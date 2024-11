Tối 19/11, Mai Tiến Dũng đã chính thức phát hành EP Digital mang tên "Thất tình toàn tập". Đây là EP đầu tiên của nam ca sĩ trong năm 2024, mang đến cho khán giả một trải nghiệm âm nhạc sâu lắng, đầy cảm xúc và đậm dấu ấn giọng ca Mai Tiến Dũng.

EP "Thất tình toàn tập" gồm 4 ca khúc, mỗi bài hát thể hiện một sắc thái khác nhau của cảm xúc thất tình. Trong đó, "Trăm thương ngàn đau" (nhạc sĩ: Đinh Tùng Huy) và "Chẳng ai yêu như ngày đầu" (nhạc sĩ: Hùng Quân) là 2 sáng tác ballad mới, với giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng và ca từ giàu cảm xúc. Mai Tiến Dũng tiếp tục phát huy sở trường giọng hát giàu tính tự sự và cách luyến láy đặc trưng, góp phần mang các ca khúc “chạm” đến trái tim khán giả.

"Thế giới kẻ thất tình" - Mai Tiến Dũng và Hà Nhi

Điểm nhấn của EP "Thất tình toàn tập" còn được thể hiện qua "Make Him Your Ex" – ca khúc có giai điệu sôi nổi và bắt tai, đánh dấu sự trở lại của Mai Tiến Dũng với dòng nhạc dance từng giúp nam ca sĩ tạo dấu ấn trong lòng khán giả. Bên cạnh đó, phiên bản remake với màu sắc sâu lắng, du dương của ca khúc "Thế giới kẻ thất tình", kết hợp giữa Mai Tiến Dũng và Hà Nhi, hứa hẹn sẽ “gây suy” cho khán giả.

Các ca khúc trong EP "Thất tình toàn tập" lần này được nam ca sĩ chọn lọc dựa trên sự đồng điệu với cảm xúc riêng và thị hiếu của khán giả: "Thất tình đôi khi là một cảm giác hay! Sau này khi hạnh phúc trong tình yêu hoặc không còn yêu ai nữa, ta sẽ không thể trải qua cảm giác đó một lần nữa. Vậy nên, khi còn có thể, hãy trọn vẹn yêu thương và trân trọng cảm giác ấy” - Đây cũng chính là thông điệp Mai Tiến Dũng muốn gửi gắm qua EP lần này.

Bên cạnh đó, nam ca sĩ cũng chia sẻ lý do lựa chọn ballad là màu sắc âm nhạc chủ đạo cho EP thay vì các ca khúc sôi nổi dành cho khoảng thời gian cuối năm nhộn nhịp. Đối với nam ca sĩ, mỗi màu sắc âm nhạc đều sẽ có cái hay riêng và “cảm xúc nào cũng cần có người lấp đầy khoảng trống đó. Giữa năm 2024 với rất nhiều ca khúc sôi nổi, Mai Tiến Dũng nghĩ khán giả cũng sẽ cần chút lắng đọng, sẻ chia. Ballad dễ đi vào lòng người và mang lại sự bình yên – điều mà có lẽ người nghe đang cần nhất trong thời điểm này”.

Vừa qua, Mai Tiến Dũng cũng đã chính thức tạm biệt hành trình âm nhạc vô cùng thú vị và giàu cảm xúc với chương trình Our Song Vietnam. Là một “OG (Tiền bối), Mai Tiến Dũng đã có những màn kết hợp đầy mới mẻ với các tên tuổi nghệ sĩ Gen Z đang cực hot như Pháp Kiều, LyLy hay Ogenus. Bên cạnh năng lượng trẻ trung, các nghệ sĩ Gen Z còn để lại trong Mai Tiến Dũng ấn tượng về sự sáng tạo và khả năng nắm bắt thị hiếu khán giả. Giọng ca Thế Giới Kẻ Thất Tình dành nhiều lời khen cho khả năng sáng tạo và độ nhạy bén của thế hệ nghệ sĩ mới. Bên cạnh đó, nam ca sĩ cũng thể hiện sự trân trọng những cơ hội làm việc cùng những đồng nghiệp trẻ "chiến" và sáng tạo, tạo cơ hội để bản thân "lôi" ra được những tố chất có sẵn, đồng thời học hỏi từ các nghệ sĩ trẻ và chia sẻ kinh nghiệm hoạt động nghệ thuật.