Mắc chứng ngực to, chàng trai tự ti, không dám nghĩ đến chuyện hẹn hò

Vú to đàn ông (Gynecomastia) được định nghĩa về mặt lâm sàng là sự gia tăng về số lượng mô tuyến vú ở trẻ nam hoặc nam giới, gây ra bởi sự mất cân bằng của hormone estrogen và testosterone.

Theo phân loại của về mức độ phì đại của tuyến vú , vú to đàn ông được phân loại thành 3 độ:

- Độ 1: Phì đại mức độ ít, không có da thừa

- Độ 2:

+ 2a: phì đại mức độ vừa, không thừa nhiều da.

+ 2b: phì đại mức độ vừa, thừa nhiều da.

- Độ 3: Phì đại nhiều kèm theo thừa da nhiều

Với mỗi độ phì đại khác nhau sẽ cần sử dụng kỹ thuật, đường mổ khác nhau để đem lại hiệu quả tối đa về cắt bỏ tuyến và da thừa với đường sẹo tối thiểu.

Tình trạng vú to ở nam giới có thể do sinh lý hoặc bệnh lý. Nếu là vú to do bệnh lý thì thường do các bệnh sau gây ra: Béo phì, xơ gan làm chuyển hóa hormone sinh dục; Bệnh lý liên quan đến tinh hoàn; Bệnh lý nội tiết chuyển hóa; Tác dụng phụ của thuốc, Nhiễm độc các phthalate (DEP, DEHP...)...

Trong trường hợp của bạn, tốt nhất bạn nên đến cơ sở, bệnh viện có chuyên khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ để được tư vấn cụ thể và sớm điều trị dứt điểm.

Chúc bạn vui khỏe!