Từng bước lên sân khấu Đường Lên Đỉnh Olympia không có nghĩa là mọi câu hỏi trên ghế nóng Ai Là Triệu Phú đều dễ dàng. Ai Là Triệu Phú số phát sóng tối 17/11 vừa qua là một ví dụ.

Theo đó, một trong số những người ngồi ghế nóng trong số Ai Là Triệu Phú mới đây có profile vô cùng đặc biệt. Đó là anh Lê Trung Hiếu, thí sinh từng tham gia Đường Lên Đỉnh Olympia năm 2008, thậm chí đã vào đến trận Chung kết năm.

Người chơi Lê Trung Hiếu là cựu thí sinh Chung kết Olympia năm thứ 8 (Ảnh chụp màn hình)

Trở lại trường quay của VTV sau gần 20 năm, lần này, anh lại trở thành người chơi của chương trình Ai Là Triệu Phú. Anh vượt qua những câu hỏi đầu tiên khá thuận lợi và chỉ thực sự gặp khó khăn ở câu hỏi thứ 8.

Theo đó, chương trình đưa ra câu hỏi với nội dung: "'Mân Côi' là tên Hán Việt của loài hoa nào?". Bốn phương án lựa chọn gồm A. Hoa loa kèn, B. Hoa mẫu đơn, C. Hoa sen và D. Hoa hồng.

Câu hỏi số 8 với nội dung liên quan đến hoa khiến anh Hiếu băn khoăn (Ảnh chụp màn hình)

Anh Hiếu vốn thích và từng học tiếng Trung, nên thử dựa vào những từ Hán mình biết để suy luận nghĩa của chữ "Mân" và chữ "Côi". Sau một hồi cân nhắc, anh nghiêng về phương án B. Hoa mẫu đơn. Dù vậy, anh vẫn chưa đủ chắc chắn để chốt. Anh quyết định dùng quyền trợ giúp, hỏi hai "nhà thông thái" là Phan Minh Đức và Hà Việt Hoàng. Điều thú vị là hai "nhà thông thái" này cũng chính là hai đàn em của anh tại sân chơi Olympia trước đó, khi Phan Minh Đức là Quán quân Olympia năm thứ 10, còn Hà Việt Hoàng là Quý quân Olympia năm thứ 17.

Trở lại với câu chuyện chính, sau khi nghe xong câu hỏi, Quán quân Olympia Phan Minh Đức đã lập tức hỏi: "Không biết anh Hiếu có nghe nhạc Indie của Việt Nam không? Có một bài hát của ca sĩ Linh Cáo tên là Mân Côi". Anh Hiếu đáp là không và anh Đức đùa rằng: "Đấy là lý do tại sao anh hỏi bọn em". Sau đó, anh khẳng định "Mân Côi", hay còn gọi là "Mai Khôi", chính là hoa hồng. Hà Việt Hoàng cũng đồng tình và bổ sung thêm rằng từ này dịch từ tiếng Latin là "Rosarium".

Từ chỗ nghiêng về hoa mẫu đơn, anh Hiếu đổi lựa chọn và chốt D. Hoa hồng theo gợi ý của hai nhà thông thái. Đây cũng là đáp án đúng của câu hỏi số 8.

Hai nhà thông thái Phan Minh Đức - Hà Việt Hoàng chắc chắn đáp án là D. Hoa hồng và đây là đáp án đúng (Ảnh chụp màn hình)

Trên thực tế, "Mân Côi" là cách đọc Hán Việt của hai chữ "玫瑰" trong tiếng Trung, có nghĩa là hoa hồng. Cách đọc này còn có một dạng khác là "Mai Khôi". Trong tiếng Việt, từ này cũng quen thuộc qua cụm "kinh Mân Côi" của Công giáo, tức Rosary trong tiếng Anh. Rosary bắt nguồn từ tiếng Latin rosarium, nghĩa gốc là vườn hồng - đó cũng chính là từ Hà Việt Hoàng nhắc tới. Còn hoa mẫu đơn, lựa chọn ban đầu của anh Hiếu, lại là chữ "牡丹" trong tiếng Trung, tức hoa peony.

Câu hỏi này có thể không khó với một số người, nhưng sẽ rất bỡ ngỡ với những ai lần đầu nghe thấy từ "Mân Côi". Dù vậy, nhờ sự góp sức của hai đàn em cùng xuất thân từ Olympia, anh Hiếu đã tìm được đáp án đúng và bước tiếp trên hành trình của mình. Chung cuộc, anh dừng chân ở câu hỏi thứ 11 vì trả lời sai và trở về với mốc tiền thưởng ở câu thứ 10 là 22 triệu đồng.