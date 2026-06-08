Màn lội ngược dòng ngoạn mục của nam diễn viên bị tẩy chay vì trốn nghĩa vụ quân sự

Từng lao đao vì bê bối liên quan đến nghĩa vụ quân sự, sự nghiệp của Kim Mu Yeol có thời điểm tưởng chừng chững lại giữa lúc đang trên đà thăng tiến. Thế nhưng sau hơn một thập kỷ, nam diễn viên không chỉ lấy lại vị thế mà còn trở thành một trong những gương mặt được săn đón nhất màn ảnh Hàn. Mới đây, anh tiếp tục gây chú ý khi đảm nhận vai chính trong series Teach You A Lesson, đánh dấu thêm một cột mốc đáng chú ý trong hành trình trở lại đầy ngoạn mục của mình.

Màn tái xuất đỉnh cao với vai thanh tra học đường khác thường

Ngay khi vừa phát hành trên Netflix, Teach You A Lesson đã nhanh chóng gây sốt toàn cầu nhờ đề tài học đường gai góc và cách tiếp cận trực diện, đầy kịch tính. Theo FlixPatrol, bom tấn này xuất sắc lọt Top 5 toàn cầu và ghi nhận thành tích Top 5 tại 32 quốc gia từ Châu Á, Trung Đông đến Nam Mỹ. Đặc biệt, phim đã thống trị ngôi vương Top 1 tại Hàn Quốc và Philippines, đồng thời dẫn đầu tại nhiều thị trường lớn như Mexico, Việt Nam, Thái Lan và Singapore.

Trong Teach You A Lesson, Kim Mu Yeol vào vai Na Hwa Jin thanh tra thuộc Cục Bảo vệ Quyền lợi Giáo viên. Đây là nhân vật từng phục vụ trong quân đội, sở hữu kỹ năng chiến đấu xuất sắc cùng tính cách cứng rắn nhưng không kém phần hài hước.

Khác với hình tượng người hùng truyền thống, Na Hwa Jin là nhân vật tồn tại ở vùng xám đạo đức. Anh sẵn sàng sử dụng những biện pháp quyết liệt để xử lý các vấn đề học đường, nhưng mục đích cuối cùng vẫn là giúp những học sinh lầm đường lạc lối tìm lại hướng đi đúng đắn.

Với ngoại hình nghiêm nghị, ánh mắt sắc lạnh và khả năng thể hiện những nhân vật có chiều sâu tâm lý, Kim Moo Yeol được đánh giá là lựa chọn hoàn hảo cho vai diễn này. Giới chuyên môn cũng đánh giá cao khi nam diễn viên tiếp tục phát huy thế mạnh từng giúp mình ghi dấu ấn ở hàng loạt tác phẩm hành động, tội phạm và tâm lý trước đây.

Từ ngôi sao triển vọng đến bê bối trốn nghĩa vụ quân sự

Sinh năm 1982, Kim Mu Yeol bắt đầu sự nghiệp với sân khấu nhạc kịch từ năm 2002. Nhờ khả năng diễn xuất nổi bật, anh nhanh chóng khẳng định tên tuổi trong giới sân khấu.

Năm 2009, vai diễn Melchior trong vở Spring Awakening mang về cho anh giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Lễ trao giải Nhạc kịch Hàn Quốc lần thứ 15. Cũng trong giai đoạn này, Kim Mu Yeol bắt đầu lấn sân sang điện ảnh và truyền hình với nhiều vai phụ đáng chú ý.

Bước ngoặt lớn đến vào năm 2012 khi anh đảm nhận vai chính trong bộ phim điện ảnh 18+ A Muse. Thành công của tác phẩm giúp tên tuổi Kim Mu Yeol được công chúng biết đến rộng rãi, mở ra giai đoạn phát triển đầy hứa hẹn trong sự nghiệp.

Khi đang trên đà thăng tiến, Kim Mu Yeol bất ngờ vướng vào một trong những scandal nghiêm trọng nhất sự nghiệp. Năm 2012, truyền thông Hàn Quốc đưa tin nam diễn viên liên tục xin hoãn nhập ngũ. Trước đó, sau khi thời gian hoãn nghĩa vụ kéo dài 730 ngày kết thúc, anh nộp đơn xin miễn nghĩa vụ vì chấn thương đầu gối nhưng không được chấp thuận. Sau đó, Kim Mu Yeol tiếp tục xin miễn với lý do thuộc diện có thu nhập thấp.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng cho rằng thu nhập thực tế của nam diễn viên cao hơn mức tiêu chuẩn để được miễn nghĩa vụ quân sự. Vụ việc nhanh chóng tạo nên làn sóng chỉ trích dữ dội từ công chúng.

Hệ quả là Kim Mu Yeol bị loại khỏi dự án điện ảnh AM 11:00 giữa lúc vụ việc đang được điều tra. Trước áp lực dư luận, nam diễn viên tuyên bố dù không cố tình vi phạm nhưng vẫn tự nguyện nhập ngũ để bảo vệ danh dự của bản thân.

Hôn nhân viên mãn, chật vật tìm lại hào quang

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự và xuất ngũ vào năm 2014, Kim Mu Yeol xuất hiện khá kín tiếng trước công chúng. Một năm sau, anh kết hôn với nữ diễn viên Yoon Seung Ah sau khoảng 3 năm hẹn hò công khai. Cặp đôi gặp nhau thông qua sự giới thiệu của bạn bè vào năm 2011 và dần nảy sinh tình cảm sau thời gian liên lạc thường xuyên.

Chuyện tình của họ từng gây chú ý khi Kim Mu Yeol vô tình để lại lời nhắn tình cảm trên mạng xã hội của bạn gái trong lúc say. Dù khởi đầu khá bất ngờ, mối quan hệ của cả hai vẫn bền chặt và nhận được nhiều sự ủng hộ từ công chúng. Cuộc hôn nhân hạnh phúc được xem là một trong những yếu tố giúp nam diễn viên dần lấy lại thiện cảm sau scandal.

Sau khi trở lại hoạt động nghệ thuật, Kim Mu Yeol tập trung chủ yếu cho điện ảnh. Trên màn ảnh nhỏ, anh chỉ góp mặt trong My Beautiful Bride (2015) và Bad Guys 2 (2017).

Dù được đánh giá tích cực về chất lượng nội dung lẫn diễn xuất, cả hai tác phẩm đều không tạo được hiệu ứng đủ lớn để giúp nam diễn viên thực sự lấy lại vị thế trong lòng công chúng. Trong nhiều năm, tên tuổi Kim Mu Yeol vẫn gắn liền với hình ảnh một diễn viên thực lực nhưng chưa có tác phẩm truyền hình mang tính bùng nổ.

Phải đến năm 2022, sự nghiệp của Kim Mu Yeol mới thực sự bước sang trang mới với Tòa Án Vị Thành Niên. Trong phim, anh vào vai phó thẩm phán Cha Tae Joo - người có tính cách ấm áp, nhân hậu và luôn tin rằng những tội phạm vị thành niên vẫn có cơ hội thay đổi nếu được lắng nghe đúng cách.

Giữa dàn diễn viên thực lực gồm Kim Hye Soo, Lee Sung Min và Lee Jung Eun, Kim Mu Yeol vẫn tạo được dấu ấn riêng nhờ lối diễn xuất tinh tế, giàu cảm xúc. Thành công toàn cầu của bộ phim không chỉ giúp khán giả truyền hình biết đến anh nhiều hơn mà còn đánh dấu màn tái xuất ấn tượng sau 5 năm vắng bóng trên màn ảnh nhỏ.

Sau thành công của Tòa Án Vị Thành Niên, Kim Mu Yeol bước vào giai đoạn hoạt động sôi nổi nhất trong nhiều năm. Anh tiếp tục xuất hiện trong series khoa học viễn tưởng Grid, đồng thời duy trì sức hút trên màn ảnh rộng với nhiều dự án nổi bật như Honest Candidate 2, The Roundup: Punishment, Sweet Home mùa 2 và 3, Pagwa hay No Way Out: The Roulette.

Đặc biệt, vai phản diện Baek Chang Gi trong The Roundup: Punishment nhận được nhiều lời khen nhờ thần thái đáng sợ cùng những màn hành động ấn tượng. Trong khi đó, các vai diễn ở Sweet Home hay No Way Out tiếp tục cho thấy khả năng biến hóa đa dạng của nam diễn viên. Từ hình tượng người chính trực, phản diện máu lạnh cho tới những nhân vật mang màu sắc đạo đức phức tạp, Kim Mu Yeol đều để lại dấu ấn riêng.

Sau hành trình dài từ scandal đến vực dậy sự nghiệp, Kim Mu Yeol hiện được xem là một trong những diễn viên thực lực hàng đầu của màn ảnh Hàn. Sự xuất hiện trong Teach You A Lesson không chỉ đánh dấu một vai diễn mới đầy thử thách mà còn là minh chứng cho hành trình lội ngược dòng đáng nể của nam diễn viên. Với kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm cùng khả năng hóa thân đa dạng, Kim Mu Yeol được kỳ vọng sẽ tiếp tục mang đến một trong những nhân vật đáng nhớ nhất sự nghiệp của mình.