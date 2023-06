Mang hơi thở "nước Nhật thu nhỏ" về Thủ đô Hà Nội

Không gian sống kiểu Nhật – Xu hướng dẫn dắt thị trường



Nhật Bản được biết đến là một trong những điểm đến du lịch hấp dẫn hàng đầu thế giới bởi những danh thắng nổi tiếng như núi Phú Sĩ, tháp Tokyo, đền Kinkaku-ji, suối nước nóng Takaragawa… Đây cũng là đất nước châu Á duy nhất lọt top 10 quốc gia có nền văn hóa ảnh hưởng đến thế giới, theo xếp hạng mới đây của U.S. News & World Report.

Văn hóa Nhật Bản hàm chứa những nét tinh túy, được gìn giữ và kế thừa qua hàng nghìn năm lịch sử, không chỉ thể hiện trong ẩm thực, lễ hội, phim ảnh mà còn ở kiến trúc nội thất, không gian sống… được nhiều người trên khắp thế giới yêu thích.

Tại Việt Nam, phong cách sống Nhật Bản đã trở thành xu hướng được ưa chuộng trong những năm gần đây. Theo các chuyên gia, phong cách kiến trúc "tiêu chuẩn Nhật Bản" không phải là trào lưu nhất thời mà sẽ trở thành xu hướng dẫn dắt thị trường. Bởi giờ đây, những thiết kế chạm trổ cầu kỳ đã trở nên lỗi thời. Thay vào đó, phong cách tối giản, đề cao sự thoải mái, hài hòa với thiên nhiên là điều nhiều người mua nhà hiện đại tìm kiếm.

Căn hộ phong cách Nhật trở thành sự lựa chọn của nhiều người tại Việt Nam

Đón đầu nhu cầu khách hàng, thời gian qua, một số chủ đầu tư đã triển khai các dự án căn hộ theo phong cách Nhật Bản. Điển hình là Vinhomes – thương hiệu bất động sản hàng đầu Việt Nam, kiến tạo phân khu The Sakura mang đậm hơi thở Nhật Bản ngay trong lòng khu đô thị Vinhomes Smart City phía Tây Hà Nội.



The Sakura – đỉnh cao của nghệ thuật sống bản nguyên và hạnh phúc

Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp thanh tao của hoa anh đào (hay còn gọi là Sakura) – loài hoa mang biểu tượng của "đất nước mặt trời mọc", Vinhomes phát triển dự án The Sakura với mong muốn mang sức sống mãnh liệt của "một nước Nhật thu nhỏ" đặt vào giữa lòng Hà Nội, biến nơi đây trở thành đất lành để cư dân bắt đầu một cuộc sống hoan ca. Để làm được điều đó, Vinhomes bắt tay hợp tác chiến lược với Tập đoàn Samty Corporation – nhà quy hoạch và phát triển đô thị hàng đầu Nhật Bản với hơn 40 năm kinh nghiệm.

Cảnh sắc thanh tịnh đậm chất Nhật mang đến sự an yên, chạm đến cảm xúc nguyên bản trong mỗi người

The Sakura được quy hoạch một cách thông minh, tối ưu lợi thế thiên nhiên sẵn có và thấm nhuần triết lý "tĩnh – động" cân bằng của người Nhật với hơn 20 tiện ích thư giãn tận hưởng như: Cổng Nguyệt Môn Tsuki, quảng trường nước Ashi, hồ cảnh quan Nikko, vườn thiền Bạch Hạc, thung lũng hoa Hokkaido… Dưới bàn tay tài hoa của các kiến trúc sư, từng chi tiết hoa, lá, đá, nước... đều được sắp đặt tỉ mỉ, mô phỏng tinh tế nét văn hóa xứ Phù Tang.



Sau một ngày làm việc, cư dân có thể cùng người thân yêu dạo bước trong khung cảnh thanh bình, lắng đọng cảm xúc và mở lòng đón nhận những rung cảm một cách tự nhiên nhất. Mọi lo toan cuộc sống hay muộn phiền dường như tan biến, chủ nhân như được sạc đầy năng lượng và thanh lọc tâm hồn.

Không chỉ cảnh quan và tiện ích, "hơi thở" Nhật Bản tại The Sakura còn thể hiện qua phong cách thiết kế nội thất tối giản, không gian khoáng đạt, màu sắc trang nhã, nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ tiện nghi, mang đến sự tinh tế cho ngôi nhà.

Căn hộ 3 phòng ngủ tại The Sakura thoáng đãng, mang lại cảm giác thoải mái cho gia chủ

Vốn mê căn hộ phong cách Nhật, chị Minh Hằng (ngụ Hà Nội) vừa "nhắm" được một căn 3 phòng ngủ hợp gu tại The Sakura khi sắp tới có dự định đón thêm thành viên mới. Với diện tích lớn, chị sẽ tận dụng phòng trống để làm phòng làm việc, phòng đọc sách… hoặc sử dụng làm phòng vui chơi, phòng học tập... cho con sau này. "Căn hộ tại The Sakura mang phong cách Nhật Bản với nội thất tinh tế, không gian thoáng đãng, linh hoạt kết nối và gần gũi với thiên nhiên chính là điều tôi đang tìm kiếm. Đặc biệt, căn 3 phòng ngủ còn có tầm view hướng về vườn Nhật nội khu xanh mát, giúp tận hưởng trọn vẹn chất Nhật 365 ngày giữa thủ đô", chị Minh Hằng chia sẻ.



Bên cạnh việc chú trọng lối thiết kế đưa thiên nhiên vào không gian sống, Vinhomes còn gia tăng giá trị chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần cho cư dân với nhiều tiện ích toàn diện như hồ bơi 4 mùa The Sakura, hệ thống gym cao cấp, sân tập thể thao, sân chơi trẻ em... Chưa kể, các dịch vụ đẳng cấp về thương mại, giáo dục, y tế và sinh hoạt cộng đồng cũng góp phần nâng tầm trải nghiệm và cải thiện chất lượng cuộc sống cho mọi lứa tuổi.

Với diện tích rộng cùng chất lượng sống mang đậm phong cách Nhật Bản, căn hộ 3 phòng ngủ The Sakura mang đến nhiều giá trị thiết thực cho người an cư và cả nhà đầu tư. Quỹ căn khai mở cuộc sống hạnh phúc, là lựa chọn hoàn hảo cho những khách hàng yêu thích lối sống của người dân xứ mặt trời mọc, hay cả người Nhật đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam.