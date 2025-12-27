Mảnh ghép giúp Gen Z hoàn thiện lối sống đa nhiệm

Những buổi sáng tranh thủ tập gym trước giờ vào làm, bữa ăn trưa nhanh gọn để kịp ngả lưng lấy sức trở lại công việc, hộp sữa hoặc nước trái cây nạp lại năng lượng vào cuối chiều, 30 phút đọc sách trước khi đi ngủ... tất cả đều có thể xem là thời gian biểu của một Gen Z điển hình.

Thế hệ "sống nhanh" này ưu tiên sự tiện lợi và dấu ấn cá nhân trong mọi lựa chọn tiêu dùng. Điều này được thể hiện ở khía cạnh đơn giản như món đồ uống hàng ngày, không chỉ ngon mắt, vừa miệng, mà còn phải dễ mang theo để phù hợp nhịp sống năng động.

Khi đồ uống không dùng để uống

Tháng 3/2025, iPOS và Nestlé Professional công bố " Báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam 2024 ", trong đó nhấn mạnh doanh thu từ các cửa hàng đồ uống trên toàn quốc năm 2024 ước tính đạt 118.262 tỷ đồng, tăng 13% so với năm trước. Tuy nhiên, khách hàng tại phân khúc cao cấp (giá trên 70.000 đồng) lại giảm mạnh, cho thấy người tiêu dùng đang chuyển sang chiến lược tối ưu hóa giá trị cho mỗi chi phí bỏ ra thay vì chạy theo xu hướng chuộng các món đồ uống "sang chảnh".

Giới trẻ vẫn ưa chuộng các món đồ uống hiện đại nhưng phù hợp túi tiền hơn.

Khoảng những năm 2020, xu hướng mang bình giữ nhiệt, ly cá nhân... tới các cửa hàng cà phê để mua mang về bắt đầu xuất hiện, khi cả người tiêu dùng lẫn doanh nghiệp đều ý thức về việc giảm phát thải ra môi trường. Song, trước guồng quay của cuộc sống bận rộn, việc ghé quán cà phê mỗi sáng cũng dần trở nên xa xỉ đối với nhiều người.

Trong bối cảnh đó, họ trở lại ưu tiên những sản phẩm uống liền, dễ dàng mang theo mọi lúc, mọi nơi, từ lớp học, công ty, phòng gym hay những buổi picnic cuối tuần. Quan trọng hơn, họ không còn phải xếp hàng để đặt một món đồ uống yêu thích, mà chỉ cần ghé cửa hàng tiện lợi ngay gần văn phòng làm việc hoặc đặt số lượng lớn qua sàn thương mại điện tử.

Người trẻ chuộng những loại đồ uống "on-the-go" tiện lợi.

Nhóm Gen Z thành thị ngày càng ưa chuộng lối sống "on-the-go" năng động. Thế nhưng mặt khác, họ cũng trở nên khó tính hơn trong những lựa chọn ăn uống. Đồ uống giờ đây không đơn thuần để giải khát, mà phải mang đến nhiều tầng trải nghiệm như vị ngon độc đáo, topping nhai vui miệng, bao bì bền vững nhưng hút mắt để dễ dàng check-in và cảm giác mang theo, cầm nắm, sử dụng linh hoạt, tiện lợi. Song song đó, yếu tố đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và hỗ trợ cho sức khỏe vẫn cần được đảm bảo.

Chính những thay đổi trong hành vi tiêu dùng của Gen Z đã đặt ra yêu cầu cao hơn cho ngành F&B, đặc biệt trong khâu thiết kế bao bì. Nếu như trước đây, bao bì chỉ đóng vai trò bảo vệ thực phẩm bên trong, thì ngày nay, bao bì phải hỗ trợ tối đa lối sống "đa nhiệm" của người tiêu dùng hiện đại.

Tetra Top - giải pháp cho xu hướng tiêu dùng "on-the-go"

Với hơn 70 năm kinh nghiệm toàn cầu và hơn 30 năm đồng hành thị trường Việt Nam, Tetra Pak - doanh nghiệp Thụy Điển tiên phong trong lĩnh vực đóng gói và chế biến thực phẩm - cung cấp các giải pháp toàn diện từ chế biến, đóng gói đến thu gom - tái chế, bảo đảm an toàn và chất lượng thực phẩm, tiết kiệm tổng chi phí sở hữu (TCO), đáp ứng xu hướng tiêu dùng bền vững.

Bắt nhịp làn sóng tiêu dùng năng động, Tetra Pak ra mắt Tetra Top - giải pháp bao bì lý tưởng dành cho các thương hiệu hướng đến sự cân bằng giữa trải nghiệm cao cấp và tính bền vững. Tetra Top phù hợp mọi sản phẩm đồ uống cần bảo quản lạnh, sử dụng tại nhà cũng như khi di chuyển, kết hợp giữa sự đa dạng và năng động. Bề mặt in 360 độ mang đến cơ hội cho các thương hiệu thỏa sức hiện thực hóa ý tưởng thiết kế cũng là lý do giúp loại bao bì này dẫn đầu xu hướng.

Tetra Top là lựa chọn lý tưởng cho những món đồ uống cao cấp.

Tetra Top mang đến đa dạng lựa chọn với 4 chủng loại và 8 kích cỡ. Bất kể sử dụng ở nhà hay ngoài đường, người tiêu dùng sẽ luôn tìm được lựa chọn tối ưu. Không dừng lại ở sữa, bao bì này còn phù hợp cả các loại đồ uống như sữa chua, nước ép trái cây, nước ép rau củ, nước lọc...

94% thành phần của bao bì Tetra Top là vật liệu tái tạo , đồng nghĩa giảm đến 37% lượng khí thải carbon so với bao bì tiêu chuẩn. Nắp Idum mới với chức năng mở một bước không chỉ tiện lợi, mà còn tăng tỷ lệ vật liệu tái tạo và giảm sự phụ thuộc vào vật liệu có nguồn gốc từ hóa thạch. Để tăng cường hơn nữa tính bền vững, Tetra Top còn có thêm lựa chọn nắp được làm từ polymer có nguồn gốc thực vật hoặc tích hợp polymer tái chế đã qua chứng nhận.

Với Tetra Pak, Tetra Top là sản phẩm hiện thực hóa mục tiêu "bao bì bền vững nhất thế giới". Với các thương hiệu, Tetra Top là lựa chọn chiến lược để bao bì không dừng lại ở chức năng bảo vệ sản phẩm, mà còn góp phần nâng tầm trải nghiệm của người tiêu dùng trong nhịp sống hiện đại. Với người tiêu dùng, các sản phẩm sử dụng bao bì Tetra Top vừa phù hợp xu hướng "on-the-go" năng động, linh hoạt, vừa nâng chuẩn đồ uống uống liền trên thị trường.