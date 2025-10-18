Mang 10 chỉ vàng đi bán ngày giá lập đỉnh, người phụ nữ ở Hà Nội gặp cảnh sợ hãi, "quay xe" vội

Chưa bao giờ, giá vàng lại nóng như những ngày khi kim loại quý này liên tục lập đỉnh mới tính theo giờ, theo phút. Sáng 17/10, rất đông người dân vẫn đi xếp hàng mua vàng dù các cửa hàng lớn liên tục báo hết hàng, dừng bán hoặc bán ra rất nhỏ giọt.

Chia sẻ trên VTC News, anh Nguyễn Văn Hoàng (ở phường Kiến Hưng, Hà Nội) cho biết đã đến xếp hàng tại cửa hàng vàng trên phố Trần Nhân Tông (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) từ lúc 7 giờ 30 phút. Dù đến trưa vẫn chưa được phát số do cửa hàng tạm dừng bán hàng nhưng anh Hoàng vẫn tiếp tục chờ đợi do “đằng nào cũng mất công đến rồi”.

Người dân xếp hàng đông như trẩy hội tại một cửa hàng trên đường Cầu Giấy.

Người đàn ông tiết lộ, bản thân đã từng mua vàng ở thời điểm giá chỉ khoảng hơn 60 triệu đồng/lượng nhưng lại “chốt lời non”. Lần này, anh xác định sẽ nắm giữ vàng lâu dài chứ không “lướt sóng”.

Chị Trần Minh Tâm (ở phường Ba Đình) bắt đầu tích vàng từ cuối năm 2024. Trong 10 tháng qua, tháng nào chị cũng mua 1-2 chỉ vàng tích trữ. Gần đây, giá vàng tăng “nóng” nên chị Tâm đánh liều mua vào nhiều hơn, với kỳ vọng giá sẽ còn tăng nữa. Người phụ nữ bày tỏ bản thân không biết chơi chứng khoán hay đầu tư bất động sản, gửi tiền ngân hàng thì lãi suất thấp nên xác định mua vàng cất đi như tài sản tích lũy, chị Tâm chia sẻ trong lúc đang mệt mỏi chờ mua vàng.

Người nhà, nhà nhà mua vàng trong bối cảnh thị trường đang khan hiếm, từ đó cũng xuất hiện nhiều tình huống dở khóc dở cười.

Sáng 17/10, chị Thảo (ở Hà Nội) đem 1 lượng vàng nhẫn đi bán do đang cần tiền. Tuy nhiên, vừa tới nơi chị đã bị một đám người vây quanh, hỏi đi mua hay đi bán. Biết chị Thảo bán vàng, nhiều người lập tức mời chào bán lại cho họ.