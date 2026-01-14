Manulife tung khuyến mại lớn đầu năm với nhiều quà tặng hấp dẫn

Cụ thể, khách hàng khi tham gia hợp đồng bảo hiểm có tổng phí thực đóng trong kỳ đầu tiên từ 20 triệu đồng đến dưới 30 triệu đồng sẽ nhận được phiếu quà tặng điện tử (e-voucher) trị giá 1 triệu đồng; từ 30 triệu đồng trở lên sẽ nhận được e-voucher trị giá 3 triệu đồng. Đặc biệt, nếu khách hàng đóng tổng phí từ 50 triệu đồng trong kỳ đầu tiên, sẽ được tặng tượng ngựa vàng Vạn Lộc trị giá 6,5 triệu đồng cùng e-voucher 3 triệu đồng.

Các quà tặng trong chương trình mang ý nghĩa thiết thực nhân dịp Tết Bính Ngọ. Tượng ngựa vàng Vạn Lộc là món quà từ Manulife như một lời chúc khởi đầu thuận lợi. Trong khi đó, e-voucher có thể được sử dụng tại nhiều thương hiệu và dịch vụ quen thuộc, phục vụ nhu cầu mua sắm, tiêu dùng trong dịp đầu năm mới.

Hiện nay, Manulife Việt Nam đang triển khai các sản phẩm bảo hiểm đa dạng. Trong đó, hai sản phẩm chính là: bảo hiểm liên kết đơn vị Xanh Tương Lai – giải pháp tài chính đa mục tiêu, và bảo hiểm liên kết chung Xanh Ước Mơ – giải pháp bảo vệ và tích lũy cho cả hai thế hệ trong gia đình.

Song song đó, doanh nghiệp còn cung cấp nhiều sản phẩm bảo hiểm đính kèm như: bảo hiểm bệnh lý nghiêm trọng Lá Chắn Xanh, bảo hiểm tai nạn Hộ Vệ Xanh, bảo hiểm trợ cấp y tế Dự Phòng Xanh, bảo hiểm chăm sóc sức khỏe Sống Khỏe Mỗi Ngày… giúp mở rộng phạm vi bảo vệ và gia tăng quyền lợi cho khách hàng.

Theo Manulife Việt Nam, bên cạnh đa dạng hóa sản phẩm, doanh nghiệp còn chú trọng nâng cao trải nghiệm khách hàng thông qua việc ứng dụng công nghệ trong dịch vụ bảo hiểm. Công ty cũng tập trung xây dựng đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, hiểu về tài chính và được trang bị kiến thức cơ bản về sức khỏe cộng đồng, nhằm đồng hành lâu dài cùng khách hàng trên hành trình tham gia bảo hiểm.

Chương trình khuyến mại "Vạn Sự Khởi Đầu Xanh – Tết 2026" được áp dụng cho khách hàng cá nhân tham gia bảo hiểm qua kênh phân phối đại lý. Để xem thông tin chi tiết về thể lệ chương trình, khách hàng truy cập website www.manulife.com.vn, liên hệ tổng đài 1900 1776 hoặc thông qua kênh tư vấn trực tuyến Live Chat trên ứng dụng Manulife Vietnam.