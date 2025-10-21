Manulife quyên góp 1,5 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng bởi thiên tai

Chương trình được triển khai theo cơ chế đóng góp đối ứng: với mỗi khoản ủng hộ từ nhân viên và tư vấn viên các kênh phân phối, Manulife đóng góp số tiền tương đương, qua đó nhân đôi giá trị sẻ chia và gia tăng nguồn lực cứu trợ.

Chỉ sau 3 ngày phát động, từ 14/10 đến 16/10, chương trình đã quyên góp được tổng cộng 1,5 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền được Manulife Việt Nam trao đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để thực hiện các hoạt động cứu trợ, giúp người dân phục hồi sau thiên tai.

Bà Tina Nguyễn, Tổng Giám đốc Manulife Việt Nam, chia sẻ: "Chúng tôi tin rằng việc chung tay hỗ trợ kịp thời là vô cùng quan trọng trong những thời điểm khó khăn như thế này. Manulife hy vọng có thể góp phần xoa dịu những mất mát, và tiếp thêm động lực để người dân các tỉnh miền Bắc sớm vượt qua giai đoạn khó khăn và ổn định lại cuộc sống".

Năm 2024, Manulife từng phát động chương trình quyên góp theo hình thức đối ứng và đã ủng hộ 2,6 tỷ đồng, đồng hành cùng người dân miền Bắc khắc phục hậu quả do bão Yagi.

Song song với hoạt động quyên góp, Manulife Việt Nam cũng chủ động rà soát, liên hệ với các khách hàng tại vùng bị ảnh hưởng để đảm bảo các quyền lợi bảo hiểm được giải quyết một cách nhanh chóng và ưu tiên nhất, khẳng định vai trò là điểm tựa tài chính cho khách hàng trong mọi hoàn cảnh.