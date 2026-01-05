Màn ghé thăm gây tranh cãi MXH: Sao lúc nào cũng bắt con mình phải nhường?

Nhiều phụ huynh quen dạy con phải "biết chia sẻ", coi sự nhường nhịn là phép lịch sự cần có, đặc biệt khi có khách đến nhà. Tuy nhiên, không ít trường hợp, sự nhường nhịn ấy lại trở thành áp lực, buộc trẻ phải bỏ qua cảm xúc của mình chỉ để làm vừa lòng người khác.

Mới đây, câu chuyện của một phụ huynh Trung Quốc chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc đã khiến nhiều người suy ngẫm. Theo đó, con của họ hàng đến chơi, trước lúc về thì mê mẩn một món đồ chơi của chủ nhà. Con chủ nhà cũng rất thích món đó nên không đồng ý cho. Đứa trẻ kia liền khóc lóc, gào thét đến khản giọng.

Dạy trẻ nhường nhịn nhưng cũng cần hiểu được bản thân. (Ảnh: Sohu)

Với cha mẹ, đôi khi việc đứng về phía con, nói một lời dứt khoát và đúng lúc không phải là ích kỷ, mà là cách giúp con học được rằng: cảm xúc của mình là quan trọng, và mình có quyền bảo vệ điều mình trân trọng. Đó cũng chính là nền tảng để trẻ lớn lên tự tin, biết tôn trọng người khác mà không đánh mất chính mình.