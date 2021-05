Nghĩ công an bận bầu cử, nữ quái bị truy nã tranh thủ chạy về thăm nhà thì bị bắt

Ngày 24/5, Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ thành công một đối tượng bị truy nã là Vi Thị Thương (SN 1991, trú bản Khe Nằn, xã Chiêu Lưu).



Trước đó, vào tháng 4/2018, Thương bị Công an huyện Kỳ Sơn truy nã về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Thời gian đó đến nay, Công an huyện Kỳ Sơn tổ chức nhiều đợt truy bắt Thương nhưng không có kết quả. Về phía Thương, khi bị công an truy nã, nữ quái này đã trốn sang Trung Quốc.

Đối tượng Thương tại công an.

Khoảng 22h30 phút đêm ngày 23/5, nguồn tin báo về cho thấy Thương đang có mặt tại nhà cậu ruột ở bản Khe Nằn nên Công an huyện Kỳ Sơn lên kế hoạch bắt giữ. Công an huyện Kỳ Sơn lập tức phối hợp Công an xã Chiêu Lưu, Hữu Kiệm, Hữu Lập tổ chức vây bắt Thương.

Đêm cùng ngày, khi Thương đang được người nhà làm vía (thủ tục cúng theo phong tục tín ngưỡng địa phương) thì bị công an bắt giữ.

Thương khai, do thời gian trôi qua đã lâu, đối tượng nghĩ không ai còn nhớ tới việc mình đang bị truy nã. Hơn nữa, Thương nghĩ là thời gian này công an đang căng mình bảo vệ bầu cử nên đã "tranh thủ" về thăm nhà.

Hiện Công an huyện Kỳ Sơn đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ để xử lý vụ việc.