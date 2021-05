Marvel tung trailer Eternals đẹp như kỳ quan, netizen "nổi da gà" lại khen đạo diễn nức nở

Sau Black Widow và Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, mới đây, Marvel tiếp tục tung ra đoạn teaser trailer cho bộ phim chiếu rạp thứ ba trong năm 2021. Đến từ đạo diễn từng đoạt hai giải Oscar, Eternals sẽ giới thiệu tới khán giả nhóm siêu anh hùng bất tử với những gương mặt hoàn toàn mới, sở hữu những siêu năng lực vô cùng mạnh mẽ.

Trailer Eternals

Với kinh phí sản xuất lên đến 200 triệu USD cùng việc sử dụng các hiệu ứng thực tế và hạn chế ghi hình trên phông xanh, Eternals mang đến những thước phim có bối cảnh tráng lệ, đẹp đến mê hồn. Dẫu vậy, đoạn teaser trailer đầu tiên vẫn có rất ít cảnh hành động, một thứ không thể thiếu trong các bộ phim siêu anh hùng.

Bối cảnh cực xuất sắc mà đạo diễn Chloé Zhao mang tới Eternals

Angelina Jolie trở thành tâm điểm chú ý với cảnh múa võ cực xuất sắc

Lý do những nhóm siêu anh hùng bất tử quyết giấu mặt sau nhiều năm vẫn là một ẩn số

Cư dân mạng để lại nhiều lời khen cho dàn diễn viên, những thước phim vô cùng hoành tráng của Eternals:

- Phim của Chloé Zhao không được ra rạp xem thì phí mất, ai xem Nomadland rồi chắc sẽ thấy những khung cảnh cô đưa lên phim thực sự quá đẹp. Chưa nói đến nội dung nhưng mà 1 vài cảnh quay đầu trong teaser đã không làm mình thất vọng. - Chloé Zhao đạo diễn có khác, xem trailer đã nổi da gà. - Trailer tự nhiên cảm xúc, yên bình đến kỳ lạ. - Nên nhớ Chloé Zhao là đạo diễn châu Á đầu tiên, gốc Á thứ 2 và đạo diễn thắng giải "đạo diễn xuất sắc nhất" đầu tiên làm phim của Marvel. - Mong đợi chú Ma Dong Seok vào vũ trụ MCU. Nguồn: Hội hâm mộ Marvel

Eternals với sự tham gia của Angelina Jolie, Ma Dong Seok, Richard Madden, Gemma Chan,... dự kiến ra mắt vào tháng 11 năm 2021.



Poster chính thức của Eternals

Nguồn ảnh: Tổng hợp