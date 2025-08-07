Không phải ngẫu nhiên mà nhiều người truyền tai nhau về những món đồ "mang lại may mắn". Bên cạnh sự nỗ lực, trí tuệ và thái độ sống tích cực, cách ăn mặc cũng là yếu tố phong thủy quan trọng ảnh hưởng đến năng lượng và vận khí mỗi người.

Theo blogger thời trang phong thủy Tiểu Nhiên, việc phối hợp trang phục với các loại vòng tay đá quý không chỉ giúp bạn tự tin hơn mà còn hỗ trợ cân bằng cảm xúc, thu hút tài lộc, duyên lành và xua đi vận rủi. Hành trình "làm mới năng lượng bản thân" có thể bắt đầu từ những lựa chọn rất nhỏ như một chiếc vòng tay phù hợp.

Bạn có từng cảm thấy bản thân đang "tụt mood", không thuận lợi trong công việc hay tình cảm mà chẳng rõ nguyên do? Tiểu Nhiên - một blogger thời trang chuyên chia sẻ mẹo sống lành mạnh và may mắn tin rằng: "Vận khí của một người ảnh hưởng rất lớn bởi phong cách ăn mặc và phụ kiện đi kèm".

Trong những lúc khó khăn nhất của cuộc đời, cô đã tìm đến vòng tay đá quý như một cách tự chữa lành và lấy lại năng lượng tích cực. Qua trải nghiệm và nghiên cứu thực tế, Tiểu Nhiên đã khám phá được rằng mỗi loại đá, mỗi màu sắc đều ẩn chứa ý nghĩa phong thủy sâu xa và bạn hoàn toàn có thể phối hợp chúng để hỗ trợ vận may của bản thân.

1. Vòng tay ngọc Hải Lam (Aquamarine) – thanh lọc cảm xúc, tăng khả năng giao tiếp

Chiếc vòng tay đầu tiên Tiểu Nhiên chia sẻ chính là ngọc Hải Lam - một loại đá có màu xanh trong suốt, long lanh như mặt biển mùa hè. Đây là loại vòng mà cô luôn đeo mỗi khi bước vào cuộc họp, gặp đối tác hay khi cần thể hiện sự nhẹ nhàng và hòa nhã.

Công dụng phong thủy: Giúp xoa dịu cảm xúc, giảm nóng giận, tăng khả năng giao tiếp, ứng xử khéo léo, cân bằng năng lượng khi làm việc nhóm hoặc trong môi trường áp lực.

Mặc dù mang sắc xanh mát, nhưng Hải Lam không chỉ hợp mùa hè mà đặc biệt hữu ích cả vào mùa thu khi tâm trạng dễ rơi vào trạng thái “trong lạnh ngoài nóng”.

2. Thạch anh tím – sắc đẹp của trực giác và quyết đoán

Đây là mẫu vòng thứ hai mà cô nàng blogger yêu thích không kém - vòng tay thạch anh tím. Với tone màu tím lấp lánh đầy nữ tính, mẫu này vừa sang trọng vừa dễ phối đồ.

- Phong thủy lý tưởng cho năm Cửu Tử Ly Hỏa

- Giúp tăng trực giác, độ nhạy bén

- Hỗ trợ quyết đoán cho những ai thường thiếu quyết tâm

- Phối hợp dễ dàng với vòng đá khác, làm nổi bật làn da

Nếu bạn hay do dự, phân vân khi đưa ra lựa chọn, hãy thử thêm chiếc vòng này vào tủ phụ kiện có thể bạn sẽ bất ngờ với tác động của nó.

"Bản thân mình lại thích loại hạt to một chút, kiểu dáng của nó cũng rất basic, dễ phối. Mình chọn loại có cảm giác trong suốt, lấp lánh, đeo cảm giác nhẹ nhàng, sang trọng và rất dễ phối với các màu vòng khác. Bạn hoàn toàn có thể mix với bất kỳ loại đá nào, đều rất đẹp và tạo cảm giác thanh lịch, cũng rất sang trọng và làm sáng làn da mình lên rất nhiều" - Tiểu Nhiên chia sẻ.

3. Tỳ Hưu – linh vật phong thủy cho tài lộc và may mắn

Một món phụ kiện khác được Tiểu Nhiên yêu thích là vòng đá xanh đỏ phối cùng charm Tỳ Hưu hổ phách. Đây là phiên bản cực kỳ “cute” của linh vật vốn nổi tiếng về chiêu tài, giữ lộc.

Tỳ Hưu béo tròn mang ý nghĩa phồn vinh, đủ đầy; đồng xu đi kèm tượng trưng cho may mắn, giàu sang. Ngọc lam điểm xuyết giúp vòng thêm nổi bật, hợp nhiều phong cách. Dù diện đồ đơn giản hay cá tính, chiếc vòng này vẫn tỏa sáng và tạo năng lượng tích cực cho người đeo.

4. Thạch anh hồng – đá của tình yêu và mối quan hệ hài hòa

Nếu bạn đang muốn cải thiện chuyện tình cảm hoặc gia tăng sự thấu hiểu trong các mối quan hệ, vòng tay thạch anh hồng sẽ là lựa chọn hoàn hảo. Thạch anh hồng không chỉ giúp tăng vận đào hoa, cải thiện nhân duyên; giúp mềm hóa cảm xúc, tăng sự bao dung mà còn hỗ trợ những ai đang yêu thầm, đang kỳ vọng vào mối quan hệ mới. Sự dịu dàng của màu hồng thạch anh không chỉ khiến outfit thêm dễ thương, mà còn làm sáng gương mặt, tạo ấn tượng thân thiện.

Tiểu Nhiên hào hứng cho biết: "Vòng tay đá thạch anh hồng cũng cực kỳ xinh. Nếu bạn nào muốn tăng vận đào hoa cho bản thân, hoặc muốn cải thiện các mối quan hệ xã hội, hoặc là đang có người mình thích, các chị em muốn chuyện tình cảm khởi sắc hơn, thì nhất định phải sắm một vòng thạch anh hồng như thế này. Bởi vì đá thạch anh hồng mang tới đúng công dụng đó cho bọn mình".

5. Thạch anh trắng – trong trẻo và thanh lọc năng lượng

Dành cho những ai mới bước vào thế giới đá quý, thạch anh trắng là sự khởi đầu tuyệt vời. Tác dụng của thạch anh trắng có thể kể đến như:

- Giúp loại bỏ năng lượng tiêu cực, làm sạch môi trường xung quanh

- Hỗ trợ tẩy uế, đặc biệt hữu ích khi gặp nhiều điều không may

- Dễ phối hợp, phù hợp mọi lứa tuổi và giới tính

Một chiếc vòng đơn giản, với một hạt đá xanh làm điểm nhấn giữa những viên trắng trong, vừa tinh tế vừa dễ sử dụng hàng ngày. Nói về thạch anh trắng, Tiểu Nhiên chia sẻ rằng: "Chiếc tiếp theo mình chân thành khuyên các chị em mới chơi đá nên mua. Nó là một chiếc vòng tay đá thạch anh trắng cực kỳ đơn giản. Chỉ khác một chút là giữa vòng có thêm hạt màu xanh làm điểm nhấn. Trông rất trong trẻo, thu hút. Công dụng của thạch anh trắng là giúp loại bỏ những cảm xúc tiêu cực. Giúp mình sàng lọc các chuyện, con người không tốt xung quanh. Thạch anh trắng còn có một ưu điểm rất hay. Nó có khả năng tẩy uế rất tốt".

6. Mã não đỏ – xua tan tà khí, kích hoạt vận khí rực rỡ

Cuối cùng là chiếc vòng và dây chuyền mã não đỏ dành riêng cho những ngày bạn cảm thấy mình đang xuống dốc tinh thần.

Màu đỏ giúp xua tan tà khí, hút vận may; ổn định cảm xúc, hỗ trợ giấc ngủ; phù hợp với người hay mệt mỏi, thiếu năng lượng, hoặc dễ buồn bực. Tiểu Nhiên thậm chí chia sẻ rằng cô đã đeo chiếc vòng này đến mức “nó lên màu bóng luôn rồi” như một người bạn đồng hành lâu năm.

Bạn có thể không cần thay đổi toàn bộ phong cách thời trang. Chỉ một chiếc vòng tay phù hợp, mang theo ý nghĩa phong thủy riêng, cũng đủ giúp nâng tầm khí chất và năng lượng tích cực. Phong thủy không nhất thiết phải cầu kỳ hay tốn kém. Đôi khi, chỉ cần lắng nghe bản thân, lựa chọn món phụ kiện mang đến sự an yên, ấy là bạn đã bắt đầu kết nối với vận may rồi.

Bạn đã thử chọn vòng tay theo năng lượng của mình chưa?

Hãy bắt đầu với một món bạn cảm thấy “thu hút” bởi chính cảm giác đầu tiên ấy đã là một lời nhắn gửi từ vũ trụ dành riêng cho bạn.