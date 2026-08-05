Mai Phương Thuý kiếm tiền cỡ này: Mua bất động sản không quan tâm đắt rẻ, thích chứng khoán vì minh bạch, không cần giỏi quan hệ

Tròn 20 năm sau khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2006, đến nay, Mai Phương Thúy vẫn là cái tên chưa bao giờ hạ nhiệt.

Nếu có theo dõi Mai Phương Thúy trên các nền tảng MXH, chắc hẳn người hâm mộ sẽ biết nàng hậu thường xuyên chia sẻ quan điểm đầu tư chứng khoán. Điều đáng nói, dù chỉ là những status bâng quơ trên trang cá nhân, nhưng những gì Mai Phương Thúy "tiên tri" đều... xảy ra thật. Biệt danh "bà hoàng cổ phiếu" hay "Hoa hậu chứng khoán" ra đời từ đó.

Mới đây, Mai Phương Thúy còn khiến nhiều người trầm trồ khi công khai mua tặng em gái căn hộ trị giá 120 tỷ.

Trong một cuộc phỏng vấn vào đầu năm 2024, nàng hậu sinh năm 1988 đã tiết lộ tiêu chí đầu tư BĐS của mình.

"Không quá quan tâm chuyện đắt rẻ vì đó không phải là yếu tố quan trọng nhất trong đầu tư BĐS"

Nhắc đến chuyện đầu tư nói chung và đầu tư BĐS nói riêng, hẳn nhiều người sẽ nghĩ vấn đề nguồn vốn là điều quan trọng nhất. Còn với Mai Phương Thúy thì khác, cô không quá quan tâm chuyện đắt rẻ vì cho rằng đó không phải yếu tố quan trọng nhất khi đầu tư BĐS.

Mai Phương Thúy không quá quan tâm chuyện đắt rẻ khi đầu tư BĐS

"Mình phải tưởng tượng được mình sống ở đó thì sẽ như thế nào. Nếu mình thấy thích, thấy thoải mái thì những người có cùng tư duy, cùng quan điểm và cùng mức thu nhập với mình cũng sẽ thấy thích, thấy thoải mái khi ở đó" - Mai Phương Thúy khẳng định.

Khi được hỏi về vị trí lựa chọn dự án BĐS, Mai Phương Thúy tiếp tục đưa ra một cái lắc đầu: "Vị trí đắc địa ở khu vực đẹp hay các khu trung tâm đều không quan trọng. Quan điểm của Thúy vẫn là mình phải đặt mình vào việc sống ở đó, mình mà thấy thoải mái, thấy thích thì mình sẽ tìm được người mua cũng cùng quan điểm sống, tư duy như mình.

Vậy nên Thúy không ngại việc mua đắt, đắt một tí cũng không thành vấn đề, đừng đắt quá thôi" - Nàng hậu chia sẻ và còn tiết lộ thêm “nghe thì đơn giản thế thôi chứ Thúy phải mất bao nhiêu thời gian mới ngộ ra được đấy".

Thích đầu tư chứng khoán vì tính minh bạch

Mai Phương Thúy bắt đầu tham gia thị trường chứng khoán từ năm 2014. Cô chia sẻ rằng việc đầu tư không ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân và luôn giữ tâm lý thoải mái khi tham gia thị trường. Cô từng nói: “Tôi thích chứng khoán vì nó minh bạch. Tôi không phải người giỏi đi quan hệ, cũng không thích. So với phải đi quan hệ nói cười xin dự án, ngồi ở nhà tự mày mò vẫn vui hơn nhiều” .

Cách đây hơn 2 năm (tháng 4/2022), trong một cuộc phỏng vấn nhanh khi thị trường chứng khoán giảm điểm, Mai Phương Thúy từng khẳng định: "Ví dụ khi TTCK đi lên, bạn kiếm được 10 triệu, thì cũng có người kiếm được 100 triệu, 1 tỷ, 100 tỷ, thậm chí là cả tỷ đô trong 1 đợt chứng khoán lên. Thế nên khi thị trường đi xuống, những ông chủ lớn là người thiệt hại đầu tiên và nặng nhất, mà họ còn không kêu ca thì Thúy nghĩ các bạn cũng chẳng nên kêu ca làm gì".

Sau đó, Hoa hậu Việt Nam 2006 cũng đưa ra lời khuyên rằng để đồng tiền không làm chủ mình, bạn phải hiểu bản chất của nó, giống như ca sĩ lên sân khấu thì phải làm chủ được sân khấu. Hiểu được rồi thì bạn sẽ kiềm chế được lòng tham và nỗi sợ hãi của mình, không quá đau khi thị trường đi xuống và cũng không quá hào hứng khi thị trường đi lên.

"Thị trường xuống thì Thúy không thể kiếm được nhiều tiền như mình kỳ vọng, nhưng bảo là thiệt hại thì cũng không hẳn. Thế nên nó đúng là một trạng thái lửng lơ… Mình vẫn đi gội đầu, cắt tóc, ăn uống vui chơi xả láng chứ chẳng thấy có vấn đề gì" - Mai Phương Thúy chia sẻ về trạng thái của bản thân trong lần TTCK lao dốc vào tháng 4/2022.

Cô cũng khẳng định việc dự đoán thị trường là hành động vô nghĩa: "Cái sai nhất trên đời này là đi dự đoán thị trường. Không ai có thể dự đoán đúng về thị trường nhưng nếu bạn dự đoán sai, bạn là người chịu thiệt, bạn nghi ngờ bản thân mình. Thế nên đừng nhìn thị trường mà hãy nhìn từ góc độ của doanh nghiệp. Dự đoán thị trường là một thú vui và nó sẽ nhân lên rất nhiều lần khi bạn dự đoán đúng 1 lần. Thế nên phải kiềm chế việc đó. Thúy không bao giờ dự đoán thị trường cả, việc đó rất vô ích" .

Dưới đây là một vài quan điểm khác về đầu tư chứng khoán mà Mai Phương Thúy từng chia sẻ.

1. “Thúy không ngại thị phi, chỉ là không muốn chất xám của mình trở thành sản phẩm miễn phí”.

2. “Không nên đi theo ai cả, vì lúc lỗ thì mình các bạn chịu, những người khuyên các bạn mua nọ mua kia thì chẳng mất gì cả đâu”.

3. “Mình mỗi lần sai là sai một kiểu, sai nhiều đến nỗi mình đứt cả dây thần kinh sĩ diện, không thèm buồn và cũng không cần AQ với bản thân nữa” .

4. “Cơi nới tầm nhìn khổ một, trả lời câu hỏi mình thực sự xứng đáng có bao nhiêu tiền còn làm mình khổ mười. Kiến thức đầu tư không khó, nhưng mình nghĩ mình xứng đáng có bao nhiêu là chuyện khác”.

5. “Bạn hỏi tôi tôi thấy rẻ chưa? Tôi thấy rẻ nhưng cũng không biết đâu là rẻ nhất. Tôi không liều lĩnh lao vào mua nhưng cũng không vác gì ra bán. Bạn là F0, bạn cứ hay sợ thế lực nọ thế lực kia mà bạn không biết họ còn sợ các bạn hơn nhiều”.

6. “Nếu mất ngủ vì mất 10 triệu đồng thì làm sao kiếm được 20 triệu?”.

7. “Mục đích cuối cùng của đầu tư vẫn là kiếm được nhiều tiền, và kiếm đúng lúc chứ không phải kiếm nhanh hay kiếm đều”.

8. "Tôi không thích chạy theo tiền bạc. Vì thế, tôi để tiền bạc chạy theo tôi".

(Tổng hợp)