Lynntimes Thanh Thuỷ - Bản giao hưởng giữa kiến trúc, văn hoá và thiên nhiên

Tìm về ngoại ô giữa vùng thiên nhiên xanh trong lành là giải pháp tuyệt vời để cân bằng, tái tạo năng lượng

Giữa những ồn ào của phố thị, tìm kiếm một không gian nghỉ dưỡng trong lành, hòa quyện với thiên nhiên không còn chỉ là một xu hướng mà đã trở thành nhu cầu thiết yếu. Cách Hà Nội hơn 1 giờ di chuyển về phía Tây Bắc, Lynntimes Thanh Thuỷ được biết đến là điểm dừng chân lý tưởng cho du khách tìm về với chính mình, cân bằng, tái tạo năng lượng nhờ sự kết hợp hài hoà giữa vẻ đẹp kiến trúc, văn hoá và thiên nhiên.

Bước vào Lynntimes Thanh Thuỷ, du khách sẽ được dẫn dắt qua từng không gian trải nghiệm với phố đi bộ Nhật Bản, Công viên khoáng nóng Ohayo Onsen & Spa 2ha - công trình tiện ích cộng đồng tốt nhất Việt Nam (*), Quảng trường công viên & Chùa Vàng,... mỗi không gian lưu dấu một trải nghiệm hiếm nơi nào có được.

Onsen theo phong cách Ryokan

Chú trọng vào lòng hiếu khách, không gian yên bình, và thường gắn liền với suối khoáng nóng Onsen, Ryokan được biết đến là mô hình nghỉ dưỡng truyền thống lâu đời tại Nhật Bản kết hợp giữa phòng nghỉ và tiện ích Onsen, dành cho khách lữ hành dừng chân nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe. Tại Lynntimes Thanh Thuỷ, mô hình căn hộ khách sạn và shop thương mại nghỉ dưỡng được phát triển để mang đến cho du khách một trải nghỉ dưỡng tiện nghi với chỉ một khoảnh khắc bạn đã được "chạm đến khoáng nóng".

Mỗi căn hộ, shoptel đều có bể Onsen theo cho những trải nghiệm nghỉ dưỡng khoáng nóng riêng tư chỉ "ta với ta"

Không gian nghỉ dưỡng ẩn mình giữa văn hoá và thiên nhiên trong lành

Một điểm nhấn độc đáo duy mỹ chỉ có tại Lynntimes Thanh Thuỷ - sức hút từ vẻ đẹp kiến trúc Origami tại công viên khoáng nóng Ohayo Onsen & Spa.

Hình thức gấp giấy Origami bắt đầu với biểu tượng "con hạc giấy", xuất hiện từ thời Edo (1600-1868) gắn liền với ý nghĩa về tuổi thọ (theo Ahmed & Kouriny, n.d.). Ngày nay, khi Origami được lấy ý tưởng vào trong kiến trúc, phong cách này mang ý nghĩa về sự hòa thuận & bền vững, lâu dài.

Lấy cảm hứng từ nghệ thuật gấp giấy Origami, mỗi không gian tại Ohayo Onsen & Spa là sự kết hợp độc đáo giữa nét truyền thống và hiện đại mang đậm hơi thở của thiên nhiên từ mây, nắng,...,mang đến vẻ ngoài ấn tượng và ý nghĩa biểu tượng sâu sắc.

Mỗi góc không gian tại công viên khoáng nóng Ohayo Onsen & Spa mang đến cho du khách cảm nhận hoà quyện độc đáo vẻ đẹp kiến trúc, văn hoá, thiên nhiên cân bằng

Các kiến trúc sư tài ba đến từ Zoo Studio, tận dụng kỹ thuật gấp giấy để tạo nên những đường nét độc đáo trên bề mặt công trình, biến những vật liệu đơn giản trở thành không gian có hình khối ấn tượng, đồng thời thể hiện tinh thần kiên nhẫn, tỉ mỉ và sáng tạo của nghệ thuật gấp giấy Nhật Bản.

Những kiến trúc tại đây còn đáp ứng yêu cầu tôn trọng địa thế - kết nối âm thanh, ánh sáng, gió,.... theo triết lý thiền Nhật. Và đặc biệt, nếu bạn từng đến Nhật Bản, bạn sẽ không khỏi ấn tượng với con đường dẫn lên núi tại Đền Fushimi Inari Taisha (Kyoto), đây là nơi sở hữu hàng nghìn cổng torii màu cam rực rỡ, tạo nên một khung cảnh ấn tượng và độc đáo. Tại Công viên khoáng nóng Ohayo Onsen & Spa Lynntimes Thanh Thuỷ, một lần nữa du khách sẽ được trải nghiệm vẻ đẹp văn hoá truyền thống xứ Phù Tang với cung đường cổng Torii độc đáo.

Con đường cổng Torii độc đáo mang sắc màu văn hóa Nhật Bản giữa không gian Lynntimes Thanh Thuỷ

Thử một lần đặt chân đến Lynntimes Thanh Thuỷ, hơn cả một thiên đường chăm sóc sức khoẻ từ khoáng nóng, với tầm nhìn và tâm huyết của đơn vị phát triển, du khách sẽ được hoà mình vào hành trình cảm xúc, hành trình nghỉ dưỡng thực sự bắt đầu từ gu thẩm mỹ và sự tĩnh tại,…

(*) Công viên khoáng nóng Ohayo Onsen & Spa 2ha - công trình tiện ích cộng đồng tốt nhất Việt Nam 2023 do Dot Property bình chọn.