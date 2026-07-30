Màn hình 24 inch còn đủ dùng trong năm 2026 hay bắt đầu hạn chế không gian hiển thị?

Vì sao màn hình 24 inch vẫn chưa lỗi thời?

Lợi thế lớn nhất của màn hình 24 inch nằm ở sự cân bằng giữa diện tích hiển thị và không gian bàn. Kích thước này dễ bố trí trong phòng nhỏ, phù hợp với khoảng cách ngồi gần và không lấn át bàn phím, laptop hoặc tài liệu.

Ở kích thước khoảng 23,8-24 inch, độ phân giải Full HD vẫn đáp ứng tốt các tác vụ như soạn thảo văn bản, học trực tuyến, xử lý bảng tính, duyệt web và giải trí. So với màn hình lớn hơn, cấu hình này cũng giúp người dùng tiết kiệm chi phí mà chưa cần nâng cấp máy tính chỉ để đáp ứng độ phân giải cao.

Các sản phẩm hiện nay cho thấy phân khúc 24 inch không còn chỉ dừng ở mức cơ bản. ViewSonic VA2432-H-2 được trang bị tấm nền IPS, Full HD và tần số quét 100Hz, trong khi ASUS VA24EHF kết hợp IPS 100Hz với công nghệ giảm ánh sáng xanh và chống nhấp nháy.

Các mẫu thiên về bảo vệ mắt vẫn cho thấy màn hình 24 inch phù hợp với nhu cầu học tập và làm việc hằng ngày.

Khi nào màn hình 24 inch vẫn là lựa chọn vừa đủ?

Kích thước này phù hợp với người chủ yếu xử lý văn bản, họp trực tuyến, học tập, xem phim hoặc chỉnh sửa hình ảnh cơ bản. Tần số quét 100Hz ngày càng phổ biến cũng giúp thao tác cuộn trang, kéo cửa sổ và di chuyển con trỏ mượt hơn so với các mẫu 60Hz hoặc 75Hz.

Với game thủ eSports, màn hình 24 inch còn có lợi thế nhờ khung hình gọn, dễ bao quát khi chơi FPS hoặc các tựa game cần phản ứng nhanh. Người dùng cũng không phải ngồi quá xa để quan sát toàn bộ nội dung.

Phân khúc này còn có những lựa chọn hướng đến công việc sáng tạo. ASUS ProArt PA248QFV sử dụng màn hình 24,1 inch tỷ lệ 16:10, tấm nền IPS, tần số quét 100Hz và được định hướng cho nhu cầu cần độ chính xác màu cao hơn.

Khi nào màn hình 24 inch bắt đầu nhỏ?

Giới hạn xuất hiện khi người dùng cần mở bảng tính, trình duyệt, ứng dụng chat và tài liệu cùng lúc. Không gian hiển thị 24 inch khi đó có thể khiến các cửa sổ bị thu hẹp hoặc phải chuyển đổi liên tục.

Màn hình 27 inch sẽ phù hợp hơn với người thường xuyên đa nhiệm, chỉnh sửa video, thiết kế, chơi game thế giới mở hoặc muốn có không gian hiển thị rộng. Vì vậy, màn hình 24 inch chưa lỗi thời trong năm 2026, nhưng chỉ thực sự cân bằng khi nhu cầu chính vẫn là học tập, văn phòng, giải trí và gaming phổ thông.

Điểm mạnh lớn nhất của 24 inch là sự cân bằng. Kích thước này vẫn gọn cho bàn làm việc nhỏ, khoảng cách ngồi phổ biến và nhu cầu sử dụng kéo dài nhiều giờ. Với học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng hoặc người cần thêm màn hình phụ cho laptop, đây vẫn là mức dễ làm quen và dễ bố trí.

Năm 2026, chọn 24 inch theo nhu cầu chứ không theo thói quen

Thị trường hiện nay cho thấy một xu hướng rõ: cùng là 24 inch nhưng đã chia thành nhiều nhóm rất khác nhau. Có mẫu ưu tiên văn phòng và bảo vệ mắt, có mẫu thiên gaming với tần số quét cao, cũng có mẫu nhắm tới màu sắc và độ chuẩn hình cho người làm sáng tạo.

Philips Evnia 24M2N2500NF là ví dụ cho thấy 24 inch vẫn hấp dẫn trong nhóm gaming nếu người dùng cần tốc độ và góc máy gọn. Trong khi đó, ASUS ProArt PA249CGV lại phù hợp hơn với người chỉnh ảnh, dựng nội dung nhẹ hoặc cần màu sắc ổn định trong không gian làm việc không quá rộng.

Màn hình 24 inch thiên gaming vẫn phù hợp với góc máy gọn và nhu cầu ưu tiên tốc độ hiển thị.

Bởi vậy, câu hỏi đúng trong năm 2026 không còn là "24 inch có đủ không", mà là "24 inch có đúng với cách mình dùng không". Nếu nhu cầu của bạn xoay quanh một người dùng, một bàn làm việc, tác vụ không quá phức tạp, đây vẫn là lựa chọn hợp lý. Còn nếu bạn đang muốn làm việc rộng rãi hơn trong vài năm tới, nên nhìn cả phân khúc màn hình lớn hơn trước khi chốt mua.

Kết luận: 24 inch vẫn đáng mua, nhưng không còn là lựa chọn mặc định cho tất cả

Trong năm 2026, màn hình 24 inch vẫn là kích thước vừa đủ cho số đông người dùng học tập, văn phòng và giải trí cơ bản. Tuy nhiên, nó không còn là đáp án mặc định cho mọi nhu cầu như vài năm trước. Người dùng đa nhiệm nhiều, làm sáng tạo thường xuyên hoặc muốn không gian hiển thị thoáng hơn sẽ cảm nhận giới hạn sớm hơn.

Nếu bạn đang tìm một mẫu 24 inch để học tập, làm việc hoặc gaming gọn gàng, Thế Giới Di Động hiện có nhiều lựa chọn chính hãng trong phân khúc này, đi kèm bảo hành chính hãng và chính sách đổi trả 1 năm. Đây cũng là nhóm sản phẩm đang được hỗ trợ mua trả góp 0%, phù hợp với người muốn nâng cấp góc máy mà chưa cần chi quá nhiều một lần.

Các mẫu 24 inch hướng tới màu sắc và trải nghiệm hiển thị tốt hơn đang phục vụ rõ hơn cho nhu cầu sáng tạo cơ bản.



