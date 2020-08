Giữa tâm dịch thế này, sự nhiệt tình của chủ tiệc lẽ ra sẽ khiến các vị khách nở mày nở mặt mà diện hẳn những bộ cánh thời thượng đến tham dự, thế nhưng “người tính không bằng covid tính” buổi tiệc sinh nhật trị giá hơn 750 triệu đồng nhận một màn “phản dame cực gắt” từ các khách mời khi chỉ có khoảng 40 khách đến dự, trong khi đó theo chủ bữa tiệc anh đã mời hơn 200 người.

Tiệc sinh nhật của anh chàng này được tổ chức tại một nhà hàng sang trọng ở Sài Gòn.

Chẳng biết nên vui hay buồn thay nhân vật chính vì thoạt nhìn sơ qua không gian tổ chức không ít người sẽ hiểu lầm rằng: "Chắc một ai đó sắp cưới".

Chi mạnh tay hay hơn 750 triệu cho buổi sinh nhật của mình hẳn là anh chàng rất trân trọng ngày mình sinh ra, thế nhưng không chọn cách âm thầm và lặng lẽ giữa mùa dịch bệnh anh đã kỷ niệm ngày đáng nhớ này bằng cách đặt tiệc tại một nhà hàng cực kỳ sang trọng, đắt đỏ ở khu trung tâm thành phố với khách mời là các diễn viên, hoa hậu, hơn hết anh còn thuê hẳn diễn viên lô tô phục vụ khách đến.

Khách dúi phong bì vào tay chủ tiệc. Ảnh: Chụp màn hình

Theo một số quan khách bữa tiệc được trang trí sang trọng, đẹp mắt. Khách mời đa phần thuộc cộng đồng LGBT, nổi bật gồm có hiện tượng mạng Cát Thy, Cindy Thái Tài,... Trong số 40 khách có mặt tại bữa tiệc có khoảng 5-10 khách là diễn viên lô tô có trả cát-xê.

Tiệc vắng đến ngỡ ngàng. Ảnh: Chụp màn hình.

Bữa tiệc sinh nhật hoành tráng này có trị giá hơn 750 triệu. Ảnh: Chụp màn hình.

Được biết, nhân vật chính của buổi tiệc này là một nhà thiết kế, nhiếp ảnh gia đang sống tại TP.HCM; thời gian gần đây anh chàng bất ngờ nổi tiếng trên mạng xã hội Tik Tok bởi những video clip chia sẻ về cuộc sống, phong cách làm việc và thường xuyên tậu về cho mình những món đồ hiệu đắt tiền.

Ngoài ra, nhà thiết kế trẻ này từng xuất hiện tại một số show truyền hình chia sẻ về cộng đồng LGBT.

Chủ tiệc rơi nước mắt chia sẻ với khách mời trong đêm tiệc. Ảnh: Chụp màn hình.

Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên cách các vị khách của bữa tiệc này chọn là không đến nơi tập trung đông người để đảm bảo sức khoẻ cho chính mình và cộng đồng. Thôi thì hi vọng rằng năm sau anh chàng chủ tiệc sẽ đón ngày đáng nhớ này cùng với đông đảo bạn bè, người thân và mong hơn hết là hi vọng tất cả chúng ta sẽ chiến thắng dịch bệnh, chiến thắng covid-19.