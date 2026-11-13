Màn ảnh Hoa ngữ vừa có thêm "tướng quân kem nền phiên bản nữ", đến cưỡi ngựa cũng giả trân

Bộ phim Thượng Công Chúa đã đi đến hồi kết nhưng tranh cãi về diễn xuất của nữ chính Mạnh Tử Nghĩa vẫn chưa dừng lại. Đặc biệt, những phân cảnh Mộ Vãn Dao mặc giáp ra chiến trường đang trở thành đề tài chế giễu trên mạng xã hội. Từ gương mặt trang điểm kỹ lưỡng giữa trận chiến đến động tác cưỡi ngựa vụng về, Mạnh Tử Nghĩa bị khán giả chê bai không thương tiếc.

Trong một cảnh phim, Mộ Vãn Dao xuất hiện với bộ giáp chuẩn bị ra chiến trường. Đáng lẽ đây phải là khoảnh khắc thể hiện khí thế của một nữ tướng trước giờ xông pha trận mạc, nhưng điều khiến người xem chú ý lại là gương mặt trắng mịn không chút bụi bẩn của nhân vật. Lớp nền được đánh đều, eyeliner sắc nét, đôi môi đỏ thắm, tổng thể chỉn chu chẳng khác nào vừa bước ra từ phòng trang điểm.

Khán giả mỉa mai tình huống chiến sự nguy cấp nhưng nữ tướng vẫn có thời gian chăm chút từng đường kẻ mắt, tô son trước khi ra trận. Không chỉ cảnh chiến đấu, xuyên suốt Thượng Công Chúa, Mạnh Tử Nghĩa dường như chưa bao giờ để nhân vật xuất hiện trong trạng thái kém sắc. Ngay cả khi Mộ Vãn Dao nằm ngủ, gương mặt vẫn nguyên lớp makeup hoàn chỉnh, eyeliner không lệch, son môi vẫn tươi tắn.

Sự chỉn chu quá mức này khiến khán giả liên tưởng đến Trương Lăng Hách trong Trục Ngọc. Khi bộ phim lên sóng, nam diễn viên từng bị chế giễu vì vào vai tướng quân nhưng gương mặt trắng trẻo, sạch sẽ đến khó tin giữa cảnh chiến trường. Giờ đây, Mạnh Tử Nghĩa đã kế thừa danh hiệu "tướng quân kem nền" từ Trương Lăng Hách khiến netizen không khỏi lắc đầu.

Nhưng điều khiến khán giả bức xúc hơn là phân cảnh cưỡi ngựa của Mạnh Tử Nghĩa. Trong bộ giáp nặng nề, cô ngồi trên lưng ngựa nhưng động tác nhấp nhô thiếu tự nhiên, trông chẳng khác nào đang chơi bập bênh. Thay vì tạo cảm giác một nữ tướng quen thuộc với chiến mã, cảnh quay lại phơi bày sự gượng gạo của người thể hiện.

Cư dân mạng nghi ngờ Mạnh Tử Nghĩa không thực sự biết cưỡi ngựa nhưng vẫn cố tạo dáng để trông thật oai phong. Vấn đề không nằm ở việc diễn viên có nhất thiết phải thành thạo mọi kỹ năng hay không, mà là cách xử lý cảnh quay và sự chuẩn bị cho vai diễn. Đằng này, Mạnh Tử Nghĩa khiến cảnh phim trở nên giả trân, thậm chí có phần buồn cười.

Biểu cảm của người đẹp 9x cũng không cứu vãn được tình hình. Khi ngồi trên ngựa, cô cố gắng thể hiện vẻ lạnh lùng, mạnh mẽ, nhưng gương mặt gần như không có cảm xúc, ánh mắt lờ đờ, thiếu sức sống. Trên mạng xã hội Trung Quốc, phân cảnh cưỡi ngựa của Mạnh Tử Nghĩa đã trở thành tâm điểm chế giễu:

"Cảnh cưỡi ngựa giả trân quá, không thể chịu nổi, hahaha. Năng lực diễn xuất và nghiệp vụ tệ đến mức này thì đúng là hết nói nổi."

"Ánh mắt này trông chẳng khác nào đang buồn ngủ."

"Cô ấy và ê-kíp muốn diễn ra vẻ ngầu lòi, khí chất ngút trời, cuối cùng lại thành một robot không cảm xúc, không linh hồn."

"AI diễn còn tốt hơn cô ấy."

"Chắc trong đầu cô ấy đang nghĩ: Lần này nhất định phải tạo được cảnh viral, mình phải đẹp nhất, ngầu nhất, phải bùng nổ, phải nổi tiếng!"

Thực tế, Mạnh Tử Nghĩa không phải gương mặt mới của màn ảnh Hoa ngữ. Cô đã tham gia nhiều dự án phim cổ trang, thường được chú ý nhờ ngoại hình nổi bật và nhan sắc được ví như mỹ nhân bước ra từ tranh. Tuy nhiên, điểm yếu diễn xuất của ngôi sao 30 tuổi vẫn thường xuyên trở thành chủ đề tranh luận. Với Thượng Công Chúa, những phân cảnh cần thể hiện sự mạnh mẽ, quyết đoán của một nữ tướng lại tiếp tục khiến hạn chế này lộ rõ.

Một nhân vật nữ tướng không thể chỉ cần mặc giáp, ngồi lên ngựa và giữ gương mặt lạnh lùng là đủ tạo nên khí thế. Sự mạnh mẽ phải được thể hiện qua ánh mắt, thần thái, động tác và cả cách cơ thể tương tác với bối cảnh. Khi tất cả chỉ dừng ở việc cố tạo dáng cho đẹp, cảnh phim rất dễ biến thành màn trình diễn thời trang giữa chiến trường. Sau "tướng quân kem nền" Trương Lăng Hách, màn ảnh Hoa ngữ giờ có thêm phiên bản nữ mang tên Mạnh Tử Nghĩa. Và lần này, khán giả không chỉ chê lớp makeup mà còn ngán ngẩm với cảnh cưỡi ngựa của cô.