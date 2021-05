Mang 2 lệnh truy nã, người đàn ông vẫn "tự tin" đi làm căn cước công dân

Ngày 25-5, Công an huyện Gio Linh (tỉnh Quảng Trị) cho biết vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh này bắt giữ Cao Hồng Quang (44 tuổi, quê ở xã Lộc Yến, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) - là đối tượng mang 2 lệnh truy nã vì hành vi trộm cắp tài sản.



Trước đó, vào chiều tối 24-5, Cao Hồng Quang đến Công an xã Hải Thái (huyện Gio Linh) để xin giấy xác nhận cư trú và làm thẻ căn cước công dân. Khi tra cứu hồ sơ, Công an xã Hải Thái phát hiện Quang có nhiều điểm trùng khớp với một đối tượng đang mang 2 lệnh truy nã được công bố trên cổng thông tin điện tử Bộ Công an.

Đối tượng Cao Hồng Quang bị bắt giữ. (Ảnh: Công an Quảng Trị)

Công xã Hải Thái báo cáo sự việc cho lãnh đạo Công an huyện Gio Linh và cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị.

Theo Công an huyện Gio Linh, Quang xin nhập hộ khẩu ở nhờ tại một nhà dân sinh sống tại xã Hải Thái nhưng không thường xuyên cư trú tại địa phương. Làm việc với cơ quan công an, đối tượng này thừa nhận mình là tội phạm đang mang 2 lệnh truy nã về tội trộm cắp tài sản.

Được biết, ngày 29-5-2000, Cao Hồng Quang bị Công an huyện Chưprông (tỉnh Gia Lai) ra quyết định truy nã về tội "trộm cắp tài sản" sau khi đối tượng bỏ trốn khỏi địa bàn. Đến năm 2013, tại huyện Tuyên Hóa (tỉnh Quảng Bình), đối tượng này cùng đồng bọn thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của người dân rồi bỏ trốn nên bị cơ quan công an ra quyết định truy nã.