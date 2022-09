Mang cặp chim quý 19 triệu đồng đi giao dịch, bất ngờ bị đối tác cướp

Sáng 29-9, Công an huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Cường (SN 1996; ngụ phường Đống Đa, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Kết quả điều tra ban đầu của Công an huyện Tuy Phước cho thấy ngày 22-9, anh Nguyễn Văn Hân (SN 1999; ngụ xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) mang tới cầu Bà Gi, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước 2 con chim chào mào bông để bán cho Cường theo hẹn trước đó. Trong lúc giao dịch, lợi dụng sơ hở của anh Hân, Cường và 2 đối tượng khác xách lồng chim bỏ chạy.

Trước đó, thấy anh Hân rao bán cặp chim này qua mạng xã hội, Cường liên hệ mua với giá 19 triệu đồng. Sau đó, hai bên thống nhất địa điểm cầu Bà Gi làm nơi giao dịch mua bán.

Nhận được tin báo tội phạm của anh Nguyễn Văn Hân, Công an huyện Tuy Phước đã vào cuộc tiến hành xác minh, điều tra. Khi cơ quan công an đang xử lý vụ việc thì sáng 26-9, Cường mang cặp chim đến Công an huyện Tuy Phước đầu thú.