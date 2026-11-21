‏‏Ma Thị Thảo (Thảo Di Động): Từ Quản lý FPT Shop đến Tech Creator triệu view‏

‏Giữa làn sóng bùng nổ của các kênh sáng tạo nội dung số, cái tên "Thảo Di Động" nổi lên như một điểm sáng đặc biệt trong cộng đồng công nghệ. Không chọn lối tiếp cận khô khan với hàng loạt thông số kỹ thuật hay biệt ngữ phức tạp, cô gái dân tộc Tày sinh năm 2002 đến từ Tuyên Quang này đã chinh phục hơn 200.000 người theo dõi và hàng triệu lượt thích trên TikTok bằng sự mộc mạc, gần gũi và những giải pháp công nghệ xuất phát từ chính trải nghiệm thực tế.‏

‏Thảo Di Động sở hữu hơn 200.000 người theo dõi trên TikTok

‏Thế nhưng, ít ai biết rằng đằng sau hình ảnh một Creator tự tin, hoạt ngôn trên mạng xã hội là cả một hành trình nỗ lực không ngừng nghỉ để tự định nghĩa lại giới hạn của bản thân.‏

‏Từ "con số 0" về công nghệ đến Quản lý cửa hàng‏

‏Nhiều người thường mặc định rằng các bạn trẻ ở vùng cao hay đồng bào dân tộc thiểu số sẽ gặp không ít trở ngại, thậm chí choáng ngợp khi tiếp cận với môi trường số hóa hiện đại. Ma Thị Thảo cũng từng có xuất phát điểm như thế. Rời mảnh đất Tuyên Quang xuống thành phố lập nghiệp, những ngày đầu bước chân vào ngành bán lẻ công nghệ là chuỗi ngày đầy bỡ ngỡ.‏

‏"Trước đây, mình gần như không có khái niệm gì về những thuật ngữ cơ bản như PC, RAM, chip hay các thông số máy,"‏‏ Thảo nhớ lại. "Khi mới vào làm việc tại FPT Shop, được trực tiếp tiếp xúc với những sản phẩm cao cấp như iPhone, MacBook, mình phải học lại gần như từ đầu".‏

‏Không để sự tự ti cản bước, cô gái người Tày biến chính sự bỡ ngỡ thành động lực học tập gấp đôi, gấp ba. Nhận ra niềm đam mê lớn dành cho các thiết bị thông minh, Thảo chủ động tìm tòi, ghi chép và tích lũy kiến thức từng ngày. Sau hơn hai năm nỗ lực cống hiến và trau dồi chuyên môn, cô chính thức được bổ nhiệm làm Quản lý tại FPT Shop – một cột mốc khẳng định năng lực và sự kiên trì vượt bậc.

‏Trở thành Quản lí tại FPT Shop là một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Thảo

‏Trong quá trình quản lý và tiếp xúc hàng ngày với khách hàng, Thảo nhận thấy người dùng phổ thông thường gặp phải những vướng mắc tương tự nhau nhưng lại rất khó tìm kiếm thông tin giải đáp một cách ngắn gọn, dễ hiểu. Nhận thức rõ điều này, cô quyết định tự mình đứng trước ống kính để chia sẻ những kiến thức ấy.‏

‏Vượt qua nỗi sợ ống kính và những đêm miệt mài sau giờ tan ca‏

‏Chuyển từ vị trí tư vấn viên trực tiếp sang đứng trước máy quay là một bước ngoặt không hề dễ dàng. Thời gian đầu, Thảo đối mặt với không ít thử thách, từ áp lực giọng nói địa phương cho đến nỗi ngại ngùng trước ống kính.‏

‏"Thời gian đầu, giọng nói địa phương là điều khiến mình thiếu tự tin nhất. Mình đã mất khoảng 2 đến 3 tháng kiên trì luyện cách phát âm, làm quen với cách nói chuẩn Hà Nội sao cho tự nhiên, lưu loát mà vẫn giữ được nét chân thật riêng của bản thân. Đứng trước máy quay khác hoàn toàn với nói chuyện với khách hàng: mình hay bị vấp, quên lời và chưa biết cách làm phần mở đầu thu hút. Có video chỉ 30 giây nhưng phải quay đi quay lại mấy chục lần, đăng lên chỉ nhận về vài chục lượt xem khiến mình không khỏi áp lực".‏

‏Creator Gen Z chia sẻ từng rất tự ti vì giọng địa phương của mình

‏‏Để khắc phục, Thảo tận dụng từng khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi. Ban ngày bận rộn với công việc quản lý cửa hàng đến tối muộn, khi trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi, cô gái trẻ lại thắp đèn, viết kịch bản và kiên trì bấm máy quay thử. Chính sự tỉ mỉ, sẵn sàng học hỏi qua từng lỗi sai đã giúp Thảo dần làm chủ kỹ năng biểu đạt, tìm thấy phong cách dẫn chuyện lôi cuốn và tự nhiên như hiện tại.‏

‏Sự chân thực và đạo đức nghề nghiệp đã đưa Thảo đến với F.Media‏

‏Giữa thị trường nội dung số bão hòa với vô số kỹ xảo dựng phim hào nhoáng, kênh ‏‏Thảo Di Động‏‏ tạo nên dấu ấn riêng nhờ chiến lược nội dung tập trung vào tính ứng dụng và sự chân thành.‏

‏F.Media đã chứng minh là một hệ sinh thái làm việc lý tưởng khi mang đến cho Thảo không gian linh hoạt để song hành cả hai vai trò: một nhà sáng tạo nội dung nhiệt huyết bên cạnh một quản lý vận hành nhạy bén. Thay vì sa đà vào những bài đánh giá hiệu năng phức tạp, Thảo ưu tiên giải quyết đúng những trăn trở thường nhật của người dùng: cách xử lý khi quên mật khẩu iCloud, khắc phục lỗi phần mềm, mẹo sử dụng điện thoại thông minh hữu ích, hay tư vấn chọn thiết bị tối ưu theo ngân sách và nhu cầu thực tế. Nền tảng chuyên môn vững chắc từ thực tế bán lẻ giúp các video của cô luôn chính xác và có giá trị tham khảo cao.‏

‏Ma Thị Thảo là một gương mặt triển vọng của F.Media

‏Đồng thời, là một gương mặt triển vọng của hệ thống, Thảo luôn duy trì sự cân bằng khắt khe giữa tính sáng tạo và uy tín thương hiệu:‏

‏"Mình có thể cập nhật phong cách nói chuyện hài hước, bắt trend Gen Z để tiếp cận người trẻ dễ dàng hơn. Nhưng khi đã nói về sản phẩm, các yếu tố như tính năng, giá bán, chương trình ưu đãi hay chính sách bảo hành đều phải tuyệt đối chuẩn xác 100%. Sáng tạo giúp thu hút người xem, nhưng sự trung thực và cái tâm mới là chìa khóa giữ chân niềm tin của khán giả".‏

‏Thành quả của Thảo Di Động sau thời gian làm sáng tạo nội dung

‏Xuất phát điểm không quyết định giới hạn của bạn‏

‏Hành trình từ một cô gái người Tày ở Tuyên Quang vươn lên trở thành một nhà quản lý bán lẻ và một Tech Creator có sức ảnh hưởng là minh chứng rõ nét cho thấy rào cản địa lý hay định kiến xã hội đều có thể bị xóa nhòa bởi nỗ lực tự thân.‏

‏Gửi lời nhắn nhủ đến các bạn trẻ, đặc biệt là những người đang làm việc trong lĩnh vực bán lẻ có mong muốn phát triển bản thân trên môi trường số, Thảo bộc bạch:‏

‏"Đừng chờ đến khi bản thân thật hoàn hảo mới bắt đầu. Mỗi ngày bạn gặp gỡ khách hàng, tiếp xúc với sản phẩm và giải quyết những tình huống thực tế – đó chính là chất liệu nội dung vô giá. Hãy bắt tay vào làm, kiên trì học hỏi và sửa đổi; sau một thời gian nhìn lại, bạn sẽ thấy mình đã tiến xa hơn rất nhiều so với vạch xuất phát ban đầu".‏

‏Ma Thị Thảo được vinh danh giải thưởng Người Giữ Lửa Vùng Xa của FPT Shop

‏Với Ma Thị Thảo, công nghệ không là những thiết bị vô tri, mà là cây cầu kết nối tri thức, mang lại cơ hội công bằng cho bất kỳ ai dám ước mơ và không ngừng học hỏi mỗi ngày.‏