khỏi người thân. Về phía Tùng, anh biết Hoa đã tìm ra sự thật khi nhận được tin nhắn chia tay của cô. Tùng xin lỗi Hoa và hy vọng Hoa có thể gặp anh lần cuối cùng.

Trong một diễn biến khác, Mai ngày càng đau buồn khi chứng kiến chị gái phản bội mình. Chưa dừng ở đó, Khải (Bình An) lại bênh vực Hoa khiến cô cho rằng bạn trai đã yêu người khác. Mai chìm trong tuyệt vọng và buông thả bản thân. Do uống say bất tỉnh nên nhân viên đã lần lượt gọi cho Khải và Hoa. Tại đây, Hoa mới biết rằng Khải là bạn trai của em gái mình.

Mặt nạ gương Tâm lý, hình sự

45 phút

21h30 - Thứ 5, 6 - VTV3 "Mặt nạ gương" kể về hành trình của Hoa – một nữ nhà văn dòng trinh thám tìm đến bố - một bác sĩ thẩm mỹ có tiếng và Tùng – anh bạn thân, đồng thời là đội trưởng đội trọng án cơ quan điều tra để có thêm chất liệu cho phần tiếp theo của bộ truyện trinh thám của mình. Kỳ truyện án mạng ở thẩm mỹ viện của Hoa thành công cũng là lúc Hoa bước vào một hành trình tìm kiếm sự thật về cái chết của mẹ mình. Nhưng càng đi sâu vào tìm hiểu, Hoa càng hoang mang, thậm chí có lúc rơi vào tuyệt vọng khi nghi phạm lớn nhất cho cái chết của mẹ lại chính là bố và 1 âm mưu không-thể-ngờ-tới của người mẹ kế... Đạo diễn: Bùi Quốc Việt Diễn viên: Lương Thu Trang, NSƯT Hoàng Hải, Ngọc Lan, Ngọc Quỳnh, Bảo Anh, Bình An

Đón xem Mặt nạ gương phát sóng lúc 21h40 tối thứ 5, thứ 6 hàng tuần trên VTV3.





