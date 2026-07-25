Một bộ manga khoa học tưởng chừng dành cho thiếu nhi bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi tại Nhật Bản sau khi một bà mẹ phát hiện tác phẩm chứa nhiều hình ảnh gợi cảm. Câu chuyện nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và làm dấy lên cuộc tranh luận về ranh giới giữa giáo dục, giải trí và nội dung phù hợp với trẻ em.

Nhân vật chính của vụ việc là bộ manga Hell Doctor Kurare no Kagaku wa Subete wo Kaiketsu Suru!, được phát hành từ năm 2018. Tác phẩm do Yuuji Kamo thực hiện với sự giám sát nội dung khoa học của Kurare – người từng tham gia cố vấn các kiến thức khoa học trong manga nổi tiếng Dr. Stone.

Bộ manga bị nhắc đến. Ảnh: Vocesabianime

Với nội dung xoay quanh một "nhà khoa học điên" luôn tin rằng khoa học có thể giải quyết mọi vấn đề trong cuộc sống, bộ truyện kết hợp giữa yếu tố hài hước và những kiến thức khoa học có thật. Chính vì vậy, không ít phụ huynh cho rằng đây là một lựa chọn phù hợp để khơi gợi niềm yêu thích khoa học cho con em mình.

Tuy nhiên, mọi chuyện lại diễn biến theo hướng hoàn toàn khác.

Trong bài đăng đang được chia sẻ rộng rãi, một bà mẹ kể rằng khi ghé khu trưng bày manga và light novel tại một bảo tàng, cô nhìn thấy bìa truyện và nghĩ đây sẽ là món quà thích hợp dành cho cậu con trai yêu thích khoa học.

Thế nhưng sau khi cầm cuốn truyện lên và lật xem vài trang, người mẹ này lập tức thay đổi suy nghĩ khi phát hiện bên trong xuất hiện khá nhiều cảnh với hình ảnh phụ nữ được vẽ theo phong cách gợi cảm. Cô bày tỏ sự thất vọng vì cho rằng đây là tác phẩm mà học sinh tiểu học hoàn toàn có thể tiếp cận.

Người mẹ cũng chia sẻ rằng phụ huynh tại Nhật luôn phải tự mình kiểm tra nội dung manga, anime hay các chương trình truyền hình trước khi để trẻ tiếp xúc. Theo cô, việc này ngày càng trở nên mệt mỏi và mong rằng sẽ có giải pháp giúp phụ huynh dễ nhận biết mức độ phù hợp của từng tác phẩm.

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều phụ huynh đồng tình với quan điểm trên và cho biết từng gặp không ít manga dành cho lứa tuổi nhỏ nhưng vẫn xuất hiện các yếu tố hoặc nội dung nhạy cảm.

Ở chiều ngược lại, một số độc giả cho rằng việc cha mẹ muốn kiểm soát toàn bộ những gì con cái đọc cũng không phải là giải pháp tối ưu. Theo họ, trẻ em ở từng độ tuổi sẽ có khả năng tiếp nhận khác nhau và phụ huynh nên đóng vai trò định hướng thay vì cấm đoán tuyệt đối.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng nhắc đến những ví dụ nổi tiếng khác như Chainsaw Man, hay thậm chí các manga dành cho nữ (shoujo) cũng có thể xuất hiện những chủ đề tình dục từ khá sớm.

Không ít cư dân mạng khuyến nghị nếu muốn tìm những tác phẩm khoa học thực sự an toàn cho trẻ nhỏ thì Doraemon vẫn là lựa chọn đáng tin cậy hơn.