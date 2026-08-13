"Ma thuật" nhà miền Tây: Xem cả trăm lần vẫn thấy cuốn

Nhà miền Tây dường như có một thứ “ma thuật” rất riêng, khiến người ta xem 10 căn vẫn thấy thú vị như lần đầu. Sức hút ấy phần lớn đến từ những không gian rộng rãi, có khi gấp 5-7 lần nhà mặt phố, nhưng lại không quá chú trọng vào sự hào nhoáng hay cầu kỳ; mà thay vào đó là kiểu kiến trúc thoáng đãng, gần gũi, ưu tiên sự thoải mái và thuận tiện cho sinh hoạt của cả gia đình. Cũng bởi thế, cứ thỉnh thoảng trên MXH lại xuất hiện một căn nhà miền Tây khiến dân tình thích thú qua những clip house tour do chính gia chủ “bắt trend” review. Mới đây, TikTok tiếp tục rần rần trước một cơ ngơi thu hút tới 1,4 triệu lượt xem. Không chỉ gây bất ngờ bởi diện tích rộng thênh thang, căn nhà còn khiến dân tình phải “đứng hình” vì có quá nhiều phòng, rèm cửa xuất hiện ở khắp nơi, nhiều đến mức đếm mãi không xuể. Căn nhà thú vị này khiến cộng đồng mạng không khỏi phì cười và để lại loạt bình luận dí dỏm: "Nhà mình cả gia tộc ở chung hả bạn!"

TikTok @minhthuan1312

Vừa bước qua cửa chính, căn nhà đã gây ấn tượng bởi không gian thoáng đãng, được bài trí theo phong cách hiện đại với gam be sáng tạo cảm giác ấm cúng. Điều đáng chú ý là không chỉ có nhiều phòng, từng không gian bên trong còn được đầu tư diện tích khá dư dả, khiến người xem chỉ cần lướt qua vài góc đã có thể hình dung quy mô “khủng” của cả cơ ngơi. Một chi tiết khác nhanh chóng lọt vào mắt người xem chính là hệ thống rèm cửa dày đặc trong nhà. Riêng tầng 1 đã có gần chục bộ rèm, xuất hiện ở hầu hết các khu vực có cửa sổ, cửa kính. Cảm giác cứ đi vài bước lại bắt gặp thêm một bộ rèm, khiến dân tình không khỏi thích thú trước độ “chịu chơi” của gia chủ.

Ngay khu vực cầu thang dẫn lên tầng 2 cũng được bố trí 2 bộ rèm để che phần cửa sổ lớn. Bước lên tầng 2, không gian lại tiếp tục khiến người xem choáng ngợp bởi độ thoáng và rộng, nhưng điều quen thuộc nhất vẫn là... rèm cửa. Hết khu vực này đến khu vực khác, hàng chục bộ rèm lại xuất hiện dày đặc, khiến netizen không khỏi bật cười vì cảm giác căn nhà có bao nhiêu cửa kính thì gần như có bấy nhiêu bộ rèm.

Theo chia sẻ của gia chủ, cơ ngơi rộng lớn này hiện là nơi sinh sống của gia đình 7 thành viên. Nhà đã rộng, số lượng phòng lại nhiều, mà phòng nào cũng có diện tích thoải mái nên chẳng khó hiểu khi netizen hài hước cho rằng "cả gia tộc ở vẫn còn dư chỗ”.

Quay trở lại tầng 1, tưởng rằng khu bếp siêu rộng, thoáng đãng đã là điểm cuối của màn house tour, nhưng phía sau lại tiếp tục mở ra một không gian khác rộng rãi không kém. Khu vực này gây chú ý với mái ngói và phần gạch đỏ mang đậm nét truyền thống, tạo cảm giác gần gũi, khác hẳn vẻ hiện đại ở gian nhà chính.

Đáng chú ý, nơi đây được bố trí gần như một căn nhà thu nhỏ với đầy đủ khu bếp, bàn ăn, 4 chiếc giường cùng không gian nghỉ ngơi, giải trí. Cách thiết kế này cũng phần nào cho thấy một nét đặc trưng quen thuộc trong những ngôi nhà miền Tây: bên cạnh gian nhà chính thường có thêm các gian phụ hoặc gian sau, vừa rộng rãi để sinh hoạt, vừa mang đậm hơi hướng nhà truyền thống. Nhờ vậy, gia đình có thêm một khoảng không gian riêng để quây quần, ăn uống hay nghỉ ngơi mà không làm ảnh hưởng đến khu vực sinh hoạt chính.

Bình luận rôm rả của CĐM trước màn house tour nhà miền tây dài vỏn vẹn hơn 1 phút: - Nhà mình cả gia tộc ở chung 1 nhà hả bạn. Chứ gì mà xây cái nhà "ớn lạnh" vậy! - 1 cái nhà nguyên dòng họ ở là có thật. - 7 người mà nhà cỡ đó, rồi 7 chục người thì nhà cỡ nào nữa. - Con robot lau nhà mà về đây 1 ngày là kích hoạt bảo hành luôn. - Nhà to nhìn như khách sạn á. - 1 phòng bằng nửa cái nhà tui rùi. - Nhà hay biệt phủ vậy trời ơi rộng dữ trời.

TikTok @minhthuan1312