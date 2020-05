Mắc chứng bệnh hiếm gặp, bé gái sinh non 32 tuần được cứu sống nhờ kỹ thuật mổ mới

Đó là bé gái sơ sinh con bà ĐTT, ở Phường Tân Phong, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai. Bé được sinh mổ ngày 27/03/2020 lúc thai mới 32 tuần, do mẹ nhau tiền đạo xuất huyết âm đạo nhiều. Sau sinh bé bị suy hô hấp, thở co lõm 54 lần/phút, thở rên rỉ, chậm tiêu phân su. Bé được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai (BV NĐĐN) lúc 02 giờ 15 phút ngày 27/03/2020.



Tại BV NĐĐN, bé được chuyển vào Khoa Hồi sức tích cực Sơ sinh điều trị suy hô hấp và bệnh màng trong, nhiễm trùng sơ sinh, nâng tổng trạng, hỗ trợ dinh dưỡng. Sau 2 tuần, bé tăng 200g, hô hấp cải thiện. Bé có biểu hiện chướng bụng, khó đi cầu, phải đặt thông hậu môn nhiều lần nhưng không giảm.

Điều dưỡng bệnh viện chăm sóc bệnh nhân sau mổ.

Bác sỹ ngoại khoa đã cho chụp X-Quang đại tràng, xác định bé có thêm chứng bệnh vô hạch thần kinh đại tràng bẩm sinh (bệnh Hirxchsprung). Bé được chuẩn bị cho ca mổ lớn ở tuổi sơ sinh vào ngày 04/05/2020. Sau 01 giờ 30 phút phẫu thuật, Bác sỹ phẫu thuật đã cắt 19cm đại tràng qua ngã hậu môn.



Với kỹ thuật mổ mới từ hậu môn của Louis De Latore phẫu thuật TERPT (Transanal Endo Rectal Pull Through), bệnh nhi không có vết mổ bụng, và rút ngắn số lần mổ từ 3 lần nay chỉ mổ 1 lần, tác hại nặng nề do phẫu thuật cũng giảm thiểu rất nhiều.

Đến nay, sau hậu phẫu 14 ngày bé đã tự thở khí trời, tự bú đủ nhu cầu, tự đi cầu và hết chướng bụng. Với sự hợp tác chặt chẽ giữa các chuyên khoa của BV NĐĐN đã mang lại kết quả tốt đẹp cho bệnh nhi.

Thep các bác sĩ BV NĐĐN bệnh Hirschsprung là 1 chứng bệnh bẩm sinh, hiếm gặp tần suất 1/5000 trẻ sơ sinh, nam/nữ: 4/1. Bệnh do đoạn cuối của đại tràng bị thiếu vắng tế bào thần kinh ruột làm cho ruột bị liệt, mất chức năng bài xuất phân qua hậu môn, gây táo bón và chướng bụng ngày càng to (do đại tràng phía trên chỗ tắc nghẽn phình ra rất to nên trước đây gọi là bệnh phình đại tràng bẩm sinh).

Những trường hợp này phân ứ đọng lâu ngày gây viêm ruột rất nặng, đã có bệnh nhi biến chứng nhiễm trùng máu và tử vong. Trong những thập kỷ trước khi chưa mổ sớm được như bây giờ, bệnh nhi và gia đình rất vất vả vì phải sống chung với bệnh từ 3-5 năm, phải thường xuyên thụt tháo phân, chữa trị viêm ruột rất cực nhọc, trẻ suy kiệt, bụng các bệnh nhi này to như bụng con ễnh ương.