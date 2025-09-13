Mãn kinh và mất ngủ - nỗi ám ảnh thầm lặng của phụ nữ sau tuổi 40

Chân dung Ths Bs. Nguyễn Vũ Bình

Vì sao phụ nữ mãn kinh dễ bị mất ngủ?

Theo bác sĩ Bình, giấc ngủ phụ thuộc vào sự phối hợp giữa hệ thần kinh và nội tiết. Khi bước vào giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh (thường từ 45-53 tuổi), cơ thể phụ nữ suy giảm mạnh hormone estrogen và progesterone - hai yếu tố then chốt giúp duy trì giấc ngủ sâu.

Giảm estrogen khiến cơ thể rối loạn nhiều vùng trên não bộ như các vùng điều chỉnh nhịp sinh học và nhiệt độ, gây bốc hỏa, đổ mồ hôi đêm, dễ tỉnh giấc.

Giảm progesterone làm giấc ngủ kém chất lượng, khó đi vào giấc và hay thức giấc giữa đêm.

Chính sự thay đổi nội tiết này khiến nhiều chị em rơi vào vòng luẩn quẩn: mất ngủ → lo âu → lại càng khó ngủ.

Tác hại của mất ngủ kéo dài

Chính những biến đổi nội tiết này khiến nhiều phụ nữ rơi vào vòng luẩn quẩn: mất ngủ kéo dài làm tinh thần uể oải, lo âu, stress, rồi chính sự lo lắng ấy lại khiến họ càng khó ngủ hơn. Tình trạng này không chỉ lấy đi năng lượng, sự minh mẫn, mà còn ảnh hưởng tới làn da, vóc dáng, đời sống vợ chồng và nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như tim mạch, tiểu đường, béo phì.

Ths.Bs Nguyễn Vũ Bình thăm khám cho bệnh nhân

Giải pháp giúp phụ nữ mãn kinh cải thiện giấc ngủ

Để cải thiện, bác sĩ Bình khuyên phụ nữ nên xây dựng thói quen sinh hoạt điều độ: đi ngủ và thức dậy đúng giờ, hạn chế điện thoại và các hoạt động kích thích trước khi ngủ. Việc tập luyện thể dục nhẹ nhàng như yoga, đi bộ, bơi lội cũng có tác dụng rất lớn giúp giảm căng thẳng thần kinh.

Bên cạnh đó, chế độ ăn cân bằng, giàu thực phẩm chứa phytoestrogen hoặc việc bổ sung nội tiết theo chỉ định của bác sĩ cũng góp phần lấy lại giấc ngủ tự nhiên.

Trong trường hợp mất ngủ quá nặng, bác sĩ có thể kê đơn thuốc hỗ trợ ngắn hạn, nhưng tuyệt đối không nên tự ý lạm dụng thuốc ngủ vì nguy cơ phụ thuộc và tác dụng phụ.

"Giấc ngủ ngon là món quà quý giá của tuổi trung niên. Nó không chỉ giúp phụ nữ giữ gìn sức khỏe mà còn duy trì sự trẻ trung, tinh thần thoải mái và hạnh phúc gia đình. Vì thế, nếu mất ngủ kéo dài, chị em đừng ngại đi khám để được tư vấn kịp thời" - bác sĩ Bình nhấn mạnh.