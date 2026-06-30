Theo nội dung đơn tố cáo do nhiều học viên cùng ký tên, từ năm 2022 đến năm 2025, LCDF - Hà Nội đã sử dụng tên Học viện Thiết kế và Thời trang London (tên cấp phép là Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London) tại địa chỉ 98 Tô Ngọc Vân để tuyển sinh các chương trình đào tạo bậc cử nhân ở các chuyên ngành Thiết kế và Truyền thông thời trang, Thiết kế đồ họa và Minh họa, Nội thất - Kiến trúc và Thiết kế.

Các khóa học được tổ chức theo hình thức kết hợp giữa học trực tiếp và trực tuyến. Trong quá trình tuyển sinh, trường quảng bá chương trình mang lại "bằng cấp quốc tế có giá trị trên toàn thế giới", tạo niềm tin cho nhiều học sinh và phụ huynh lựa chọn theo học.

Vì tin tưởng thông tin và cam kết của LCDF - Hà Nội, hơn 40 người đã đăng ký tham gia các khóa học với số tiền học phí mỗi người phải đóng lên tới hàng trăm triệu đồng một năm.

Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London tại địa chỉ 98 Tô Ngọc Vân

Tuy nhiên, sau khi được cấp bằng cử nhân bởi Trường Đại học Liverpool John Moores, Vương quốc Anh, học viên mới ngã ngửa khi không được Bộ GD&ĐT công nhận văn bằng. Lí do là vì chương trình đào tạo đại học được tổ chức bởi LCFS chưa được Bộ cấp phép đào tạo tại Việt Nam.

Người học nghi bị lừa dối

Điều khiến học viên bức xúc là trong suốt quá trình tuyển sinh, học tập, họ chưa từng được trường thông báo về chương trình học chưa được cấp phép tại Việt Nam. Ngay cả khi học viên không được công nhận bằng, họ yêu cầu nhà trường có câu trả lời, phía trường vẫn luôn khẳng định: “Nhà trường có đầy đủ thủ tục pháp lí và chương trình đào tạo đã được cấp phép”.

Thực tế, Bộ GD&ĐT đã công bố: LCDF - Hà Nội chưa được cấp phép liên kết đào tạo nước ngoài với bất cứ ngành, nghề nào. Văn bằng trình độ đại học do Trường Đại học Liverpool John Moores cấp chưa đủ điều kiện được công nhận.

Nhóm học viên cũng cho rằng “bị lừa dối” vì cơ sở đào tạo giải thích chỉ đóng vai trò hỗ trợ hoặc giới thiệu chương trình học trực tuyến, nhưng trên thực tế đã trực tiếp tham gia nhiều hoạt động như tuyển sinh, thu học phí, tổ chức giảng dạy, quản lý học tập, kiểm tra và phối hợp cấp bằng. Những hoạt động này mang đầy đủ đặc điểm của một chương trình liên kết đào tạo.

Ngoài ra, LCDF - Hà Nội không đủ điều kiện để được công nhận là cơ sở giáo dục đại học, không được kiểm định chất lượng giáo dục trình độ đại học và không có tư cách pháp lý để thực hiện liên kết đào tạo trình độ cử nhân nhưng vẫn thực hiện liên kết đào tạo với cơ sở giáo dục nước ngoài để cấp bằng.

Mặt khác, trường không có quyết định phê duyệt liên kết từ Bộ GD&ĐT vẫn ngang nhiên thực hiện liên kết đào tạo trong nhiều năm.

Thậm chí, học viên cũng nghi ngờ về “thỏa thuận hợp tác giữa Học viện Thiết kế và Thời trang London (LCDF) và Trường Đại học Liverpool John Moores có thể không tồn tại hoặc là thỏa thuận giả mạo”. Lí do là vì chương trình đào tạo không được cấp phép tại Việt Nam và văn bằng không được công nhận, dẫn đến, tính chân thực của các tài liệu liên quan đến hợp tác quốc tế cũng không ai đảm bảo.

Trong đơn tố cáo, các học viên cho biết, việc không được công nhận văn bằng tại Việt Nam khiến họ bị mắc kẹt, không thể làm hồ sơ xin việc hay tiếp tục học tập. Điều này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ hội nghề nghiệp, làm thiệt hại nặng nề về kinh tế, tinh thần với bản thân học viên và gia đình, ảnh hưởng rất lớn đến tương lai của nhiều người.

Sự việc các học viên phản ánh từ tháng 12/2025 đến nay chưa được giải quyết. Để đảm bảo quyền lợi cho nhiều người học, các học viên chia sẻ mong muốn cơ quan chức năng xác minh, làm rõ, xử lý nghiêm vi phạm của Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London và người đại diện pháp luật cũng như các pháp nhân liên quan. Đồng thời, buộc cơ sở đào tạo phải chấm dứt các hành vi vi phạm, chấm dứt việc tuyển sinh, đào tạo trái quy định pháp luật và bồi thường mọi tổn thất và thiệt hại về tinh thần, vật chất, uy tín, danh dự cho người học.