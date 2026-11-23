Tối 21/11, Mỹ Tâm đã mang đến cho 25.000 khán giả một đêm diễn đầy cảm xúc. Bên cạnh những tiết mục hoành tráng, sự xuất hiện của Mai Tài Phến trên hàng ghế khán giả cũng nhận sự chú ý của dân tình. Không chỉ chăm chú theo dõi Mỹ Tâm, nam diễn viên còn khiến cộng đồng mạng thích thú với một khoảnh khắc đặc biệt.

Theo đó, trong một đoạn clip quay cận Mai Tài Phến đang quẩy trên khán đài. Khi phát hiện camera đang hướng về phía mình, Mai Tài Phến không ngần ngại đưa tay lên cao, khoe mỗi tay một chiếc nhẫn và trên mặt nhẫn dán hình Mỹ Tâm. Biểu cảm có phần tinh nghịch cùng động tác khoe nhẫn đầy chủ động của nam diễn viên nhanh chóng khiến netizen rần rần.

Mai Tài Phến hào hứng khoe chiếc nhẫn đặc biệt của Mỹ Tâm (Clip: Anh Phến Ơii)

Ngay sau khi đoạn clip được chia sẻ, mạng xã hội lập tức rôm rả bàn luận. Nhiều khán giả thích thú trước cách Mai Tài Phến thể hiện sự yêu mến dành cho Mỹ Tâm, không ít người còn tranh thủ "đẩy thuyền", để lại những bình luận hối thúc cả hai sớm về chung một nhà.

Trước đó, nam diễn viên đã được bắt gặp ngồi ở khu vực dành cho gia đình Mỹ Tâm. Anh diện trang phục tối màu giản dị, thoải mái theo dõi các tiết mục và hòa mình vào không khí sôi động của concert.

Trong suốt chương trình, Mai Tài Phến nhiều lần hào hứng cổ vũ, vẫy lightstick và hưởng ứng những màn trình diễn của "họa mi tóc nâu". Sự nhiệt tình của nam diễn viên khiến người hâm mộ thích thú, nhất là khi anh không ngần ngại thể hiện sự ủng hộ dành cho "tình tin đồn" giữa đông đảo khán giả.

Đáng chú ý, đây cũng không phải lần đầu Mai Tài Phến có mặt tại những đêm nhạc quan trọng của Mỹ Tâm. Nam diễn viên từng xuất hiện ở liveshow Tri Âm, My Soul và nhiều sự kiện liên quan đến đàn chị. Mỗi lần lộ diện, anh đều nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý, đặc biệt khi thường xuyên được bắt gặp ngồi gần người thân của nữ ca sĩ.

Mai Tài Phến xuất hiện bên cạnh gia đình Mỹ Tâm trong concert See The Light Day 2

Mỹ Tâm và Mai Tài Phến bắt đầu vướng nghi vấn tình cảm sau lần hợp tác trong MV Đừng Hỏi Em năm 2017. Đến năm 2019, cả hai tiếp tục nên duyên trên màn ảnh với bộ phim Chị Trợ Lý Của Anh. Sự ăn ý trong những lần kết hợp cùng loạt khoảnh khắc thân thiết ngoài đời khiến khán giả không ngừng đặt dấu hỏi về mối quan hệ của hai nghệ sĩ.

Trong những năm tiếp theo, cặp đôi liên tục được cư dân mạng soi ra nhiều dấu hiệu đáng chú ý. Cả hai từng bị bắt gặp xuất hiện gần nhau tại sân bay, có những chuyến đi trùng địa điểm và Mai Tài Phến cũng nhiều lần được cho là về Đà Nẵng - quê nhà của Mỹ Tâm - vào dịp Tết. Nam diễn viên còn thường xuyên có mặt tại các đêm diễn, sự kiện quan trọng của nữ ca sĩ.

Mỹ Tâm và Mai Tài Phến vướng nghi vấn tình cảm kể từ khi đóng chung MV

Thời gian qua, tần suất xuất hiện chung của cả hai lại trở nên thường xuyên hơn. Hồi cuối tháng 6, team qua đường bắt gặp Mỹ Tâm và Mai Tài Phến cùng đi xem trận đấu của Messi tại Mỹ.

Đáng nói, sau bộ phim Tài, hội "đẩy thuyền" cho cặp đôi gần như hoạt động hết công suất. Hồi đầu tháng 2, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến gần như dính nhau như sam, liên tục trò chuyện, chia sẻ và cười phá lên đầy thoải mái. Có những khoảnh khắc Mỹ Tâm vô thức nắm tay Mai Tài Phến, còn nam đạo diễn thì không rời nửa bước.

Chưa dừng lại ở đó, khi cả hai cùng ngồi dưới hàng ghế khán giả để xem trailer phim. Mỹ Tâm và Mai Tài Phến ngồi sát cạnh nhau, tương tác tự nhiên như đã quá quen thuộc. Trong lúc Mỹ Tâm muốn uống nước, Mai Tài Phến lập tức đưa ly nước tới rất chu đáo. Đáng chú ý hơn, không lâu sau đó, chính nam đạo diễn cũng thoải mái uống chung ly nước với đàn chị. Khoảnh khắc này nhanh chóng bị bắt gặp và sự thân mật này khiến nhiều khán giả cho rằng cả hai khó có thể giải thích bằng hai chữ đồng nghiệp.

Cả hai từng được bắt gặp khi sang Mỹ xem Messi ở World Cup 2026